Az almatolvaj után vajon most kit kapnak lencsevégre?

Az MVM Mátra Energia Zrt. az Almatolvaj tavalyi sikere után ismét meghirdette a Csodálatos Állatvilág! elnevezésű fotópályázatát az Állatok világnapja alkalmából. A pályamunkákat november 4-én éjfélig várják. A visontai székhelyű energetikai társaság a társadalmi felelősségvállalása és a fenntarthatóság jegyében különösen nagy hangsúlyt fektet a természetvédelemre, továbbá tevékenysége környezete védelmére, értékeire, ez a cél vezérli a fotópályázat újabb kiírásával is.

Az Almatolvaj - Kajtár Zsolt fotója - nyerte tavaly a pályázatot

Forrás: MVM Mátra Energia Zrt. / Facebook

A cég pályázati felhívásában többek között azt olvashatjuk, hogy a fotósok feladata megörökíteni bármilyen állatot a természetben, vagy bármilyen vadon élő állatot, vagy az MVM Mátra Energia Zrt. környezetében – Mátra, vagy a Bükk térségében – élő állatot, és beküldeni az alkotásokat az MVM Mátra Energia Zrt-nek. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is olyan képeket várnak, amelyek rávilágítanak a természet csodáira, az állatvilág sokszínűségére és egyediségére. További részletek a felhívásban olvashatók.