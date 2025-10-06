Főhajtással emlékeztek az aradi vértanúkra az egri Lenkey-udvarban

Október 6-án, hétfőn Egerben is megemlékeztek az 1849-es aradi vértanúkról. Az ünnepségnek a Lenkey-udvar adott otthont, ahol méltó műsorral és bensőséges hangulattal idézték fel a szabadságharc hőseinek emlékét. A rendezvényen az Egri Lenkey János Általános Iskola diákjai adtak műsort, amelyben versek, énekek segítségével idézték meg a 13 aradi vértanú alakját és a magyar szabadságharc eszméjét.

Koszorúzással zárult az aradi vértanúk emlékére szervezett ünnepség Fotó: Huszár Márk

Az eseményen Munkácsi Sándor nyugállományú alezredes mondott ünnepi beszédet, amelyben méltatta a hősöket, köztük Lenkey Jánost és Knézich Károlyt, akik mindketten ezer szállal kötődnek Egerhez.