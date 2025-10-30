október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jótékonyság

1 órája

Amikor a bajnok szíve is aranyból van – Kiss Norbi Kápolnán áll ki egy jó ügy mellett

Címkék#cukrászda#jótékonyság#sütemény

December 2-án a Heves megyei Kápolnában a Hello Cuki kávézóban jótékonysági eseményre várják az érdeklődőket, ahol Kiss Norbi hétszeres Európa-bajnok kamionversenyzővel süteményt fogyaszthatnak és támogathatják a Macskaárvaház Alapítvány „Macskabölcsi” projektjét.

Heol.hu

December 2-án, kedden délután 3 órától különleges jótékonysági eseményre kerül sor Kápolna új cukrászdájában, a Hello Cukiban – írja a Motorspotrol.hu. A vendégeket Kiss Norbi, hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző is fogadja, aki egy szezonzáró közönségtalálkozó keretében sütizni és kávézni invitálja a résztvevőket.

Kiss Norbi ezúttal is jótékonykodni jön Kápolnára Forrás: Macskaárvaház Alapítvány

Kiss Norbi, hétszeres Európa-bajnok licitre bocsájtja serlegét

Az esemény fő célja a Macskaárvaház Alapítvány „Macskabölcsi” projektjének támogatása, amely újszülött árva macskák mentését szolgáló különleges inkubátor létrehozását célozza. A rendezvény keretében lehetőség nyílik Kiss Norbi idei, Zolderben szerzett győzelmi serlegének megvásárlására is, aki a legmagasabb összeget kínálja érte, azzal szintén jótékony célt támogat.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A helyszín kiválasztása sem véletlen: a Hello Cukit a fiatal rallypilóta Czékmány Norbert üzemelteti, míg Kiss Norbi Macskaárvaháza immár 15 éve működik Kápolnán. Az esemény támogatóinak listája hosszú, politikusoktól, önkormányzati képviselőktől kezdve helyi vállalkozókig és állatvédelmi szervezetekig terjed.

Kiss Norbi a Hello Cuki mellett a szomszédos Kálban működő Globalplant Garden kertészetbe is ellátogat, ahol a több száz előnevelt tűztövis-, csipkebogyó- és madárberkenye-palántát 2026. március 3-án ültetik el a Macskaárvaház melletti közösségi erdőben, a Vadvédelmi Világnap alkalmából.

Az esemény így egyszerre kínál közösségi élményt, autósport-ereklyét és lehetőséget a jótékonykodásra, miközben az állatvédelem és a természetvédelem ügyét is támogatja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu