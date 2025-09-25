50 perce
Idén korcsolyapálya épülhet Egerben, mutatjuk, hol
Úgy tűnik, lesz idén lehetőség korcsolyázni a megyeszékhelyen. A zártkerti átminősítéseket óvatosan kezeli a város.
A zártkerti ingatlanok könnyített átminősítése Eger városvezetése szerint alapos áttekintést igényel, ezért a közgyűlésen arról döntöttek, hogy még nem döntenek. Eger önkormányzata nem hoz azonnal rendeletet a zártkerti ingatlanok egyszerűsített átminősítéséről. Ennek oka, hogy a részletszabályokat tartalmazó kormányrendeletek még nem jelentek meg, a területek többsége pedig nem rendelkezik alapvető közművekkel és közszolgáltatásokkal.
A zártkertekben is laknak
Domán Dániel (MKKP) javasolta, hogy térképezzék fel, mely külterületeken élnek emberek, milyen szociális helyzetük és az infrastrukturális feltételek. A képviselők megszavazták a javaslatot s azzal együtt az előterjesztést.
Egerben mobil jégpálya építését tervezik az idei télre. Gömöri László alpolgármester elmondta, önköltségen, piaci alapon hozná létre egy cég a pályát, gesztusként lemondanak a közterület használatáért a városnak járó díjról. Domán Dániel érdeklődött, hogy mekkora közterület-használati díjtól esik el a város és pontosan hol lesz a pálya az Érsekkerten belül.
Jégpályáról, zártkertek át nem sorolásáról és üres lakásokról dönt Eger közgyűlése szeptemberben + fotók
- A szökőkút körül lesz, nagyjából 900 négyzetméter. Úgy tudom 6 millió 400 ezer forint lesz az a költség amit megtakarítanak a díjon a jégpálya létrehozói - mondta. Domán emlékeztetett rá, hogy tavaly 2 pályázatot is javasolt a jégpálya létrehozására. Gömöri László felhívta a figyelmet, hogy az több 10 millió forintjába került volna az önkormányzatnak, de most ez a lehetőség semmibe nem kerül. Domán szerint nem biztos, hogy jó ötlet lemondani a bevételről, de javasolta, nézzék meg, hogy alakul.
- Ha nem lesz jégpálya, akkor sem fizetik be azt a 6 millió forintot, de annak érdekében, hogy legyen jégpálya, lemondjunk a területhasználati díjról. Az ön javaslatai mindig pénzbe kerültek volna, most nem kell fizetnünk semmit - mondta. A képviselők megszavazták a javaslatot.
A város első féléves gazdálkodását is vitatták az ellenzéki képviselők. Pál György (MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd, Zöldek) érdeklődött, hogy ha a városnak több mint 200 millió forintja van kátyúzásra, felújításra, csaladékcsatorna tisztításra, akkor eddig miért nem történt semmi.
Gömöri László elmondta, hogy már zajlottak munkák, csapadékcsatorna tisztítás több helyen is. Gulyás László elmondta, hogy óriási gond és pénzkidobás, hogy olyan kátyúk alakulnak ki Egerben, amik korábban is kátyúk voltak. Olyan kivitelezőt kellene alkalmazni, aki jobb munkát végez.
Több ezer órát járőröztek
A Felsővárosi Polgárőrség első fél évi munkájáról számolt be Molnár Tibor (Fidesz-KDNP) közbiztonsági tanácsnok. Elmondta, járőrözéssel töltöttek már 3500 órát, javarészt Eger közigazgatási területén.
Megtettünk 10 ezer kilométert gépjárművel, ennek csak a felét szolgálati autóval, mindezt ingyen, a szabadidejükben, a szabadidőnkben tettük
- mondta. Hozzátette, hogy 40 körözött személy előallításaásában és több eltűnt személy keresésében is közreműködtek. Jeleztek 30 esetben illegális szemétlerakót és rendszám nélküli gépjárművet.
- Aki kíváncsi az egyesület működésére az jöjjön el és nézze meg a saját szemével - fogalmazott Molnár Tibor.
Domán Dániel szerint a tevékenység jó, de az probléma, hogy Molnár Tibor fideszes képviselő, és egy Fidelitaselnök is tagja, ezért ráül a politika. Molnár válasza szerint ő nem érzékeli úgy, hogy ráülne a politika - más településen is tagjai a polgárőrségnek politikai szervezetek tagjai és jól működnek. Bódi Zsolt képviselő köszönetet mondott a Felnémeten végzett munkájukért.
Vágner Ákos polgármester beszélt arról is, hogy a közbiztonság növelése érdekében erősítik a közterület-felügyeletet és a rendőrséggel is együttműködnek.
