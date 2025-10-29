október 29., szerda

Fejlesztés

Forgalomkorlátozás a forgalmas hevesi útszakaszon - erre tudsz kerülni

Teljes körű felújítást végeznek egy úton Heves vármegyében. A 2415-ös út munkálatai szerdán kezdődtek el.

Heol.hu

Szerdán elkezdődött a 2415-ös számú út, mely természetben a 24-es utat, a Verpelét Gyöngyös közötti 2416-os úttal köti össze,  a 24-es út és Kőkút közötti szakaszának teljes körű felújítása. A munkálatok forgalomkorlátozással, és lassulással járnak - írja szerdán Tuza Gábor, Sirok polgármestere.

Fejlesztés alatt a 2415-ös út
Forrás: Tuza Gábor / Facebook

Mint írja, lehetséges kerülő útszakasz Sirok - Liszkó - Kőkút.

 

 

 

