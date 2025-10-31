Ákossal találkozhatsz az egri moziban

október 31., péntek

Az Agria Moziba érkezik Ákos. Portréfilmje vetítését közönségtalálkozó követi.

Forrás: BorsOnline.hu

A magyar pop-rockzene igazi ikonja érkezik városunkba! Részese lehetsz egy különleges mozis élménynek november 9-én, vasárnap, ahol nemcsak a vásznon, hanem személyesen is találkozhatsz Ákossal, a Kossuth-díjas énekes-dalszerzővel, a Bonanza Banzai frontemberével, aki immár több mint három évtizede meghatározó alakja a hazai zenei életnek - írja Bíró Kata, az egri mozi marketing munkatársa.

Legenda érkezik Egerbe - Ákossal találkozhatsz a moziban
Forrás: Cinema Agria

Mint írta, Ákos pályája során rekordokat döntött: több, mint egy millió eladott lemez, arany- és platinalemezek, valamint telt házas arénakoncertek tanúskodnak kivételes munkájáról. Művészi tehetségét számos elismerés is kíséri, köztük Fonogram – Magyar Zenei Díjak: Az év hazai pop albuma, Az év koncertje, Az év hazai videóklipje, Az év magyar rock albuma, Az év hazai klasszikus pop-rock albuma.

Az „Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig.” című zenés portréfilm lenyűgöző utazás a magyar popkultúra elmúlt harminc évében – a Bonanza Banzai berobbanásától a szólókarrier diadalaiig, a legintimebb pillanatokig. A film megmutatja az Embert, aki a reflektorfény mögött is hű maradt önmagához, hitéhez és családjához – négygyermekes édesapaként is töretlen lendülettel alkot.

A filmben archív felvételek, legendás slágerek és őszinte vallomásokat láthatunk és hallhatunk, feltárva egy különleges életutat.

A vetítést közönségtalálkozó követi, ahol Ákos személyesen osztja meg gondolatait a filmről, az alkotás folyamatáról és arról, mit jelent számára ma embernek maradni a zene világában.

 

 

