Az almatolvaj után vajon most kit kapnak lencsevégre?
Az MVM Mátra Energia Zrt. felhívására idén is jobb kéznél tartani a fényképezőgépeket. Az almatolvaj váratlan felbukkanása tavaly mindenki meglepett.
Az MVM Mátra Energia Zrt. az Almatolvaj tavalyi sikere után ismét meghirdette a Csodálatos Állatvilág! elnevezésű fotópályázatát az Állatok világnapja alkalmából. A pályamunkákat november 4-én éjfélig várják. A visontai székhelyű energetikai társaság a társadalmi felelősségvállalása és a fenntarthatóság jegyében különösen nagy hangsúlyt fektet a természetvédelemre, továbbá tevékenysége környezete védelmére, értékeire, ez a cél vezérli a fotópályázat újabb kiírásával is.
A cég pályázati felhívásában többek között azt olvashatjuk, hogy a fotósok feladata megörökíteni bármilyen állatot a természetben, vagy bármilyen vadon élő állatot, vagy az MVM Mátra Energia Zrt. környezetében – Mátra, vagy a Bükk térségében – élő állatot, és beküldeni az alkotásokat az MVM Mátra Energia Zrt-nek. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is olyan képeket várnak, amelyek rávilágítanak a természet csodáira, az állatvilág sokszínűségére és egyediségére. További részletek a felhívásban olvashatók.
Az Almatolvaj népszerűségét nem lesz egyszerű idén felülmúlni
Az energetikai cég közlése szerint a zsűri által kiválasztott legjobb 10 fotó készítője ajándékban részesül. A képeket az MVM Mátra Energia Zrt. területén kiállítják, majd jótékonysági árverésen elárverezik. A liciten összegyűlt összeget társaságuk ugyanakkora összeggel kiegészíti, majd a teljes összeget felajánlják egy környékbeli állatvédő szervezet részére.
Portálunkon beszámoltunk arról, hogy tavaly Kajtár Zsolt Almatolvaj című fotóját ítélték a legjobbnak. A fotópályázatot lezáró jótékonysági árverésen 620 ezer forint gyűlt össze a zsűri által kiválasztott 10 legjobb pályázati munka aukcióra bocsátásával. A licitek összegét az MVM Mátra Energia Zrt. megduplázta, s az így befolyt összeggel 2024-ben a nagyfügedi székhelyű Új Nap Közhasznú Egyesületet támogatta.
Az árverés 620 ezres bevételének dupláját kapják a nagyfügedi állatvédők
