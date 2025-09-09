Mesterszintű kerti fogás: így lesz a zöld paradicsomból két hét alatt piros

Sok kertben van még paradicsom, de zöld és nem érik be. Mihez kezdjünk vele? Ki kell dobni, vagy hasznosítható valahogyan? Esetleg tehetünk valamit azért, hogy szép piros legyen? A zöld paradicsommal kapcsolatban kerestük meg Nagy Szabolcsot, a Heol.hu állandó kertészeti szakértőjét, a Kertünk Boltja tulajdonosát.

Mit tehetünk a zöld paradicsommal?

Nagy Szabolcs felhívta a figyelmet, hogy csak azért, mert beköszöntött az ősz, nem kell hanyagolni a paradicsomokat.

Minden év szeptember hónapjában nagyon sok a be nem érett zöld paradicsom, az idei szezonban ez még hatványozottabban igaz volt a nagy meleg miatt, mivel a 30-35 °C feletti tartós hőmérséklet lelassítja vagy leállítja az éréshez szükséges likopin és karotin nevű pigmentek termelődését (színeződés elmaradása). A túlzott hőstressz miatt a növény inkább a túlélésre koncentrál, semmint a termés érlelésére, a növény védekezik és ez által etilén termelés is csökken, ezért még tovább lassul az érési folyamatot

– magyarázta Nagy Szabolcs