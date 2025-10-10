2 órája
A kísértések korában, hogyan maradhatnak tiszták a fiatalok?
A fiatalok lelki egészségének megőrzése és a drogmegelőzés volt a középpontban azon a regionális konferencián, amelyet pénteken tartottak az egri Uránia Ifi Pontban.
Tiszta élvezet - regionális drogügyi konferenciát tartottak pénteken az Uránia Ifi Pontban. A résztvevőket Gál Judit Eger alpolgármester köszöntötte, s kiemelte, a a legfontosabb, hogy hogyan őrizhetjük meg a lelki egészséget a fiatalok körében egy olyan világban, ahol a kísértések, a függőségek mindennap jelen vannak.
– Tisztán látjuk a kihívásokat, s ezek az egész társadalmat érintik. Nem csak a problémákról, hanem a megoldásokról is beszélni kell. Ehhez a fiatalok is hozzájárulnak, sőt ők maguk fogalmazzák meg az igényeiket – mondta.
Kohári Szilvia, az egri RÉV vezetője, a Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) elnöke is szólt a jelenlévőkhöz. Emlékeztetett, hogy Egerben a KEF már 2001 óta működik.
– Nagyon különleges, hogy több mint húsz éve dolgoznak együtt szakemberek. Azt gondolom, hogy a szakmai összefogás, az együttműködés kis- és nagyvárosokban is olyan lehetőség, amivel jobbá tudjuk tenni az emberek életét. Mostanra már a KEF logójában is megjelent a közösség szó, amire fel szeretnénk hívni a figyelmet. Júniusban egy workshopunk volt, s azt tapasztaltuk, hogy fel kell hívni a figyelmet az iskolások mentális egészségére. Ott számos pedagógus kezdeményezett párbeszédet, amit ott nem tudtunk befejezni, s úgy vélem, a mai nap erre alkalmas lehet épp október 10-én, a mentális egészség napján – emelte ki.
A köszöntők után a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály vezetője, dr. Berndt-Iványi Judit valamint, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Drogmegelőzési Programok Osztályának vezetője, Majzik Balázs közösen tartott előadást „Tiszta választás – Drogmegelőzés egészségügyi és rendőrségi szemmel” címmel, ahol a résztvevők gyakorlati példákon keresztül ismerkedhettek meg a tudatos döntéshozatal és a megelőzés fontosságával. Elhangzott, hogy a függőségig vezető úttal is foglalkozni kell. Kiemelték az előadók, hogy a fiatalok rendkívül tájékozottak a drogokkal kapcsolatban, de hatásaikkal vagy a jogi következményekkel nem feltétlenül. A hatékony megelőzési formák közt megemlítették, hogy fontos a megfelelő civil szervezetek megjelenése az iskolákban, az interaktív előadások, a fiatalok gyakorlatias megszólítása.
A rendezvény célja az volt, hogy átfogó képet adjon a drogmegelőzés és a fiatalok lelki egészsége területén zajló aktuális szakmai törekvésekről, valamint erősítse az egészségügyi, rendészeti, gyermekvédelmi és oktatási szakemberek közötti együttműködést.
