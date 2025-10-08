október 8., szerda

Az almatolvaj után vajon most kit kapnak lencsevégre?

Címkék#Almatolvaj#MVM Mátra Energia Zrt#fotópályázat

Az MVM Mátra Energia Zrt. felhívására idén is jobb kéznél tartani a fényképezőgépeket. Az almatolvaj váratlan felbukkanása tavaly mindenki meglepett.

Szabó István

Az MVM Mátra Energia Zrt. az Almatolvaj tavalyi sikere után ismét meghirdette a Csodálatos Állatvilág! elnevezésű fotópályázatát az Állatok világnapja alkalmából. A pályamunkákat november 4-én éjfélig várják. A visontai székhelyű energetikai társaság a társadalmi felelősségvállalása és a fenntarthatóság jegyében különösen nagy hangsúlyt fektet a természetvédelemre, továbbá tevékenysége környezete védelmére, értékeire, ez a cél vezérli a fotópályázat újabb kiírásával is.

Az Almatolvaj - Kajtár Zsolt fotója - nyerte tavaly a pályázatot
Az Almatolvaj - Kajtár Zsolt fotója - nyerte tavaly a pályázatot
Forrás: MVM Mátra Energia Zrt. / Facebook

A cég pályázati felhívásában többek között azt olvashatjuk, hogy a fotósok feladata megörökíteni bármilyen állatot a természetben, vagy bármilyen vadon élő állatot, vagy az MVM Mátra Energia Zrt. környezetében – Mátra, vagy a Bükk térségében – élő állatot, és beküldeni az alkotásokat az MVM Mátra Energia Zrt-nek. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is olyan képeket várnak, amelyek rávilágítanak a természet csodáira, az állatvilág sokszínűségére és egyediségére. További részletek a felhívásban olvashatók.

Az Almatolvaj népszerűségét nem lesz egyszerű idén felülmúlni

Az energetikai cég közlése szerint a zsűri által kiválasztott legjobb 10 fotó készítője ajándékban részesül. A képeket az MVM Mátra Energia Zrt. területén kiállítják, majd jótékonysági árverésen elárverezik. A liciten összegyűlt összeget társaságuk ugyanakkora összeggel kiegészíti, majd a teljes összeget felajánlják egy környékbeli állatvédő szervezet részére. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Portálunkon beszámoltunk arról, hogy tavaly Kajtár Zsolt Almatolvaj című fotóját ítélték a legjobbnak. A fotópályázatot lezáró jótékonysági árverésen 620 ezer forint gyűlt össze a zsűri által kiválasztott 10 legjobb pályázati munka aukcióra bocsátásával. A licitek összegét az MVM Mátra Energia Zrt. megduplázta, s az így befolyt összeggel 2024-ben a nagyfügedi székhelyű Új Nap Közhasznú Egyesületet támogatta.

 

