Bunkó

2 órája

Tényleg itt tartunk? Olyat kapott az egri anyuka, hogy a gyereke mellett sírta el magát

Címkék#zebra#bunkó#lámpa

Kisfiával sétált egy anyuka Egerben, a Barkóczy úton. Miután átértek a zebra másik oldalára az anyuka nem tudta visszatartani könnyeit.

Csütörtökön 6 órakor egy tizenéves motoros fiú obszcén szavakkal illetett egy anyukát a Barkóczy úti “hosszú zebránál”. Azóta is alig tudja feldolgozni, amit a fiatal a fejéhez vágott: “piros a lámpa te dagadt g***”.

Forrás: Google Maps

Mire oda értünk a zebrához még zöld volt, már a felén túl voltunk mire elkezdett villogni utána piros lett, az autós aki már ki volt kanyarodva nyugodtan egy szó nélkül megvárta míg a mögötte lévő “kedves” fiatalember ordított velem.

- derült ki az eset előzménye a sérelmezett posztjából az egyik egri Facebook-csoportban.

Mint írta, a kisfia is vele volt, aki értetlenül nézett anyjára.

Tényleg itt tartunk? Ennyi tisztelet van a mai fiatalokba? Nem zavarja őket, hogy ott vannak a gyerekeink? 

- tette fel kérdését 

Mint írta, ha a fiatal jelentkezik, szívesen beszélget vele egyet. 

 

 

