A zsidó és a magyar kultúra közös értékeit mutatta be a mátraalji fesztivál
A zsidó vallású magyarok kultúrájával ismerkedhettek keresztények és muszlimok is a gyöngyösi fesztiválon. A Zsidó Kulturális Fesztivál a gyöngyösi zsinagóga felújításának halaszthatatlan szükségességére is ráirányította a figyelmet.
Vasárnap immár harmadik alkalommal rendezett Zsidó Kulturális Fesztivált Gyöngyösön a Gyöngyösi Zsidó Hitközség Status Quo Ante Izraelita Anyahitközség és a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület. A nap során a szervezők a zsinagógában és a kis imaházban kínáltak színes és egyedi programokat a gyöngyösieknek és a térség lakóinak.
– A kulturális fesztivállal évről évre az a célunk – emelte ki portálunknak Weisz Péter hitközségi elnök –, hogy betekintést adjunk és megismertessük az érdeklődőket kultúránkkal, szokásainkkal, közös múltunkkal, épített örökségünkkel, zenénkkel. A zsidó fesztivált nem a zsidókért rendezzük meg, ez a zsidó kultúrát mutatja be, mint a magyarországi kultúra részét. A zsidó kultúra ugyanis a magyar kultúra szerve része. Szeretnének minél több embert megismertetni ezzel. Nem titkolt célunk emellett az is, hogy ráirányítsuk a figyelmet a zsinagóga felújításának halaszthatatlan szükségességére, annak kulturális, turisztikai és hitéleti hasznosítására – fogalmazott Weisz Péter.
A Zsidó Kulturális Fesztiválon zsidók, keresztények és muszlimok közösen vettek részt
– Az esemény iránti nagy érdeklődést mutatja, hogy a fesztiválra elfogadta a meghívásunkat dr. Galik Gábor, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium jogi ügyekért felelős helyettes államtitkára, valamint Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, valamint dr. Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) elnöke is. A rendezvény most is bizonyította, hogy a magyar kultúra szerteágazó, és több elemből áll össze. A rendezvény ugyan az országos zsidó fesztivál részeként került megrendezésre, de igazolta, hogy a magyar kultúrának mindig szerves alkotóelemei volt a hazai nemzetiségek és a különböző vallások, ezért volt a zsidó mellett roma műsor, a gyöngyösi fellépők a keresztény többséget képviselték, a közönség soraiban pedig itt voltak muszlim barátaink is – részletezte Weisz Péter.
A Zsidó Kulturális Fesztivál megnyitójaFotók: Czímer Tamás
A kulturális fesztivál a gyöngyösi zsidó temetőben kezdődött délelőtt vezetett sétával. A délutáni programban gyöngyösi művészek – Zilai Györgyi, Butykáné Bágyi Judit és Fodor Bálint – mellett fellépett Kathy Horváth Lajos hegedűművész és együttese, Dévai Nagy Kamilla előadóművész, valamint a Malek Andrea Soulistic, Havas Judit előadóművész és Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas magyar zeneszerző, előadóművész is.
