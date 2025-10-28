1 órája
Aki mindig emberséges maradt – 24 éve hunyt el dr. Kovács András, az egri orvostársadalom legendája
Dr. Kovács András (1911–2001) életét a hivatás, a bátorság és a szabadság iránti elkötelezettség jellemezte. Orvosként a második világháborúban és az 1956-os forradalom idején is emberek százait mentette meg, miközben a szocialista rendszer üldözte és megalázta. Eger városában mind a szakma, mind a közösség tisztelte, példaként szolgálva a mai generációk számára.
Dr. Kovács András orvos épp ma, október 28-án 24 évvel ezelőtt hunyt el. Róla írtak most ez alkalomból az Egri történetek a múltból és a jelenből csoportban, az írás Erdei László tollából érkezett.
– Dr. Kovács András 1911. augusztus 14-én született Hosszúpályiban, Bihar megyében. Édesapja Kovács Gyula főjegyző, édesanyja Rácz Julianna volt. Négy testvérével együtt helyi iskolákban tanult, majd a Bocskai István Református Főgimnáziumban érettségizett. 1929-ben a Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Orvoskarán kezdte tanulmányait Debrecenben, majd a Közegészségügyi Intézetben Belák Sándor és Jeney Endre professzor irányításával dolgozott, megtartva vonzódását a laboratóriumi munkához. 1935-ben szerzett orvosi diplomát. Szolnokon ismerte meg feleségét, Rédei Irént; négy gyermekük született: Gyula, Zsuzsa, András és Tibor, nyolc unokát neveltek fel – kezdte.
A második világháborúban katonaként részt vett a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és délvidéki bevonulásokon, Ukrajnát is megjárta, súlyos sebesülteket mentett az ellenséges tűzben. Számos kitüntetést kapott: Felvidék, Erdélyi és Délvidéki Emlékérem, Tűzkereszt, Nemzetvédelmi Kereszt, Signum Laudis kardokkal. 1950-ben tisztiorvosi képesítést szerzett, majd Balassagyarmatra, Salgótarjánba, 1953-tól Egerbe helyezték, ahol a megyei főorvosi feladatokat látta el, különös gondot fordítva a fiatal orvosok képzésére.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
1956-ban a forradalom idején az egri orvostársadalom tagjaként a Forradalmi Tanácsba delegálták. A Széchenyi utcai sortűz után a sebesültek mentésében szerzett háborús tapasztalatát kamatoztatta, memorandumot készített az eseményekről, tiltakozó beadványt nyújtott be a szovjet parancsnokságnak és a hatóságoknak. Október 24-én kijelentette, hogy nem ért egyet a szovjet beavatkozással, és magyar érzelmű emberek mellett állt ki.
1957-ben bíróság elé állították demokratikus államrend elleni szervezkedés vádjával, de a bizonyítékok hiánya miatt felmentették. Ennek ellenére letartóztatták, majd rendőrhatósági felügyelet alatt állt 1958 áprilisáig. Orvosi munkáját folytatta, tiszti rangjától megfosztották, és 50 évesen obsitot kapott. A Belügyminisztérium III/III. Csoportfőnöksége folyamatosan figyelte, de az 1967-es jelentés szerint politikával már nem foglalkozott.
1982-ben nyugdíjba vonult, de az andrológiai rendelést 1994-ig folytatta. Kitüntetései között szerepel az Egészségügy Kiváló Dolgozója, Érdemes Orvos, Heves Megye Egészségügyéért, Kiváló Munkáért, 1956-os emlékérem. Dr. Kovács András 2001. október 28-án hunyt el Egerben, a Hatvani temetőben helyezték örök nyugalomra. Élete során hősként mentett életeket, kitartott elvei mellett, a szabadság szószólója volt, és példakép maradt az egriek számára.
Ezekre a hevesi településekre nem költözhet be akárki: kereshetsz máshol házat, ha nem felelsz meg a feltételeknek
Egykor központ volt, mára már az enyészet az úr az egykori gyárban + fotók és videó
Ilyet még nem látott Heves vármegye: nyit a Lidl mozgóboltja ezen a településen!