Bármi lehet belőle

Látásjavító, rákmegelőző, segíti a fogyást - most pár száz forintért kapható az ALDI-ban az őszi zöldség

Javítja a látást, segít fogyni és rákmegelőző az az őszi zöldség, amit sülve és főve is fogyaszthatunk sokfélelépp, ráadásul finom is. Az ALDI polcain most olcsón kapható.

Szabadi Martina Laura

Nem csak nyáron ehetjük tele magunkat vitaminnal, ősszel is megajándékoz a természet egészséges zöldségekkel. Az ALDI csütörtöktől kezdődő akcióit és kuponjait böngészve láttuk, hogy a zöldség, ami régen minden háztáji gazdaságban alap őszi élelmiszer volt, most akciós az ALDI-ban. Nemrégiben nyitott Egerben az újabb Aldi, a városban a második üzletüket nyitották, korábban csak Hatvanban lehetett náluk vásárolni. 

Az ALDI csütörtöki akcióiban sok terméket  leáraznak
Fotó: www.aldi.hu

A csütörtökön kezdődő akcióban a sütőtök kilója mindössze 249 forint lesz, közel 40 százalékos árengedménnyel adják. A sütőtökből lehet klasszikus sült tök, amit mindenféle módon fűszerezhetünk, de számos más étel is készülhet belőle: leves, püré vagy sütőtökös pite. A Mindmegette oldalán szuper receptek vannak, de a sütőtök felhasználásáról is bővebben írtak.

Az ALDI polcain a sütőtök, ami segíti a fogyást

A sütőtök szezonális növény, késő nyáron, ősszel terem. A zöldségben olyan antioxidánsok találhatóak, mint az alfa-karotin vagy a béta-karotin, amelyek semlegesíthetik a szervezetben a szabad gyököket. A szabad gyökök feladata, hogy elpusztítsák a baktériumokat, ám ha sok van belőlük, akkor betegségeket okozhatnak. A tökben lévő antioxidánsok azonban semlegesíthetik a sejteket károsító szabad gyököket. A magas antioxidáns tartalma miatt csökkenti a rákbetegségek kialakulásának kockázatát is.

Még a piacon is drágább néha a sütőtök, mint amennyibe az ALDI akcióban kerül majd Illusztráció: Huszár Márk/heol.hu

Annak ellenére, hogy a sütőtök tele van tápanyagokkal, viszonylag alacsonyabb a kalóriatartalma. Egy csésze főtt tök körülbelül 50 kalóriát tartalmaz, a 94 százaléka pedig víz, emiatt többet ehetünk belőle, mint más szénhidrátforrásokból, például a rizsből, burgonyából. Nagyon jó rostforrás, ezáltal jobban eltelíti a gyomrot, csökkenti az éhségérzetet.

A látás a kor előrehaladtával romolhat, ám szerencsére vannak olyan ételek, amelyekkel csökkenthető a látásvesztés kockázata, ilyen a sütőtök is. A béta-karotin, amely nagy mennyiségben megtalálható a sütőtökben, az A-vitamin provitaminja. Ez az anyag az, amiből a szervezet a májban A-vitamint képes előállítani. Az A-vitamin szemünk védelmének legfontosabb vitaminja. Ennek hiánya hosszabbtávon vakságot is okozhat. Az A-vitamin mellett a sütőtökben lutein is van, ami szintén védi a szemet. Korábban a kesudió volt akciós az üzletben, aminek szintén szuper hatásai vannak.

 

