Tudáspróba
1 órája
Mit tudsz az '56-os eseményekről? Teszteld tudásod kvízünkkel!
Sokági beszélni sem lehetett róla, ma már nemzeti ünnep. De mennyire ismered az eseményeket? Kvízünkkel tesztelheted a tudásodat az '56-os forradalom és szabadságharc eseményeivel kapcsolatban.
Az 1956. október 23-i eseményekről mindenki hallott, főleg amióta hivatalosan is megemlékezhetünk róla. Az iskolákban ünnepséget tartanak, részletesen tanítják az '56-os forradalom és szabadságharc eseményeit. Idősek visszaemlékezéseiből is sokat megtudhatunk.
Mit tudsz az '56-os forradalom és szabadságharc eseményeiről?
Vajon olvasóink mennyire ismerik az említett eseményeket? Hoztunk egy kvízt, amellyel tesztelhetik tudásukat:
1.
Melyik városban kezdődött az 1956-os forradalom?
2.
Kik tüntettek először aznap délután Budapesten?
3.
Mi volt a tüntetők egyik fő követelése?
4.
Melyik híres szobrot döntötték le a tüntetők este?
5.
Melyik rádió épületénél kezdődtek a lövöldözések október 23-án este?
6.
Ki lett a forradalom idején a miniszterelnök?
7.
Melyik szimbólum vált a forradalom jelképévé?
8.
Melyik ország csapatai avatkoztak be a forradalom leverésére?
9.
Mikor vonultak be újra a szovjet csapatok, hogy leverjék a forradalmat?
