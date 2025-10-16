40 perce
A nagy átverés! Kamu videóval próbálnak pénzt kicsalni a Szerencsejáték Zrt. játékosaitól
A Szerencsejáték Zrt. nevével visszaélő, mesterséges intelligencia használatával készült, megtévesztő tartalmú videó biztatja játékra a nézőket a közösségi oldalakon. A Szerencsejáték Zrt. elhatárolódott a videótól.
Egy Szerencse Klub néven hirdető hamis cég egy mesterséges intelligencia segítségével készített videóval próbálja megtéveszteni a szerencsejátékosokat. Az videó összeállítás televíziós tudósításnak álcázva azt a benyomást kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt. egy alkalmazás letöltését ajánlja. A Szerencse Klub cég ezzel azt a hamis látszatot kelti, hogy a nemzeti lottótársasághoz kötődik.
Az utóbbi időben egyre több szerencsejáték-hirdetés kering a közösségi oldalakon a Szerencsejáték Zrt. cégnevét, logóját vagy akár korábbi videóit felhasználva.
A társaság elhatárolódik az ilyen tartalmaktól, a játékosoktól körültekintést kér, a visszaélések megszüntetése érdekében pedig minden jogi lehetőséget kihasznál. Hangsúlyozták: a Szerencsejáték Zrt.-hez csak a szerencsejatek.hu, a tippmix.hu, a tippmixpro.hu oldal, valamint a Tippmixpro, az Okoslottó és a Tippmix Radar alkalmazás tartozik, másutt nem szerveznek szerencsejátékokat.
