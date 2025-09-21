A zsidó és a magyar kultúra közös értékeit mutatta be a mátraalji fesztivál

Vasárnap immár harmadik alkalommal rendezett Zsidó Kulturális Fesztivált Gyöngyösön a Gyöngyösi Zsidó Hitközség Status Quo Ante Izraelita Anyahitközség és a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület. A nap során a szervezők a zsinagógában és a kis imaházban kínáltak színes és egyedi programokat a gyöngyösieknek és a térség lakóinak.

A Zsidó Kulturális Fesztiválon zsidók, keresztények és muszlimok közösen vettek részt

Forrás: Czímer Tamás

– A kulturális fesztivállal évről évre az a célunk – emelte ki portálunknak Weisz Péter hitközségi elnök –, hogy betekintést adjunk és megismertessük az érdeklődőket kultúránkkal, szokásainkkal, közös múltunkkal, épített örökségünkkel, zenénkkel. A zsidó fesztivált nem a zsidókért rendezzük meg, ez a zsidó kultúrát mutatja be, mint a magyarországi kultúra részét. A zsidó kultúra ugyanis a magyar kultúra szerve része. Szeretnének minél több embert megismertetni ezzel. Nem titkolt célunk emellett az is, hogy ráirányítsuk a figyelmet a zsinagóga felújításának halaszthatatlan szükségességére, annak kulturális, turisztikai és hitéleti hasznosítására – fogalmazott Weisz Péter.