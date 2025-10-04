Nem megoldás, hogy zsákba kötve kidobjuk őket az erdőben

Mag Veronika Sirokban nőtt fel, agrármérnökként végzett és állatorvosi asszisztensi végzettsége is van. Emellett rengeteg mindennel foglalkozik: kineziológiával, asztrológiával, kitanulta a kozmetikus szakmát, de önismerettel kapcsolatban is kérhetjük a segítségét. Podcast-adásunkban az állatvédelem, természetvédelem témájában kérdeztük meg, tekintettel a Sirokban kialakult helyzetre. A településen ugyanis nagyon elszaporodtak a gazdátlan macskák.

Mag Veronikával beszélgettünk az állatvédelemről, a felelős állattartásról és az ivartalanítás fontosságáról

Forrás: Beküldött fotó

Beszélgetésünk során Mag Veronika mesélt arról, hogy hogyan jött össze az, hogy ennyi mindent kitanult, hogy tudja az egymástól távol álló területeket mégis egységben látni. Átbeszéltük az ivartalanítás kérdését, érintettük azt is, hogy hogyan zajlik egy ilyen műtét, milyen változásokat okoz és milyen betegségeket előzhetünk meg, ha ivartalanítjuk kedvencünket. Veronika elmondta, melyek a leggyakoribb tévhitek, félelmek a gazdik részéről az ivartalanítással kapcsolatban. Megemlítette, hogy az nem megoldás, hogy zsákba kötve kidobjuk az út szélére, az erdőbe a nem kívánt szaporulatot, hiszen a kis macskák, kutyák szenvednek, fulladnak, végül elpusztulnak. A beszélgetés végén Veronika megemlítette azt is, hogy kedvenceink betegsége sokszor a gazdi problémáit tükrözi, valamint kitért arra is, hogy a kutyákat, macskákat is lehet a kineziológia módszereivel kezelni.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a nyáron a Magyar Falu Programban 500 millió forintos keretösszeggel hirdetnek pályázatot, melynek keretében települési önkormányzatok pályázhatnak ingyenes ivartalanítás, chippelés, védőoltás biztosítására.