Idén korcsolyapálya épülhet Egerben, mutatjuk, hol

A zártkerti ingatlanok könnyített átminősítése Eger városvezetése szerint alapos áttekintést igényel, ezért a közgyűlésen arról döntöttek, hogy még nem döntenek. Eger önkormányzata nem hoz azonnal rendeletet a zártkerti ingatlanok egyszerűsített átminősítéséről. Ennek oka, hogy a részletszabályokat tartalmazó kormányrendeletek még nem jelentek meg, a területek többsége pedig nem rendelkezik alapvető közművekkel és közszolgáltatásokkal.

Zártkertek átminősítésével óvatosan bánik az önkormányzat Fotó: Huszár Márk/heol.hu

A zártkertekben is laknak

Domán Dániel (MKKP) javasolta, hogy térképezzék fel, mely külterületeken élnek emberek, milyen szociális helyzetük és az infrastrukturális feltételek. A képviselők megszavazták a javaslatot s azzal együtt az előterjesztést.

Egerben mobil jégpálya építését tervezik az idei télre. Gömöri László alpolgármester elmondta, önköltségen, piaci alapon hozná létre egy cég a pályát, gesztusként lemondanak a közterület használatáért a városnak járó díjról. Domán Dániel érdeklődött, hogy mekkora közterület-használati díjtól esik el a város és pontosan hol lesz a pálya az Érsekkerten belül.