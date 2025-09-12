szeptember 12., péntek

Sajtótájékoztató

54 perce

Nagy nevek sora érkezik a gyöngyösi zsidó kulturális fesztiválra

Címkék#zsidó hitközség#gyöngyösi#Zsidó Kulturális Fesztivált#zsinagóga

Nagy nevek lépnek fel a gyöngyösi zsidók által szervezett kulturális fesztiválon, jelentette be Weisz Péter. A Zsidó Kulturális Fesztivált szeptember 21-én immár harmadik alkalommal rendezik meg a Mátraalján.

Szabó István

Harmadik alkalommal rendez Zsidó Kulturális Fesztivált Gyöngyösön a Gyöngyösi Zsidó Hitközség Status Quo Ante Izraelita Anyahitközség és a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület, jelentette be a pénteki sajtótájékoztatóján Weisz Péter hitközségi elnök.

A Zsidó Kulturális Fesztivál részleteit ismerteti Weisz Péter a sajtótájékoztatón
A Zsidó Kulturális Fesztivál részleteit ismerteti Weisz Péter a sajtótájékoztatón
Mint elmondta, a szeptember 21-én a zsinagógában és a kis imaházban kínálnak színes és egyedi programokat a gyöngyösieknek és a térség lakóinak. 

– Célunk, hogy betekintést adjunk és megismertessük az érdeklődőket kultúránkkal, szokásainkkal, közös múltunkkal, épített örökségünkkel, zenénkkel. Nem titkolt célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet a zsinagóga felújításának halaszthatatlan szükségességére, annak kulturális, turisztikai és hitéleti hasznosítására.

– Úgy tűnik, nagy az érdeklődés az esemény iránt. Elfogadta a meghívásunkat dr. Galik Gábor, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium jogi ügyekért felelős helyettes államtitkára, valamint Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára is. A rendezvény bizonyítja, hogy a magyar kultúra szerteágazó, és több elemből áll össze. A rendezvény ugyan az országos zsidó fesztivál részeként kerül megrendezésre, de igazolja, hogy a magyar kultúrának mindig szerves alkotóelemei volt a hazai nemzetiségek és a különböző vallások, ezért lesz a zsidó mellett roma műsor, a gyöngyösi fellépők a keresztény többséget képviselik, a közönség soraiban pedig itt lesznek a muszlim barátaink is – részletezte Weisz Péter.

A Zsidó Kulturális Fesztivál igazán veretes neveket hoz Gyöngyösre

A kulturális fesztivál a tervek szerint a gyöngyösi zsidó temetőben kezdődik vezetett sétával. A fesztivált várhatóan dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke nyitja meg. A programban gyöngyösi művészek – Zilai Györgyi, Butykáné Bágyi Judit és Fodor Bálint – mellett fellép Kathy Horváth Lajos hegedűművész és együttese, Dévai Nagy Kamilla előadóművész, valamint a Malek Andrea Soulistic, Havas Judit előadóművész és Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas magyar zeneszerző, előadóművész.

 


 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
