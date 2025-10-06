1 órája
Főhajtással emlékeztek az aradi vértanúkra az egri Lenkey-udvarban
Egerben hétfőn a Lenkey-udvar adott otthont az 1849-es szabadságharc hőseire emlékező ünnepségnek. Az eseményen az Egri Lenkey János Általános Iskola diákjai műsorral idézték fel az aradi vértanúk, köztük Lenkey János és Knézich Károly életét és hősiességét.
Október 6-án, hétfőn Egerben is megemlékeztek az 1849-es aradi vértanúkról. Az ünnepségnek a Lenkey-udvar adott otthont, ahol méltó műsorral és bensőséges hangulattal idézték fel a szabadságharc hőseinek emlékét. A rendezvényen az Egri Lenkey János Általános Iskola diákjai adtak műsort, amelyben versek, énekek segítségével idézték meg a 13 aradi vértanú alakját és a magyar szabadságharc eszméjét.
Az eseményen Munkácsi Sándor nyugállományú alezredes mondott ünnepi beszédet, amelyben méltatta a hősöket, köztük Lenkey Jánost és Knézich Károlyt, akik mindketten ezer szállal kötődnek Egerhez.
Kiemelte, Eger városa méltán lehet büszke arra, hogy két vértanút is magáénak tudhat. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szabadságharc hőseinek példája ma is erőt és útmutatást adhat a nemzedékeknek.
– Egerben tanulni lehet a hazafiasságot – idézte Kossuth Lajost Munkácsi Sándor, emlékeztetve arra, hogy a város mindig is a hazaszeretet, a bátorság és a kitartás jelképe volt.
A megemlékezést koszorúzás zárta, ahol pártok, közintézmények, társadalmi és civil szervezetek képviselői rótták le kegyeletüket.
Aradi vértanúk emlékére szervezett koszorúzás EgerbenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
