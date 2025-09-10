Közlekedés
2 órája
Mutatjuk, hol újulnak meg a gyalogátkelők Egerben
Egerben több gyalogosátkelőt és környékét is felújítják. Fél tucat zebra újul meg.
Megújulnak a zebrák Egerben, az önkormányzat hat forgalmas gyalogátkelőhelyet újíttat fel a városban a közlekedésbiztonság növelése érdekében.
A munkálatok az alábbi helyszíneket érintik:
- Kővágó tér (két zebra)
- Rákóczi út – Cifrakapu út kereszteződése
- Ifjúság utca – Szilágyi Erzsébet Gimnázium bejáratával szemben
- Markhot Ferenc utca 4. előtt
- Sertekapu – Vörösmarty utca kereszteződése
A felújítást a Heves-Út Kft. végzi, a befejezési határidő szeptember 30. A munkák idején kérik, hogy a közlekedők türelmesen és figyelmesen járjanak az említett helyeken. Korábban megírtuk, a Generali Biztonságért Alapítványnak köszönhetően lett okoszebra az egyik forgalmas úton.
