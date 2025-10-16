1 órája
Ez jól jöhet az influenzaszezonban! Pár ezresért vihetjük az egészségügyi eszközöket az ALDI-ból
Egészségügyi diagnosztikai eszközöket vehetünk az ALDI üzletekben csütörtöktől. Ráadásul csak pár ezer forintért.
Nemrégiben nyitott Egerben az újabb Aldi, a városban a második üzletüket nyitották, korábban csak Hatvanban lehetett Aldiban vásárolni. A bővülés is azt mutatja, hogy nyilván egyre népszerűbb az üzletlánc, ami nem is túl meglepő, hiszen kuponos akciókkal és leárazásokkal várják a vásárlókat. Minden csütörtökön újabb akciókat vezetnek be. Ezen a héten is megjelent az akciós újság, amely szerint több diagnosztikai eszközt is pár ezer forintért meg lehet venni az üzletekben.
Az ALDI akciójával bevásárolhatunk az influenzaszezonra
Az újságban 3 termék is remek áron kapható, ami a COVID és influenza szezonban jó szolgálatot tehet. Vérnyomásmérő, véroxigénszint-mérő és hőmérő is 4999 forintért vásárolható. Ráadásul 3 év jótálást is adnak a termékekre. A lázmérő mellett beszerezhetünk az ALDI üzletekből most inhalátort is, mindössze 6666 forintért.
Mire jó az inhalátor?
Az inhalátor használata nem csupán légúti panaszok kezelésére alkalmas – az eszköz jelentősége ennél sokkal szélesebb körű. Az inhaláció előnyei közé tartozik, hogy a gyógyszer közvetlenül a tüdőbe jut, így gyorsabban és hatékonyabban fejti ki hatását, miközben minimális a szisztémás mellékhatások kockázata. Ez különösen fontos a légzőszervi megbetegedések kezelésében, de számos más egészségi probléma esetén is hasznos lehet. Az inhalátor használata elsődlegesen a felső és alsó légutak gyulladásos és irritatív állapotainak enyhítésére szolgál. A következő légúti megbetegedések kezelésében jelenthet segítséget:
- Légcsőhurut (tracheitis): Gyakran vírusos eredetű, köhögéssel és torokfájással jár. Az inhalációs terápia csökkenti az irritációt.
- Hörghurut (bronchitis): Akut vagy krónikus formában jelentkezhet. Egy hörgőtágítókkal kombinált inhalációs kezelés csillapítja a gyulladást és segíti a váladék kiürülését.
- Krupp: Főként kisgyermekeket érint, jellegzetes ugató köhögéssel, rekedtséggel. A hideg pára vagy Salvus vizes inhalátor csökkenti a duzzanatot a gégében.
- Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis): A sós vizes vagy gyógynövényes inhalációk segítenek a váladék fellazításában.
- Tüdőgyulladás (pneumonia): A légutak átjárhatóságának fenntartására, váladékoldásra alkalmazott inhalálás fontos kiegészítő terápia lehet.
- Asztma: A hörgők krónikus gyulladásával járó állapot, amelynél a rendszeres inhaláció elengedhetetlen a rohamok megelőzéséhez és kezeléséhez.
- Allergiás reakciók: Egy inhaláló készülék gyors segítséget jelenthet például pollenallergia során fellépő orrdugulás, köhögés vagy légszomj esetén.
- Cisztás fibrózis: Egy genetikai eredetű betegség, amely sűrű nyák képződésével jár, ami leggyakrabban légúti tüneteket, tüdőkárosodást okoz. Az inhaláció segíti a sűrű nyák oldását.
