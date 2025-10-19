Szívhez szóló ünnepséggel köszöntötték a 90 éves Magdi nénit Pétervásárán

Október 9-én lett 90 éves Török Gézáné, a Pétervásárai Időskorúak Otthona egyik lakója. A jeles alkalomból Magdi nénit családja, barátai, lakótársai és az intézmény munkatársai is felköszöntötték. Az eseményről a település hivatalos közösségi oldalán adtak hírt.

A 90 éves Magdi nénit köszöntötték Pétervásárán

Forrás: Pétervására Város Hivatalos Oldala/Facebook

90 éves nénit köszöntött az önkormányzat

Az ünnepi délutánon Pétervására önkormányzata is köszöntötte az ünnepeltet, elismeréssel és jókívánságokkal méltatva életútját és közösségi szerepvállalását. A kerek évforduló alkalmából Tarnai Kiss László, a Dankó Rádió ismert műsorvezetője és nótaénekes is fellépett, aki zenés műsorával igazi ünnepi hangulatot teremtett.

A vendégek közösen énekeltek, felidézték a régi emlékeket, és meghatódva hallgatták az ünnepelt történeteit. A rendezvény szeretetteljes, családias légkörben zajlott, és mindenki számára emlékezetes élményt nyújtott.

