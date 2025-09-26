Késés
31 perce
Azonnal megvolt a baj Eger és Szilvásvárad között! Ez történt a vonatokkal pénteken, életbe lépett a vészterv
Nőtt a menetidő a szilvásváradi vonalon. Cikkünkben megmutatjuk, mire kell számítani.
Az Egerből 7:37-kor Szilvásváradra indult személyvonat (35512) fadőlés miatt hosszabb menetidővel közlekedik, ezért a Szilvásváradról 8:52-kor Egerbe induló személyvonat is késéssel közlekedik. Az utasok a párhuzamos VOLÁN járatokkal utazhatnak, amelyeken ezért elfogadják a vasúti jegyeket is – számolt be a késésekről a Mávinform.
