Hamarosan megújul a 25-ös főút Egerben – de mire készülhetnek az autósok az utakon?

A tervek készen állnak, a kormány szándéka egyértelmű: 2026 után az elkerülőre is rákanyarodhatunk. De addig is, amíg ez a 100 milliárdos beruházás megvalósul, elkezdjük a rossz állapotú 25-ös útszakasz felújítását már idén ősszel. Új szintre emeltük a város és a kormány együttműködését, és ennek a gyümölcse kezd beérni – írta a napokban Eger polgármestere, Vágner Ákos közösségi oldalán. A 25-ös főút egri szakaszát teljes hosszában 1982. május 22-én adták át a forgalomnak, erről fotót is találtunk, s azóta ez az útvonal Eger és térsége egyik legfontosabb közlekedési tengelye.

1982. májusa: átadták a 25-ös főút egri szakaszát Fotó: Facebook

Meg is néztük, hogyan írtunk erről akkor. A Népújság címlapon hozta a történetet.

– Tegnap hivatalosan átadták a 25-ös számú főút egri — Lenin út—Árpád utca— Kohári utca—Vörösmarty utca—Bartalos utca—Vöröstüzér utca—Rákóczi út—Felnémet — új átkelési szakaszát. Az 1976-ban megkezdett útépítést megelőzően 94 épületet bontottak le, és 74 pince tömedékelését, megerősítését kellett elvégezni. Az útszakaszon több jelzőlámpás csomópont és két nagy híd készült. Az útvonal kedvezőbb forgalmi kapcsolatot teremt a Mátra, illetve a 25- ös számú főúton továbbhaladva a Bükkés a Bélapátfalvi Cement- és Mészműfelé. Létesítése megteremtette a belvárosi forgalom elterelését, a sétáló utcák kialakítását, védve ezzel a történelmi értékeket. Az új négysávos út egy hónappal a határidő előtt készült el, ami egyben az Egri Közúti "Építő Vállalatmunkáját dicséri. "Mindezért nem kis árat — 550 millió forintot — fizettünk. Jelentős még hogy az új út mentén a közművet is korszerűsítették, amelynek költségét a KPM és a városi tanács közösen fedezte – írta az újság.

De térjünk vissza a jelenbe: most úgy tűnik, hamarosan elkezdődhet a szakasz felújítása. Ahogy korábban írtunk erről, a tervek szerint a projekt több ütemben valósul meg, s összesen közel 9 kilométernyi útszakasz újul meg Eger és térsége egyik legfontosabb közlekedési útvonalán.