Mutatjuk, hol újulnak meg a gyalogátkelők Egerben

Megújulnak a zebrák Egerben, az önkormányzat hat forgalmas gyalogátkelőhelyet újíttat fel a városban a közlekedésbiztonság növelése érdekében.

Zebrát újítanak föl Egerben Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A munkálatok az alábbi helyszíneket érintik:

Kővágó tér (két zebra)

Rákóczi út – Cifrakapu út kereszteződése

Ifjúság utca – Szilágyi Erzsébet Gimnázium bejáratával szemben

Markhot Ferenc utca 4. előtt

Sertekapu – Vörösmarty utca kereszteződése

A felújítást a Heves-Út Kft. végzi, a befejezési határidő szeptember 30. A munkák idején kérik, hogy a közlekedők türelmesen és figyelmesen járjanak az említett helyeken. Korábban megírtuk, a Generali Biztonságért Alapítványnak köszönhetően lett okoszebra az egyik forgalmas úton.