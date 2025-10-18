Meglepően alakultak az albérletárak Egerben is

Az ingatlanhirdetési portál adatai szerint a fővárosban augusztusról szeptemberre az albérletárak 0,2 százalékkal estek vissza. A régiók között nagy eltérések figyelhetők meg: a dél-dunántúli régióban közel 3, az észak-alföldi térségben pedig több mint 2 százalékos volt az árcsökkenés, a nyugat-dunántúli és észak-magyarországi régiókban viszont 1,1 százalékos drágulást mértek.

Országos szinten mérséklődnek az albérletárak

Éves összevetésben az albérletárak országosan 6,5 százalékkal, Budapesten 6,6 százalékkal emelkedtek, ami 2021 ősze óta a legalacsonyabb növekedési ütem - ismertették.

A közleményben Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kifejtette: az albérletpiacon a korábbi keresleti nyomás enyhült, feltehetően az Otthon Start programnak köszönhetően, sokan ugyanis a bérlés helyett a vásárlást választják.

Havi szinten a legnagyobb mértékben Budapesten belül a budai hegyvidéki kerületek albérletárai mérséklődtek szeptemberben, 1,1 százalékkal, de a pesti belső kerületek havi árcsökkenése is közel 1 százalékos volt.

Balogh László felhívta arra a figyelmet, hogy új egyensúly van kialakulóban a piacon, mivel a bérleti díjak csökkenése elkezdte felszívni az elérhető kínálatot is. Erre utal, hogy az ingatlan.com országos kínálatában jelenleg 17,6 ezer kiadó lakás és ház szerepel, míg az albérletszezon csúcsán ez a szám 18,6 ezer volt.

A szakértő szerint hasonló jelenség a koronavírus-járvány idején volt tapasztalható, amikor a bérbeadók a csökkenő kereslet időszakában igyekeztek gyorsan bérlőt találni, és néhány ezer forintos engedményt adni, ellenkező esetben a bevételkiesés mellett ők fizethetik a kiadó ingatlan rezsi- és közös költségét is.

Az ingatlan.com adatai szerint Budapesten az albérletárak középértéke 260 ezer forint volt októberben, ami 10 ezer forinttal elmarad a júliusi szinttől.

Az albérletszezon kezdete óta történt árcsökkenés a III., a XIV. és a XXII. kerületekben volt a legnagyobb, ahol 35, illetve 20 ezer forinttal csökkent a kiadó lakások bérleti díjainak középértéke közel három hónap alatt, míg a belvárosi és budai (I.,II., V.) kerületekben 5-20 ezer forintos árcsökkenést mértek. A legnagyobb kínálattal rendelkező XI. és XIII. kerületben szeptember elején egyaránt 270 ezer forint körül alakultak a lakbérek.