Látásjavító, rákmegelőző, segíti a fogyást - most pár száz forintért kapható az ALDI-ban az őszi zöldség

Nem csak nyáron ehetjük tele magunkat vitaminnal, ősszel is megajándékoz a természet egészséges zöldségekkel. Az ALDI csütörtöktől kezdődő akcióit és kuponjait böngészve láttuk, hogy a zöldség, ami régen minden háztáji gazdaságban alap őszi élelmiszer volt, most akciós az ALDI-ban. Nemrégiben nyitott Egerben az újabb Aldi, a városban a második üzletüket nyitották, korábban csak Hatvanban lehetett náluk vásárolni.

Az ALDI csütörtöki akcióiban sok terméket leáraznak

Fotó: www.aldi.hu

A csütörtökön kezdődő akcióban a sütőtök kilója mindössze 249 forint lesz, közel 40 százalékos árengedménnyel adják. A sütőtökből lehet klasszikus sült tök, amit mindenféle módon fűszerezhetünk, de számos más étel is készülhet belőle: leves, püré vagy sütőtökös pite. A Mindmegette oldalán szuper receptek vannak, de a sütőtök felhasználásáról is bővebben írtak.