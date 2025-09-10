szeptember 10., szerda

Közlekedés

2 órája

Mutatjuk, hol újulnak meg a gyalogátkelők Egerben

Címkék#zebra#gyalogos#biztonság

Egerben több gyalogosátkelőt és környékét is felújítják. Fél tucat zebra újul meg.

 Megújulnak a zebrák Egerben, az önkormányzat hat forgalmas gyalogátkelőhelyet újíttat fel a városban a közlekedésbiztonság növelése érdekében.

Zebrát újítanak föl Egerben Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap
 A munkálatok az alábbi helyszíneket érintik:

  • Kővágó tér (két zebra)
  • Rákóczi út – Cifrakapu út kereszteződése
  • Ifjúság utca – Szilágyi Erzsébet Gimnázium bejáratával szemben
  • Markhot Ferenc utca 4. előtt
  • Sertekapu – Vörösmarty utca kereszteződése

A felújítást a Heves-Út Kft. végzi, a befejezési határidő szeptember 30. A munkák idején kérik, hogy a közlekedők türelmesen és figyelmesen járjanak az említett helyeken. Korábban megírtuk, a Generali Biztonságért Alapítványnak köszönhetően lett okoszebra az egyik forgalmas úton.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
