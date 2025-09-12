Egészség
Vizsgáltassa meg magát helyben – Hevesbe jön a szűrőbusz!
Az Országos Kórházi Főigazgatóság mobil szűrőbuszai ismét útra keltek. Szeptember 17-én Heves vármegyében is lehetőség nyílik ingyenes vizsgálatokra.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság egészségügyi szűréseket kínáló mobilbuszai szeptember 15. és 20. között több településen is elérhetőek lesznek. A szűrőprogram célja, hogy minél több ember számára tegye lehetővé a megelőző vizsgálatokon való részvételt.
A szűrőbusz 2025. szeptember 17-én Heves vármegyében, Tarnaleleszen is fogadja az egészségtudatos érdeklődőket - írja a Országos Kórházi Főigazgatóság weboldala.
A személyi igazolványt és a TAJ-kártyát semmiképp se felejtsd otthon!
