Mesterszintű kerti fogás: így lesz a zöld paradicsomból két hét alatt piros
A paradicsom szinte minden kertben megtalálható, hiszen sokféle módon felhasználható. Mit tehetünk akkor, ha ősszel még zöld paradicsomok lógnak a száron?
Sok kertben van még paradicsom, de zöld és nem érik be. Mihez kezdjünk vele? Ki kell dobni, vagy hasznosítható valahogyan? Esetleg tehetünk valamit azért, hogy szép piros legyen? A zöld paradicsommal kapcsolatban kerestük meg Nagy Szabolcsot, a Heol.hu állandó kertészeti szakértőjét, a Kertünk Boltja tulajdonosát.
Nagy Szabolcs felhívta a figyelmet, hogy csak azért, mert beköszöntött az ősz, nem kell hanyagolni a paradicsomokat.
Minden év szeptember hónapjában nagyon sok a be nem érett zöld paradicsom, az idei szezonban ez még hatványozottabban igaz volt a nagy meleg miatt, mivel a 30-35 °C feletti tartós hőmérséklet lelassítja vagy leállítja az éréshez szükséges likopin és karotin nevű pigmentek termelődését (színeződés elmaradása). A túlzott hőstressz miatt a növény inkább a túlélésre koncentrál, semmint a termés érlelésére, a növény védekezik és ez által etilén termelés is csökken, ezért még tovább lassul az érési folyamatot
– magyarázta Nagy Szabolcs, aki nemrég a meztelen csigák elleni védekezésben is segített olvasóinknak:
Hozzátette, hogy a paradicsom egészen sokáig kint maradhat, az első fagyokig. Viszont érdemes minden zöld paradicsomot leszedni, amikor az éjszakai hőmérséklet 10 fok alá csökken, mivel ezek már nem fognak maguktól a növényen beérni a szabadföldön. A kiskerti fólia-sátorban nyugodtan maradhatnak még, csak már zárjuk be és módjával szellőztessünk.
– Öntözzük őket ilyenkor is, de sokkal óvatosabban, mivel ha túlöntözünk, akkor a bogyók megrepedeznek és tönkre is megy a termésünk! Biztosítsunk megfelelő tápanyagellátást, ami ilyenkor már káliumban legyen gazdag, és mérsékeljük a nitrogénellátást, de már el is hagyhatjuk, hogy ne a zöldnövényi részek nőjenek-erősödjenek! – hívta fel a figyelmet.
Kiemelte azt is, hogy megjelentek a poloskák, amik ellen védekezzünk bioszerekkel vagy rövid, legfeljebb 3 napos é.v.i rovarölőszerrel (lambda-cihalotrin hatóanyagú). A poloska "megszúrja" a paradicsomot, és a károsodás nyomán sárgás-narancsos foltok keletkeznek a paradicsom héján, ami elronthatja a termés ízét és eltarthatóságát.
Mit tehetünk a zöld paradicsommal, hogy piros legyen?
Nagy Szabolcs ebben a kérdésben is adott tanácsot.
Több lehetőség is van. A zöld paradicsom érleléséhez 20-22°C közötti, jól szellőző helyet biztosítsunk, és helyezzünk mellé egy-két érett gyümölcsöt, például banánt vagy almát, ezzel garantálhatjuk, hogy etilén szabadul fel az éretlen paradicsomok közvetlen közelében. Egy-két hét múlva máris piros paradicsomjaink lesznek
– tanácsolta Nagy Szabolcs.
Kiemelte, hogy a paradicsomokat tehetjük papírzacskóba vagy dobozba újságpapírral, vagy felakaszthatjuk a teljes növényt fejjel lefelé a zöld termésével együtt. Ha hidegebb helyre tesszük, 16 fok alatti helyiségbe, de nem pincébe, akkor lényegesen később fog az érés bekövetkezni, így akár még december elején is lehet saját paradicsom termésünk.
Hozzátette, hogy a zöld paradicsom további felhasználása attól is függ, ki hogyan szereti: a legismertebb eltevési módja a savanyítás ecetes lében, de sült zöld paradicsomot, lekvárt, szárított-aszalt paradicsomot és Salsa, Chutney szószt is készíthetünk belőle.
– Amire figyeljünk mindenképpen, hogy csak a paradicsom zöld bogyótermése ehető, a növény zöld leveleit, szárát és más részeit ne fogyasszuk, mert mérgező alkaloidokat tartalmaznak – figyelmeztetett Nagy Szabolcs.
Sült zöld paradicsom recept
Kedvcsinálónak hoztunk egy sült zöld paradicsom receptet a mindmegette.hu oldalról.
Hozzávalók:
- 8 szem paradicsom (nagy zöld )
- 2 csésze kukoricadara
- 1 csésze tej
- 3 evőkanál liszt
- 1 evőkanál petrezselyemzöld (finomra vágott)
- kakukkfű
- őrölt pirospaprika
- őrölt feketebors
- só
Elkészítés:
Paradicsomjainkat szép egyenletes karikákra szeljük, majd egy kicsit tejbe áztatjuk. Közben egy kézreálló panírozótálban összekeverjük a darát a liszttel és a fűszerekkel. Beleforgatjuk a szeleteket, majd kedvenc teflonserpenyőnkben, bő, forró olajban aranybarnára sütjük.
