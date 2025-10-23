Eger méltóképp emlékezett az 1956-os forradalom hőseire + fotók és videó

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján Eger városa is méltó módon rótta le tiszteletét a hősök előtt. Október 23-án ünnepi szentmisét hallgathattak meg az ünneplők, majd a Gárdonyi Géza Színház adott otthont a városi ünnepségnek, ahol a megemlékezés méltóságteljes hangulatban zajlott. A rendezvényen a GG Tánc Eger táncosai és a színház színművészei közösen idézték fel az 56-os események szellemét, tánccal, zenével és prózával emlékezve azokra, akik életüket és szabadságukat tették kockára a nemzet jövőjéért.

Az 1956-os hősökre méltóképp megemlékeztek Egerben

A műsor után Vágner Ákos polgármester mondott ünnepi beszédet, amelyben a forradalom örök üzenetére hívta fel a figyelmet.

– Október 23-a minden évben arra emlékeztet minket, hogy a szabadság nem magától értetődő. Hogy vannak történelmi pillanatok, amikor egy nemzet sorsa néhány bátor ember kiállásán múlik. 1956 ilyen pillanat volt. Ma azok előtt tisztelgünk, akik emelt fővel tették meg, amit megkövetelt a haza. Tették, mert úgy érezték, nincs más út. Tették, mert hitték, hogy a szabadság nem ígéret – mondta.

Hozzátette, ezek az emberek nem hősnek készültek, nem vártak dicsőséget.

– De mégis hősökké váltak, mert kiálltak azért, amit az egész nemzet érzett: elég volt a diktatúrából, a félelemből, az elnyomásból. Kiálltak a szabadságért, nem csak magukért, az utánuk jövőkért is. Ma is különösen fontos az 56-osok üzenete, az ő bátorságuk emlékeztet arra, hogy szabadságunkat újra és újra meg kell védeni – emelte ki.

Hangsúlyozta, 1956 nem csupán a múlt része, hanem a magyar nemzeti identitás egyik sarokköve is, amely a mai napig erőt ad a közösségnek. A forradalom hőseinek öröksége minden nemzedék számára iránytű marad, emlékeztetve arra, hogy a szabadságért mindig tenni kell, bármilyen korban élünk is.

Az ünnepi program részeként városi kitüntetéseket is átadtak azoknak, akik munkájukkal, közösségi tevékenységükkel, művészeti vagy társadalmi szerepvállalásukkal sokat tettek Egerért. Az elismerések átadása méltó módon kapcsolódott az 56-os ünnep eszmeiségéhez: a kitüntetettek példát mutatnak elhivatottságban, bátorságban és közösségi szellemben.