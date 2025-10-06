Vértanúink - az aradi 13-ak emléke előtt hajtottak fejet Gyöngyösön

Az aradi vértanúk emléke előtti közös tiszteletadásra gyűltek össze hétfőn Gyöngyös lakói a Könyves Kálmán téren az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc emlékművénél. A téren az 1849. október 6-án mártírhalált halt 13 honvédtábornok bronz mellszobra öleli körül félkörívben az emlékművet.

Az aradi vértanúk emlékezete az1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékművénél Gyöngyösön

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Az Aradon kivégzett 13 tábornok áldozata a magyar szabadság és függetlenség melletti rendíthetetlen elkötelezettségük szimbóluma, hangzott el a megemlékezésen. Emlékük nem csupán a szomorúságé, hanem a bátorságé, a hazaszereteté és a kiállásé is. Ők azok, akik példát mutattak arra, hogy vannak olyan értékek, amelyekért érdemes a legnagyobb áldozatot is meghozni. Emlékezzünk rájuk úgy, mint azokra, akiknek a vére a magyar nemzet szívébe ivódott. Hajtsunk fejet a hűség, a hősiesség és a kitartás szelleme előtt, hallhatta a szép számú résztvevő a megemlékezésen.

Az aradi vértanúk emlékét 7. osztályos diákok idézték fel

A Gyöngyösi Arany János Általános Iskola 7.A osztályos tanulóinak Vértanúink című műsorának végkicsengése az lett, hogy a vértanúk áldozata nem volt hiábavaló.

– Az 1848 előtti állapotokat többé már nem lehetett visszaállítani, és a bukás ellenére a nemzetben nemcsak tovább élt, de tovább is erősödött a szabadság és a függetlenség eszméje. Az ország pedig, bár hatalmas véráldozatok árán, és a nemzeti önrendelkezéstől megfosztva, de elindult a polgári fejlődés útján – hangzott el a diákok előadásában, akiknek a felkészítő tanára Ombódi András volt. Az előadás végén a diákok tolmácsolták Kossuth Lajos 1890. szeptember 20-án, Torinóban rögzített üzenetének részleteit is:

Kossuth Lajos 1890-es üzenetéből is elhangzottak részletek

"Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a honszabadság Istenének legjobb áldásaival az örökkévalóságon keresztül; engem október 6-a térdeimre borulva fog hontalanságom remetelakában látni; áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a haza iránt, melyet az utódoknak adtanak; kérem a magyarok Istenét, hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairól a magyar nemzethez zeng."