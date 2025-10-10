Programajánló 1 órája

Anna and the Barbies, autós nagytalálkozó - kettő a rengeteg program közül, ami Hevesben vár rád a hétvégén

Összegyűjtöttük nektek milyen rendezvények várnak titeket Heves vármegyében ezen a hétvégén. A számos program közt szerepel az egri Őszi Termelői Piac és Kézműves Vásár, az Eger Card Expo, valamint megrendezik az első Fenntartható Divat Fórumot. Az Anna and The Barbies zenekara is fellép Egerben.

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu Október 10., péntek Eger: Agria Aut Art néven nyílik meg az egri autodidakta képzőművészek kiállítása a Civil Közösségek Házában. A kiállítás megtekinthető: 2025. október 10. és október 25. között, keddtől péntekig 12:00-18:00, szombaton 10:00-14:00 óráig. Agria Aut Art néven nyílik meg az egri autodidakta képzőművészek kiállítása

Forrás: visiteger.com Idén sem marad el az Egri-Fény-Kép . Egy közösségi este az egrieknek – idén már 4. alkalommal! Szeretettel várnak mindenkit egy különleges estére, ahol a jó hangulat garantált: élő zene, kreatív alkotás, finom borok, mennyei sütemények és látványos fényfestés is lesz. Az esemény 17:00 órától kezdődik a Végvári Vitézek Terén.

A Crazy Daisy Jug Band visszatér, hogy feldobja az estét mosódeszkával, kannával, kazoo-val és mindenféle fura, de annál királyabb hangszerrel. Ez a zenekar garantáltan úgy keveri a ragtime, swing és blues hangulatot, hogy közben egy időutazás részese leszel. Este 7-től várják a vendégeket a Bródy Sándor utca 3-as szám alatt. Október 11., szombat Eger: Őszi Termelői Piacot és Kézműves Vásárt rendeznek reggel 6 órától a Katona téri Piaccsarnokban. Az ősz legszínesebb piacnapjára várnak a szervezők, ahol a friss termékek, kézműves portékák mellett vidám családi programok és közösségi élmények is várják a látogatókat.

Elérkezett a régió egyik legjobban várt eseménye, ahol a kártyák világában minden megtalálható lesz, vagyis az Eger Card Expo. Legyen szó focis kártyákról, Pokémonról, kosárlabdáról, Forma–1-ről vagy más gyűjthető kincsekről – itt biztosan találsz valamit, ami hiányzik a kollekciódból. Az Agria Parkban, délelőtt 10-kor kezdődik az esemény. Eger Card Expo

Forrás: visiteger.com Az EKMK művelődő közösségei és csoportjai lépnek színpadra a közösségek színpada elnevezésű délutánon , hogy bemutassák értékes munkájukat és közösségi élményeiket. A rendezvény célja, hogy láthatóvá tegye az egri kulturális élet sokszínűségét és közösségeink erejét. 15:00 órától vehetsz részt az eseményen a Bartakovics Béla Közösségi Házban.

Ha érdekel a divat és szeretnél többet tudni róla, akkor itt a helyed az első Fenntartható Divat Fórumon Egerben. Szakértőktől és divattal foglalkozó szakemberektől hallhatsz információkat, hasznos gondolatokat, tanácsokat. Emellett meglepetésekkel is várnak 17:00 órától a BodyMind stúdióban.

A kedvenc Anna and The Barbies dalaitok akusztikus, teljes zenekaros felállásban hallhatók az egri Broadway Monkey Music Hall-ban este 8-tól.

Anna and The Barbies koncert lesz Egerben

Forrás: Facebook Vámosgyörk: Vámosgyörkön 9:30-tól rendezik meg a XII. Virág János Énekkari Találkozót és a X. Vers- és Mesemondó Versenyt. Ez az esemény nem csupán egy találkozó, hanem ünnep: alkalom arra, hogy határokon innen és túl testvértelepüléseink közösségei együtt őrizzék és adják tovább hagyományainkat. Október 12., vasárnap Eger: Különleges zenei és filmes program várja az érdeklődőket, ahol az Első Magyar Elvis Presley Barátok Klubja és az Egri Road Beatles Múzeum együtt emlékezik Elvis Presley 90. és John Lennon 85. születésnapjára, valamint a Beatles–Elvis találkozó 60. évfordulójára. A „Nagy találkozás” című eseményt a Hotel Koronában tartják 13:30-tól. Az audio-vizuális program bemutatja Elvis Presley és a Beatles 1965-ös évének főbb eseményeit, majd részletesen beszámol a legendás találkozóról.

Különleges estében lehet részed este hat órától az Agria Moziban, levetítik az Egykutya című filmet, majd beszélgetésre kerül sor az alkotókkal. Több napos programok: Eger: Nem kell Münchenig utaznod ahhoz, hogy átéld az őszi sörfesztiválok hangulatát, ugyanis bajor napoktat rendeznek Egerben 11 órától, a Labirintus BBQ-ban, egészen péntektől vasárnapig. Mi vár rád? Meleg almás rétes – frissen sütve, illatosan, kívül ropogós, belül krémesen édes és kolbász különlegességek. Eger/Felsőtárkány: Szombaton és vasárnap tartják a Magyar Autós Klubok Országos Nagytalálkozóját a Blues Hill Parkban. Idei szezon zárásaként egy nagy össznépi bulit terveztek. Meghívták az autós találkozón résztvevő klubokat, illetve más magyar és környékbeli autós klubokat is. Igazából bárki jöhet akinek, különleges, veterán, vagy tuningolt autója van, hátha pont itt csatlakozik az egyik magyarországi autós klubhoz. Több információt ITT olvashatsz az eseményről.

Magyar Autós Klubok Országos Nagytalálkozója

Forrás: Facebook Gyöngyös: Szombaton és vasárnap 9 órától egyedi LEGO-alkotásokból nyílik kiállítás a Mátra Művelődési Központban. Hatalmas modern város mozgó részletekkel, amiket te magad indíthatsz el kapcsolókkal. Találkozhatsz az építőkkel is, akik további érdekességekkel szolgálnak az alkotásokról vagy épp szakmai segítséget nyújtanak.

