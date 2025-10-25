2 órája
Hamarosan megújul a 25-ös főút Egerben – de mire készülhetnek az autósok az utakon?
Eger közlekedése új korszakba léphet. Már idén ősszel elkezdődik a 25-ös főút felújítása, miközben a város elkerülő útjának terve is egyre közelebb kerül a megvalósításhoz.
A tervek készen állnak, a kormány szándéka egyértelmű: 2026 után az elkerülőre is rákanyarodhatunk. De addig is, amíg ez a 100 milliárdos beruházás megvalósul, elkezdjük a rossz állapotú 25-ös útszakasz felújítását már idén ősszel. Új szintre emeltük a város és a kormány együttműködését, és ennek a gyümölcse kezd beérni – írta a napokban Eger polgármestere, Vágner Ákos közösségi oldalán. A 25-ös főút egri szakaszát teljes hosszában 1982. május 22-én adták át a forgalomnak, erről fotót is találtunk, s azóta ez az útvonal Eger és térsége egyik legfontosabb közlekedési tengelye.
Meg is néztük, hogyan írtunk erről akkor. A Népújság címlapon hozta a történetet.
– Tegnap hivatalosan átadták a 25-ös számú főút egri — Lenin út—Árpád utca— Kohári utca—Vörösmarty utca—Bartalos utca—Vöröstüzér utca—Rákóczi út—Felnémet — új átkelési szakaszát. Az 1976-ban megkezdett útépítést megelőzően 94 épületet bontottak le, és 74 pince tömedékelését, megerősítését kellett elvégezni. Az útszakaszon több jelzőlámpás csomópont és két nagy híd készült. Az útvonal kedvezőbb forgalmi kapcsolatot teremt a Mátra, illetve a 25- ös számú főúton továbbhaladva a Bükkés a Bélapátfalvi Cement- és Mészműfelé. Létesítése megteremtette a belvárosi forgalom elterelését, a sétáló utcák kialakítását, védve ezzel a történelmi értékeket. Az új négysávos út egy hónappal a határidő előtt készült el, ami egyben az Egri Közúti "Építő Vállalatmunkáját dicséri. "Mindezért nem kis árat — 550 millió forintot — fizettünk. Jelentős még hogy az új út mentén a közművet is korszerűsítették, amelynek költségét a KPM és a városi tanács közösen fedezte – írta az újság.
De térjünk vissza a jelenbe: most úgy tűnik, hamarosan elkezdődhet a szakasz felújítása. Ahogy korábban írtunk erről, a tervek szerint a projekt több ütemben valósul meg, s összesen közel 9 kilométernyi útszakasz újul meg Eger és térsége egyik legfontosabb közlekedési útvonalán.
Úgy gurulhatunk Eger legfőbb ütőerén, mint az álom: kiderült, mikor indul a 25-ös főút felújítása
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A következőképp tervezték a 25-ös főút egri szakasza felújításának ütemezését:
- 25-ös főút, 17. és 19 kilométere között, az északi szakasz I. üteme: Eger Euronics áruháztól a felsőtárkányi elágazóig 1,7 kilométer hosszon
- 25-ös főút, 13. és 15. kilométer között, a déli szakasz I. üteme: Eger Sas úti csomóponttól Dr. Nagy János utcai csomópontig 1,7 kilométer hosszon
- 25-ös főút, 10.-13. kilométer közötti, északi szakasz II. ütem: Eger ”K2” úti körforgalomtól a Sas úti csomópontig 2 kilométer hosszon
- 25-ös főút, 14. és 18. kilométer között, déli szakasz II. üteme: Eger Dr. Nagy Jánosutcai csomóponttól Euronics áruházig 2,3 km hosszon
- 25-ös főút, 18.-20. kilométerek között, az északi részen II. ütemben: Eger felsőtárkányi elágazótól a lakott terület végén lévő vasúti átjáróig 941 méter hosszon
Amikor Orbán Viktor miniszterelnök Egerben járt, szól néhány szót e beruházásról is.
Orbán Viktor: Eger az egész ország számára fontos város
– Nagy siker volt, hogy bekötöttük a várost az autópálya-hálózatba az M25-ös úttal, de jól látszik, hogy ez nem elég, hogy megoldja a közlekedési problémákat. A következő lépés az elkerülő út megépítése lenne, ez viszont már egy „százmilliárdos kirándulás” – mondta a miniszterelnök. –
A következő kormányzati ciklusban megcsináljuk, de addig is fel kell újítani a városon átmenő 25-ös főutat, ez a munka viszont már ősszel elkezdődhet – tette hozzá.
De az elkerülő út is folyamatosan napirenden van. A közelmúltban erről is egyeztetett a polgármester. Tavaly a tervzsűri meghozta döntését a Egri Elkerülő út közösségi tervezés keretében kidolgozott nyomvonalváltozatokról. Megindult a nyomvonal tervezet(ek) környezetvédelmi engedélyeztetése. Az év júliusában aztán megkapta a környezetvédelmi engedélyt az egri elkerülő út a keleti (K2), nyugati (Ny4), és két alternatív felnémeti (F30, F31) nyomvonalváltozatának, illetve járulékos létesítményeinek építésére és üzemelésére vonatkozóan. Tavaly ősszel pedig Egerben egyeztetett Lázár János építési és közlekedési miniszter Vágner Ákos polgármesterrel. Lázár János autópályafelújítást, útfelújításokat jelentett be. Megvalósulhat a vár felújítása, megépülhet az elkerülő és a vasúti közlekedés is megújulhat.
Megépül az elkerülő – felújításokat jelentett be Lázár János Egerben
Egy korszak véget ér: megszűnik a Messenger alkalmazás ezeken az eszközökön