Egészség

1 órája

Vizsgáltassa meg magát helyben – Hevesbe jön a szűrőbusz!

Az Országos Kórházi Főigazgatóság mobil szűrőbuszai ismét útra keltek. Szeptember 17-én Heves vármegyében is lehetőség nyílik ingyenes vizsgálatokra.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság egészségügyi szűréseket kínáló mobilbuszai szeptember 15. és 20. között több településen is elérhetőek lesznek. A szűrőprogram célja, hogy minél több ember számára tegye lehetővé a megelőző vizsgálatokon való részvételt.

Szűrőbusz érkezik Heves vármegyébe
Fotó: Varga György / Forrás: MTI

A szűrőbusz 2025. szeptember 17-én Heves vármegyében, Tarnaleleszen is fogadja az egészségtudatos érdeklődőket - írja a Országos Kórházi Főigazgatóság weboldala.

 

