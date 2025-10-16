Ez jól jöhet az influenzaszezonban! Pár ezresért vihetjük az egészségügyi eszközöket az ALDI-ból

Nemrégiben nyitott Egerben az újabb Aldi, a városban a második üzletüket nyitották, korábban csak Hatvanban lehetett Aldiban vásárolni. A bővülés is azt mutatja, hogy nyilván egyre népszerűbb az üzletlánc, ami nem is túl meglepő, hiszen kuponos akciókkal és leárazásokkal várják a vásárlókat. Minden csütörtökön újabb akciókat vezetnek be. Ezen a héten is megjelent az akciós újság, amely szerint több diagnosztikai eszközt is pár ezer forintért meg lehet venni az üzletekben.

Az ALDI csütörtöki akciójában egészségügyi eszközöket vehetünk Fotó: MW

Az ALDI akciójával bevásárolhatunk az influenzaszezonra

Az újságban 3 termék is remek áron kapható, ami a COVID és influenza szezonban jó szolgálatot tehet. Vérnyomásmérő, véroxigénszint-mérő és hőmérő is 4999 forintért vásárolható. Ráadásul 3 év jótálást is adnak a termékekre. A lázmérő mellett beszerezhetünk az ALDI üzletekből most inhalátort is, mindössze 6666 forintért.

