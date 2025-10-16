október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalás

40 perce

A nagy átverés! Kamu videóval próbálnak pénzt kicsalni a Szerencsejáték Zrt. játékosaitól

Címkék#Szerencsejáték Zrt#mesterséges intellgiencia#Tippmixpro#Szerencsejáték Zrt Szerencsekoncertek

A Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélő, mesterséges intelligencia használatával készült, megtévesztő tartalmú videó biztatja játékra a nézőket a közösségi oldalakon. A Szerencsejáték Zrt. elhatárolódott a videótól.

Heol.hu

Egy Szerencse Klub néven hirdető hamis cég egy mesterséges intelligencia segítségével készített videóval próbálja megtéveszteni a szerencsejátékosokat. Az videó összeállítás televíziós tudósításnak álcázva azt a benyomást kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt. egy alkalmazás letöltését ajánlja. A Szerencse Klub cég ezzel azt a hamis látszatot kelti, hogy a nemzeti lottótársasághoz kötődik. 

Csalók éltek vissza a Szerencsejáték Zrt. nevével.
Csalók éltek vissza a Szerencsejáték Zrt. nevével.
Forrás: MTVA/Róka László 

Az utóbbi időben egyre több szerencsejáték-hirdetés kering a közösségi oldalakon a Szerencsejáték Zrt. cégnevét, logóját vagy akár korábbi videóit felhasználva.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A társaság elhatárolódik az ilyen tartalmaktól, a játékosoktól körültekintést kér, a visszaélések megszüntetése érdekében pedig minden jogi lehetőséget kihasznál. Hangsúlyozták: a Szerencsejáték Zrt.-hez csak a szerencsejatek.hu, a tippmix.hu, a tippmixpro.hu oldal, valamint a Tippmixpro, az Okoslottó és a Tippmix Radar alkalmazás tartozik, másutt nem szerveznek szerencsejátékokat.

Hevesi Tamás és Demjén Ferenc is színpadra léptek a Szerencsejáték Zrt. Szerencsekoncertek egri állomásán:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu