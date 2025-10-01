1 órája
„A kudarc nem opció” – Eger polgármestere Eger helyzetéről
Pontosan egy esztendeje, hogy hivatalosan és gyakorlatilag is ő vezeti a várost, de már a választásokkor látszott, komoly kihívásokkal kell szembenéznie. Vágner Ákos, Eger polgármestere szerint az önkormányzat működtetése és a költségvetési hiány kezelése nem könnyű feladat, de szerinte a panaszkodás helyett a megoldásokra kell koncentrálni. Bár a fejlesztések terén jó hírekkel szolgálhat, a napi működés fenntartása komoly racionalizálást igényel.
- Napra pontosan egy éve vezeti a várost. Visszanézve: erre számított?
- Nem voltak illúzióim, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem értek meglepetések. Ismert tény, és többször is elmondtam: a vállalkozói szférából érkeztem, így mind a politikai tér, mind a bürokrácia tempója szolgált számomra váratlan helyzetekkel. A gazdasági élet azonban megtanított arra, hogy mindig gyorsan és hatékonyan kell reagálni ezekre. A választás és a hivatalba lépés között hónapok teltek el, a tényleges munkát csak októberben tudtuk elkezdeni, először a helyzet feltérképezésével. Sok örömteli pillanatot éltem meg, és nem tagadom, lélekemelő érzés volt belépni a Városháza épületébe. Az azonban kétségtelen, hogy az indulás nem volt egy diadalmenet…
- A megörökölt költségvetésre gondol?
- Arra is. Januárban leültünk a város intézményeinek és cégeinek vezetőivel, valamint a Polgármesteri Hivatal szakirodáival, hogy összegezzük azokat a jogos igényeket, amelyek a város Egerhez méltó színvonalú működtetéséhez szükségesek. Miután ezt összeállítottuk, megvizsgáltuk a bevételi oldalt, amely három fő forrásból áll: az adóbevételekből, az intézmények és a hivatal bevételeiből, valamint a normatív támogatásokból. Amikor a kettőt összevetettük, akkor szembesültünk azzal, hogy úgy 6 milliárd forintos hiány mutatkozik. Hosszú egyeztetési folyamat után végül február végén tudtuk elfogadni az idei költségvetést. Nem volt más választásunk, hiszen enélkül a város elesett volna a normatív támogatásoktól. Az induláshoz tehát egy kényszerköltségvetésre volt szükség, amelyet év közben egészen biztosan módosítani kell. Jelenleg ugyanis van olyan városi cég, amelynek a büdzséje csupán néhány hétre elegendő – és még így sem tudjuk az elvárt színvonalat biztosítani. Összehasonlításképpen: tíz évvel ezelőtt az önkormányzat önként vállalt feladatainak 93 százalékát pusztán a helyi adókból fedezte. Ezt a pénzt többek között sporttámogatásra és turisztikai marketingre fordították, vagyis olyan területekre, amelyek egy várost élhetővé tesznek. Ma viszont az alapvető működéshez keresünk forrásokat. Nem az a kérdés, hogy mennyi támogatást tud biztosítani a város, hanem az, hogy a kötelező feladatait el tudja-e látni?
- Hogy látja, hogyan juthatott idáig Eger?
- Nem kell messzire visszanyúlni: 2019-ben az egri közgyűlés egy jövőbe mutató, fejlesztésekre összpontosító költségvetést fogadott el, amelynek főösszege csaknem 41 milliárd forint volt. Ezzel szemben a tavalyi költségvetés már tele volt tervezési hibákkal. Az előző közgyűlés irreális adóbevételekkel számolt a 2024-es évre, több százmillió forinttal el is maradtak a várttól. Nem teljesültek sem a kamatbevételek, sem az ingatlanértékesítésből származó bevételek a tavalyi év végéig. Utóbbiból több mint egymilliárd forintot terveztek, de ebből nagyon kevés teljesült. Ráadásul idén az önkormányzatnak további egymilliárd forintos adóbevétel-csökkenéssel kellett számolnia... Látni kell, hogy Eger gazdasági ereje mérsékelt, a megyei jogú városok között inkább a lista második felében helyezkedik el. Több környező település – például Felsőtárkány, Maklár vagy Demjén – az egy főre jutó adóerő képesség terén kedvezőbb helyzetben van, miközben térségi szerepük kevésbé jelentős. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata kilenc intézményt tart fenn – többek között a Dobó István Vármúzeumot, a könyvtárat, két színházat, sportiskolát, valamint óvodákat és bölcsődéket. Ezek nemcsak az egrieket, hanem a térség lakóit is kiszolgálják, ugyanakkor fenntartásukat az egri adófizetők finanszírozzák. De nem ragadhatunk le a problémák ismételgetésénél, bár fontos felmérni a körülményeket. Ha csak azt hajtogatom, hogy baj van, az nem visz előre. A partvonalról könnyebb kiabálni, a valós munka sokkal nehezebb, de most erre van szükség, mert nagyon nagy a tét. Nem elég a kritika, valódi megoldásokat kell találni. Megtanultam, hogy nincs nehézség, csak megoldandó feladat. Ehhez a helyzethez kell alkalmazkodnunk – és meg is fogjuk oldani, mert ez létkérdés.
- A hozzáállással úgy tűnik nincs baj, de pusztán akaratból nem lesz közvilágítás vagy várfejlesztés. Hogy lehet megoldani a pénzhiányt?
- Jó így a kérdés, hiszen az egyik a működéshez, a másik a fejlesztéshez tartozik, és ezt a kettőt külön kell választani. Fejlesztés terén nem állunk rosszul, sőt! Ismert, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter tavaly novemberi egri látogatását követően Eger önkormányzata és a kormány egy új, tízéves együttműködési megállapodást kötött az egri vár fejlesztésére. Az egyezség első lépéseként a minisztérium már 2024-ben egymilliárd forintot biztosított a vár fejlesztésére. Ennek eredményeképpen elkezdődhet a jelenleg látogatók elől elzárt Tömlöcbástya felújítása, a Dézsmapince megsüllyedt szellőzőjének megerősítése, valamint befejeződhet a 2021-ben megrongálódott Szép-bástya teljes körű helyreállítása. Emellett dolgozunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében Egert megillető, csaknem 9 milliárd forintos támogatás felhasználásán. Ennek a csomagnak a legjelentősebb eleme az egri termál- és strandfürdő infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztése. A fejlesztések terén tehát adottak a lehetőségek, ám ezt a pénzt nem fordíthatjuk a város működtetésére: kátyúzásra, fűnyírásra, vagy például a Kracker udvar világításának rendbetételére.
- Közben pedig beleállt olyan – finoman szólva is vitás – ügyekbe, mint a parkolás kérdése. Miért?
- Megörököltük a parkolási koncepció kidolgozásának terhét, vagyis inkább azt mondanám: a lehetőséget. Mert sok mindenen vitatkozhatunk, de ha a szívünkre tesszük a kezünket, és megkérdezzük, rendben van-e a parkolás Egerben, akkor mind azt mondjuk, hogy nincs. Volt két alapvetésünk: egyik, hogy 10 év alatt megduplázódott az autók száma a városban, a másik, hogy a belvárosban sokkal több parkolóhelyet rövid időn belül nem fogunk tudni kialakítani. Ez pedig olyan ellentmondás, amit kezelnünk kell. Emellett persze igaz az is, hogy van két kihasználatlan parkolóházunk, és egy csomó olyan utcánk, ahol a lakók nem tudnak megállni, meg nyilván egy sor olyan szempont, ami nem feltétlenül jut az eszünkbe, de a kezelést tőlünk várják. Ezért kérdeztük meg az egriek véleményét, ezért tartottunk számos lakossági fórumot, és fogadtuk el a koncepciót, hogy legyen miről beszélnünk. Nagyon sok kiváló észrevétel futott be, megrendeltünk egy szakmai alapon nyugvó mérést, indítottunk egy újabb online kérdőívet, és hirdetünk még több fórumot, mert azt szeretnénk, hogy a végén, még ha komoly viták árán is, de egy élhetőbb, igazságosabb és átláthatóbb parkolási rendszer jöjjön létre.
- Ezek szerint még a kármentés zajlik?
- Szó sincs róla, hogy kizárólag ezzel foglalkoznánk. Igaz, hogy a sok-sok évnyi ügyhátralékot, odébb tologatott problémát nem lehet egy év alatt kezelni, de szisztematikusan igyekszünk rendezni az összeset, például a vitás ingatlanügyeket. Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselővel közösen dolgozunk azon, hogy állami tulajdonú ingatlanokhoz jusson a város. Nemrég tárgyaltunk az MNV Zrt. vezetésével egyebek mellett a II-es kórház sportpályájának ügyében, de szó volt egy, a déli iparterületen található telekről, vagy a Dobó utca 30. alatt található ingatlanról, amely jelenleg üresen áll, funkció nélkül, és időről időre ki kell takaríttatnunk, az illegális házfoglalók után. De hogy ne csak gondokat említsek: kormányzati támogatással 316 millió forintot lobbiztunk ki a kiemelt sportegyesületek működésének biztosítására, a város számára rendkívül előnyös megállapodást kötöttünk az állammal a színház, valamint a bábszínház közös fenntartására, nagy siker volt a Mozgás Éjszakája program, amelyhez először csatlakozott Eger, míg a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapott 30 millió forintból sokak örömére magas színvonalon rendezte meg a város a Gárdonyi Napokat. E mellé társulnak a működési nehézségek is, de még egyszer mondom: ezeket is meg fogjuk oldani. Az intézményhálózat átvilágításával, racionalizálással és évek óta halogatott döntések meghozatalával, azaz valódi munkával fenntartható pályára állítjuk a várost. Nem csupán azért, mert ez a kötelességünk, hanem mert az otthonunkról van szó.
