Aki mindig emberséges maradt – 24 éve hunyt el dr. Kovács András, az egri orvostársadalom legendája

Dr. Kovács András orvos épp ma, október 28-án 24 évvel ezelőtt hunyt el. Róla írtak most ez alkalomból az Egri történetek a múltból és a jelenből csoportban, az írás Erdei László tollából érkezett.

– Dr. Kovács András 1911. augusztus 14-én született Hosszúpályiban, Bihar megyében. Édesapja Kovács Gyula főjegyző, édesanyja Rácz Julianna volt. Négy testvérével együtt helyi iskolákban tanult, majd a Bocskai István Református Főgimnáziumban érettségizett. 1929-ben a Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Orvoskarán kezdte tanulmányait Debrecenben, majd a Közegészségügyi Intézetben Belák Sándor és Jeney Endre professzor irányításával dolgozott, megtartva vonzódását a laboratóriumi munkához. 1935-ben szerzett orvosi diplomát. Szolnokon ismerte meg feleségét, Rédei Irént; négy gyermekük született: Gyula, Zsuzsa, András és Tibor, nyolc unokát neveltek fel – kezdte.

Dr. Kovács András Fotó: Szántó György

A második világháborúban katonaként részt vett a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki bevonulásokon, Ukrajnát is megjárta, súlyos sebesülteket mentett az ellenséges tűzben. Számos kitüntetést kapott: Felvidék, Erdélyi és Délvidéki Emlékérem, Tűzkereszt, Nemzetvédelmi Kereszt, Signum Laudis kardokkal. 1950-ben tisztiorvosi képesítést szerzett, majd Balassagyarmatra, Salgótarjánba, 1953-tól Egerbe helyezték, ahol a megyei főorvosi feladatokat látta el, különös gondot fordítva a fiatal orvosok képzésére.

1956-ban a forradalom idején az egri orvostársadalom tagjaként a Forradalmi Tanácsba delegálták. A Széchenyi utcai sortűz után a sebesültek mentésében szerzett háborús tapasztalatát kamatoztatta, memorandumot készített az eseményekről, tiltakozó beadványt nyújtott be a szovjet parancsnokságnak és a hatóságoknak. Október 24-én kijelentette, hogy nem ért egyet a szovjet beavatkozással, és magyar érzelmű emberek mellett állt ki.

1957-ben bíróság elé állították demokratikus államrend elleni szervezkedés vádjával, de a bizonyítékok hiánya miatt felmentették. Ennek ellenére letartóztatták, majd rendőrhatósági felügyelet alatt állt 1958 áprilisáig. Orvosi munkáját folytatta, tiszti rangjától megfosztották, és 50 évesen obsitot kapott. A Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnöksége folyamatosan figyelte, de az 1967-es jelentés szerint politikával már nem foglalkozott.