Késés

31 perce

Azonnal megvolt a baj Eger és Szilvásvárad között! Ez történt a vonatokkal pénteken, életbe lépett a vészterv

Nőtt a menetidő a szilvásváradi vonalon. Cikkünkben megmutatjuk, mire kell számítani.

Az Egerből 7:37-kor Szilvásváradra indult személyvonat (35512) fadőlés miatt hosszabb menetidővel közlekedik, ezért a Szilvásváradról 8:52-kor Egerbe induló személyvonat is késéssel közlekedik. Az utasok a párhuzamos VOLÁN járatokkal utazhatnak, amelyeken ezért elfogadják a vasúti jegyeket is – számolt be a késésekről a Mávinform.

Késések várhatóak a hevesi vonatokon.
Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a nyár utolsó hónapjában 7 százalékkal voltak pontosabbak a vonatok, mint egy évvel korábban. A MÁV ismét közölte havi riportját:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
