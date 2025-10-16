A nagy átverés! Kamu videóval próbálnak pénzt kicsalni a Szerencsejáték Zrt. játékosaitól

Egy Szerencse Klub néven hirdető hamis cég egy mesterséges intelligencia segítségével készített videóval próbálja megtéveszteni a szerencsejátékosokat. Az videó összeállítás televíziós tudósításnak álcázva azt a benyomást kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt. egy alkalmazás letöltését ajánlja. A Szerencse Klub cég ezzel azt a hamis látszatot kelti, hogy a nemzeti lottótársasághoz kötődik.

Csalók éltek vissza a Szerencsejáték Zrt. nevével.

Forrás: MTVA/Róka László

Az utóbbi időben egyre több szerencsejáték-hirdetés kering a közösségi oldalakon a Szerencsejáték Zrt. cégnevét, logóját vagy akár korábbi videóit felhasználva.

A társaság elhatárolódik az ilyen tartalmaktól, a játékosoktól körültekintést kér, a visszaélések megszüntetése érdekében pedig minden jogi lehetőséget kihasznál. Hangsúlyozták: a Szerencsejáték Zrt.-hez csak a szerencsejatek.hu, a tippmix.hu, a tippmixpro.hu oldal, valamint a Tippmixpro, az Okoslottó és a Tippmix Radar alkalmazás tartozik, másutt nem szerveznek szerencsejátékokat.

