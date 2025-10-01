„A kudarc nem opció” – Eger polgármestere Eger helyzetéről

- A hozzáállással úgy tűnik nincs baj, de pusztán akaratból nem lesz közvilágítás vagy várfejlesztés. Hogy lehet megoldani a pénzhiányt?

- Jó így a kérdés, hiszen az egyik a működéshez, a másik a fejlesztéshez tartozik, és ezt a kettőt külön kell választani. Fejlesztés terén nem állunk rosszul, sőt! Ismert, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly novemberi egri látogatását követően Eger önkormányzata és a kormány egy új, tízéves együttműködési megállapodást kötött az egri vár fejlesztésére. Az egyezség első lépéseként a minisztérium már 2024-ben egymilliárd forintot biztosított a vár fejlesztésére. Ennek eredményeképpen elkezdődhet a jelenleg látogatók elől elzárt Tömlöcbástya felújítása, a Dézsmapince megsüllyedt szellőzőjének megerősítése, valamint befejeződhet a 2021-ben megrongálódott Szép-bástya teljes körű helyreállítása. Emellett dolgozunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében Egert megillető, csaknem 9 milliárd forintos támogatás felhasználásán. Ennek a csomagnak a legjelentősebb eleme az egri termál- és strandfürdő infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése. A fejlesztések terén tehát adottak a lehetőségek, ám ezt a pénzt nem fordíthatjuk a város működtetésére: kátyúzásra, fűnyírásra, vagy például a Kracker udvar világításának rendbetételére.

- Közben pedig beleállt olyan – finoman szólva is vitás – ügyekbe, mint a parkolás kérdése. Miért?

- Megörököltük a parkolási koncepció kidolgozásának terhét, vagyis inkább azt mondanám: a lehetőséget. Mert sok mindenen vitatkozhatunk, de ha a szívünkre tesszük a kezünket, és megkérdezzük, rendben van-e a parkolás Egerben, akkor mind azt mondjuk, hogy nincs. Volt két alapvetésünk: egyik, hogy 10 év alatt megduplázódott az autók száma a városban, a másik, hogy a belvárosban sokkal több parkolóhelyet rövid időn belül nem fogunk tudni kialakítani. Ez pedig olyan ellentmondás, amit kezelnünk kell. Emellett persze igaz az is, hogy van két kihasználatlan parkolóházunk, és egy csomó olyan utcánk, ahol a lakók nem tudnak megállni, meg nyilván egy sor olyan szempont, ami nem feltétlenül jut az eszünkbe, de a kezelést tőlünk várják. Ezért kérdeztük meg az egriek véleményét, ezért tartottunk számos lakossági fórumot, és fogadtuk el a koncepciót, hogy legyen miről beszélnünk. Nagyon sok kiváló észrevétel futott be, megrendeltünk egy szakmai alapon nyugvó mérést, indítottunk egy újabb online kérdőívet, és hirdetünk még több fórumot, mert azt szeretnénk, hogy a végén, még ha komoly viták árán is, de egy élhetőbb, igazságosabb és átláthatóbb parkolási rendszer jöjjön létre.