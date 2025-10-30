Amikor a bajnok szíve is aranyból van – Kiss Norbi Kápolnán áll ki egy jó ügy mellett

December 2-án, kedden délután 3 órától különleges jótékonysági eseményre kerül sor Kápolna új cukrászdájában, a Hello Cukiban – írja a Motorspotrol.hu. A vendégeket Kiss Norbi, hétszeres Európa-bajnok kamionversenyző is fogadja, aki egy szezonzáró közönségtalálkozó keretében sütizni és kávézni invitálja a résztvevőket.

Kiss Norbi ezúttal is jótékonykodni jön Kápolnára Forrás: Macskaárvaház Alapítvány

Kiss Norbi, hétszeres Európa-bajnok licitre bocsájtja serlegét

Az esemény fő célja a Macskaárvaház Alapítvány „Macskabölcsi” projektjének támogatása, amely újszülött árva macskák mentését szolgáló különleges inkubátor létrehozását célozza. A rendezvény keretében lehetőség nyílik Kiss Norbi idei, Zolderben szerzett győzelmi serlegének megvásárlására is, aki a legmagasabb összeget kínálja érte, azzal szintén jótékony célt támogat.

