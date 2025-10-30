1 órája
Amikor a bajnok szíve is aranyból van – Kiss Norbi Kápolnán áll ki egy jó ügy mellett
December 2-án a Heves megyei Kápolnában a Hello Cuki kávézóban jótékonysági eseményre várják az érdeklődőket, ahol Kiss Norbi hétszeres Európa-bajnok kamionversenyzővel süteményt fogyaszthatnak és támogathatják a Macskaárvaház Alapítvány „Macskabölcsi” projektjét.
December 2-án, kedden délután 3 órától különleges jótékonysági eseményre kerül sor Kápolna új cukrászdájában, a Hello Cukiban – írja a Motorspotrol.hu. A vendégeket Kiss Norbi, hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző is fogadja, aki egy szezonzáró közönségtalálkozó keretében sütizni és kávézni invitálja a résztvevőket.
Kiss Norbi, hétszeres Európa-bajnok licitre bocsájtja serlegét
Az esemény fő célja a Macskaárvaház Alapítvány „Macskabölcsi” projektjének támogatása, amely újszülött árva macskák mentését szolgáló különleges inkubátor létrehozását célozza. A rendezvény keretében lehetőség nyílik Kiss Norbi idei, Zolderben szerzett győzelmi serlegének megvásárlására is, aki a legmagasabb összeget kínálja érte, azzal szintén jótékony célt támogat.
Elárverezi a Le Mans-serleget Kiss Norbi, Kápolnán veheti át a nyertes
A helyszín kiválasztása sem véletlen: a Hello Cukit a fiatal rallypilóta Czékmány Norbert üzemelteti, míg Kiss Norbi Macskaárvaháza immár 15 éve működik Kápolnán. Az esemény támogatóinak listája hosszú, politikusoktól, önkormányzati képviselőktől kezdve helyi vállalkozókig és állatvédelmi szervezetekig terjed.
Kiss Norbi a Hello Cuki mellett a szomszédos Kálban működő Globalplant Garden kertészetbe is ellátogat, ahol a több száz előnevelt tűztövis-, csipkebogyó- és madárberkenye-palántát 2026. március 3-án ültetik el a Macskaárvaház melletti közösségi erdőben, a Vadvédelmi Világnap alkalmából.
Az esemény így egyszerre kínál közösségi élményt, autósport-ereklyét és lehetőséget a jótékonykodásra, miközben az állatvédelem és a természetvédelem ügyét is támogatja.
