október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heol.hu podcast

58 perce

Nem megoldás, hogy zsákba kötve kidobjuk őket az erdőben

Címkék#állatvédelem#Heol-podcast#Mag Veronika#ivartalanítás

A felelős állattartás körébe beletartozik az állataink ivartalanítása is. Az állatvédelemmel kapcsolatban beszélgettünk Mag Veronikával, aki Sirokban a macskák ivartalanításáért dolgozik és arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy vigyázzunk négylábú társainkra.

Elek Andrea

Mag Veronika Sirokban nőtt fel, agrármérnökként végzett és állatorvosi asszisztensi végzettsége is van. Emellett rengeteg mindennel foglalkozik: kineziológiával, asztrológiával, kitanulta a kozmetikus szakmát, de önismerettel kapcsolatban is kérhetjük a segítségét. Podcast-adásunkban az állatvédelem, természetvédelem témájában kérdeztük meg, tekintettel a Sirokban kialakult helyzetre. A településen ugyanis nagyon elszaporodtak a gazdátlan macskák.

Mag Veronikával beszélgettünk az állatvédelemről, a felelős állattartásról és az ivartalanítás fontosságáról
Mag Veronikával beszélgettünk az állatvédelemről, a felelős állattartásról és az ivartalanítás fontosságáról
Forrás: Beküldött fotó

Az állatvédelem szerepe, az ivartalanítás fontossága került szóba

Beszélgetésünk során Mag Veronika mesélt arról, hogy hogyan jött össze az, hogy ennyi mindent kitanult, hogy tudja az egymástól távol álló területeket mégis egységben látni. Átbeszéltük az ivartalanítás kérdését, érintettük azt is, hogy hogyan zajlik egy ilyen műtét, milyen változásokat okoz és milyen betegségeket előzhetünk meg, ha ivartalanítjuk kedvencünket. Veronika elmondta, melyek a leggyakoribb tévhitek, félelmek a gazdik részéről az ivartalanítással kapcsolatban. Megemlítette, hogy az nem megoldás, hogy zsákba kötve kidobjuk az út szélére, az erdőbe a nem kívánt szaporulatot, hiszen a kis macskák, kutyák szenvednek, fulladnak, végül elpusztulnak. A beszélgetés végén Veronika megemlítette azt is, hogy kedvenceink betegsége sokszor a gazdi problémáit tükrözi, valamint kitért arra is, hogy a kutyákat, macskákat is lehet a kineziológia módszereivel kezelni.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy a nyáron a  Magyar Falu Programban 500 millió forintos keretösszeggel hirdetnek pályázatot, melynek keretében települési önkormányzatok pályázhatnak ingyenes ivartalanítás, chippelés, védőoltás biztosítására.

A teljes beszélgetést itt lehet meghallgatni:

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu