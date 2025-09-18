Csütörtökön 6 órakor egy tizenéves motoros fiú obszcén szavakkal illetett egy anyukát a Barkóczy úti “hosszú zebránál”. Azóta is alig tudja feldolgozni, amit a fiatal a fejéhez vágott: “piros a lámpa te dagadt g***”.

Tényleg itt tartunk? Olyat kapott az egri anyuka, hogy a gyereke mellett sírta el magát

Mire oda értünk a zebrához még zöld volt, már a felén túl voltunk mire elkezdett villogni utána piros lett, az autós aki már ki volt kanyarodva nyugodtan egy szó nélkül megvárta míg a mögötte lévő “kedves” fiatalember ordított velem.

- derült ki az eset előzménye a sérelmezett posztjából az egyik egri Facebook-csoportban.

Mint írta, a kisfia is vele volt, aki értetlenül nézett anyjára.

Tényleg itt tartunk? Ennyi tisztelet van a mai fiatalokba? Nem zavarja őket, hogy ott vannak a gyerekeink?

- tette fel kérdését

Mint írta, ha a fiatal jelentkezik, szívesen beszélget vele egyet.