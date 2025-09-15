Annyit volt beteg a hevesi ovis, hogy egész télre felmentette az orvos – nem is gondolnád, mi segített rajta

Dr. Kristofori György kijelentette, hogy bár sokan megfázásnak nevezik ezeket a betegségeket, a fázásnak nincs köze a náthához, köhögéshez. Ezek mind szezonális vírusfertőzések, amelyek ugyan nyáron is cirkulálnak, de a napfény elpusztítja őket, a hűvösebb, nedvesebb közegben kezdenek szaporodni, és az iskola- és óvodakezdéssel a közösségben sokkal jobban terjednek.

Az őszi-téli időszakban egyre több a vírusfertőzés

Forrás: Shutterstock

A háziorvos kifejtette, hogy cseppfertőzéssel terjednek, elég, ha egy beteg van, aki átadja. Érdemes, ha lehet, kerülni a zsúfolt helyeket, illetve maszkot felvenni, ha betegek vagyunk, hogy ne fertőzzünk meg másokat. Elmondta azt is, hogy érdemes beadatni az influenza elleni oltást, amely azért jó, mert ha esetleg nem is akadályozza meg azt, hogy elkapjuk a betegséget, a tünetei sokkal enyhébbek lesznek, mintha nem oltattuk volna be magunkat.

Azt is elmondta, hogy vírusok ellen nem használnak az antibiotikumok, csak a bacilusokat pusztítják el. Ezek a gyógyszerek azonban a bélflórát is károsítják, ezért érdemes probiotikumot szedni. Ráadásul a vastagbél bélflórája kulcsfontosságú az immunrendszer működésében, ha az jól működik, akkor a szervezet ellenállóképessége is rendben lesz.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Dr. Kristofori György elmondta, hogy az első antibiotikumot Alexander Flemming fedezte fel. A penicillin igen hatásosnak bizonyult a betegségek ellen, és egyre-másra fedeztek fel újabb és újabb antibiotikumokat, de az utóbbi időben ez a folyamat megállt.

A siroki háziorvossal nemrég a mandulaműtéttel kapcsolatban beszélgettünk: