Mi az, amit a nők csinálnak, és a férfiak kiborulnak tőle?

Vannak férfiak, akiket minden apróság felidegesít, és vannak, akikben épp az a bosszantó, hogy semmi sem tudja kihozni őket a sodrukból. Vannak nők, akik mindent megtesznek, hogy ne legyenek idegesítőek – többnyire sikertelenül –, és vannak, akik a legkevésbé sem próbálkoznak ilyesmivel. Mégis, bármennyire különböznek, a végén egyik sem tud a másik nélkül élni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Feltette a heol.hu azt a találós kérdést, hogy: Nők csinálják, és a férfiakat bosszantja. Mi az? A válaszadók többsége – meglepő módon – a nők közül került ki, és egyáltalán nem titkolták, hogy pontosan tudják a választ. A női válaszadók között volt aki nemes egyszerűséggel annyit írt: minden vagy bármi. De volt olyan hölgy, aki önkritikusan megjegyezte, hogy bosszantó lehet a sok Vintidezés vagy Temuzás is.

Nézzük, a férfiak mit mondtak

Egyikük viccesen megjegyezte, nem tudja, nem mondta el mai napig sem. Több férfi válaszadót az bosszantja a legjobban, amikor a „– Mi a bajod kezdetű kérdésre az a válasz, hogy: – Semmi.”

De olvashattunk egy párbeszédet is:

Vigyázz biciklis....

-lassíts,lassíts,hát mindjárt neki megyünk!!

- 50 a megengedett, és te 55-el mész.....

Múltkor félreálltam, mondom cseréljünk. Beülök a jobb 1-be.Te meg vezess......

.....síri csend honolt az utastérben, csak a Balázs show halk morajlásait lehetett hallani

Persze vannak túlzó hozzászólások is, ilyen volt az a hozzászólás, mely így szólt: Állandó sírás, körmöshöz kell mennem, leesett a műszempillám. Ezek az értékrendek. A konzervet meg oda égeti – írta valaki.

Vannak férfiak, akiket minden apróság felidegesít, és vannak, akikben épp az a bosszantó, hogy semmi sem tudja kihozni őket a sodrukból. Vannak nők, akik mindent megtesznek, hogy ne legyenek idegesítőek – többnyire sikertelenül –, és vannak, akik a legkevésbé sem próbálkoznak ilyesmivel. Mégis, bármennyire különböznek, a végén egyik sem tud a másik nélkül élni.

Úgy tűnik, összességében tehát akár férfi, akár nő, mindkét oldal pontosan tudja, mivel lehet a másikat az őrületbe kergetni.