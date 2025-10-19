3 órája
Szívhez szóló ünnepséggel köszöntötték a 90 éves Magdi nénit Pétervásárán
Meghitt ünnepséggel köszöntötték Török Gézánét a Pétervásárai Időskorúak Otthonában. Magdi néni 90 éves lett, amit családja, lakótársai, az intézmény dolgozói és az önkormányzat közösen ünnepeltek meg.
Október 9-én lett 90 éves Török Gézáné, a Pétervásárai Időskorúak Otthona egyik lakója. A jeles alkalomból Magdi nénit családja, barátai, lakótársai és az intézmény munkatársai is felköszöntötték. Az eseményről a település hivatalos közösségi oldalán adtak hírt.
90 éves nénit köszöntött az önkormányzat
Az ünnepi délutánon Pétervására önkormányzata is köszöntötte az ünnepeltet, elismeréssel és jókívánságokkal méltatva életútját és közösségi szerepvállalását. A kerek évforduló alkalmából Tarnai Kiss László, a Dankó Rádió ismert műsorvezetője és nótaénekes is fellépett, aki zenés műsorával igazi ünnepi hangulatot teremtett.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A vendégek közösen énekeltek, felidézték a régi emlékeket, és meghatódva hallgatták az ünnepelt történeteit. A rendezvény szeretetteljes, családias légkörben zajlott, és mindenki számára emlékezetes élményt nyújtott.
Nemrég írtunk arról, hogy Gyöngyösön is köszöntötték az időseket:
Ki akarták csalni a siroki polgármester pénzét, bontotta a hívást, és ezután jött a meglepetés
Ezen a héten kell átállítani az órákat, ne felejtse el!