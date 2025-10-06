Lucifer macska nézése a poklot is befagyasztja – olvasóink fotóival is megünnepeljük az állatok világnapját

A heol.hu Facebook oldalán feltett kérdésünkre ismét szép számmal érkeztek olyan fotók, amelyeken házi kedvenceiket mutatták meg olvasóink. Voltak ott cicák, kutyák, nyuszik és mindenféle más, csak győzzön az ember gyönyörködni bennük. Az állatok világnapja róluk, a velünk élő soklábú társainkról szól.

Fotó: Fehér Gábor

Fotó: Fehér Gábor

Kezdjük is a sort Luciferrel, akivel nem biztos, hogy bármikor szívesen találnánk magunkat szemben. Bár a cica szinte biztosan a világ egyik legkedvesebbje, gazdája szerint a képen látható tekintete a legkedvesebb nézése az egyébként igen tekintélyt parancsoló méltóságnak.

Lucifer és gazdája

A különleges cicák sorát egy valódi kontraszttal folytatjuk: egy kopasz cicával. A valószínűleg friss képen látható, hogy már fázhat, így gondos gazdái ruhával védik őt. A fajtáról egyébként tudni kell, hogy a nevével ellentétben nem teljesen kopasz: valamennyi piheszőr található a testükön, aminek köszönhetően tapintásuk selymes és puha.

A kopaszka

Miska pedig akár Garfield magyarországi helytartója is lehetne tömör testével és gyönyörű, vörös bundájával:

Miska cica

Kutyusok között is akadnak igazán cukik, kicsik és nagyok, nagyon szőrösek és kevésbé kócosak. A kérdésünkre érkezett fényképek alapján nem tudnánk eldönteni, a cicás vagy a kutyás tábor erősebb-e, de szerencsére a nyávogósabb társakban is bővelkedik az összegyűlt galéria.

Itt van mindjárt Pixy, a kutyus, akit gazdija annyira szeret, hogy még feliratot is tett a képre.

Pixy

Max, a hófehér szőrgombolyag a gazdija kezében lévő játékra összpontosít:

Max

A vadászkutyák korán fáradnak, még akkor is, ha a zsákmányért megdolgozniuk sem kell. A virsli fontos, alvás közben sem hagyhatja szájfelügyelet nélkül a magára valamit is adó kutya:

A zsákmány a szájában van a legjobb helyen

Igazi különlegességeket is találtunk a feltöltött képek között: