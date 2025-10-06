október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep

1 órája

Főhajtással emlékeztek az aradi vértanúkra az egri Lenkey-udvarban

Címkék#Lenkey-udvar#Lenkey János#Munkácsi Sándor#Aradi Vértanúk Nap

Egerben hétfőn a Lenkey-udvar adott otthont az 1849-es szabadságharc hőseire emlékező ünnepségnek. Az eseményen az Egri Lenkey János Általános Iskola diákjai műsorral idézték fel az aradi vértanúk, köztük Lenkey János és Knézich Károly életét és hősiességét.

Heol.hu

Október 6-án, hétfőn Egerben is megemlékeztek az 1849-es aradi vértanúkról. Az ünnepségnek a Lenkey-udvar adott otthont, ahol méltó műsorral és bensőséges hangulattal idézték fel a szabadságharc hőseinek emlékét. A rendezvényen az Egri Lenkey János Általános Iskola diákjai adtak műsort, amelyben versek, énekek segítségével idézték meg a 13 aradi vértanú alakját és a magyar szabadságharc eszméjét.

Koszorúzással zárult az aradi vértanúk emlékére szervezett ünnepség Fotó: Huszár Márk
Koszorúzással zárult az aradi vértanúk emlékére szervezett ünnepség Fotó: Huszár Márk

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az eseményen Munkácsi Sándor nyugállományú alezredes mondott ünnepi beszédet, amelyben méltatta a hősöket, köztük Lenkey Jánost és Knézich Károlyt, akik mindketten ezer szállal kötődnek Egerhez.

Kiemelte, Eger városa méltán lehet büszke arra, hogy két vértanút is magáénak tudhat. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szabadságharc hőseinek példája ma is erőt és útmutatást adhat a nemzedékeknek.
– Egerben tanulni lehet a hazafiasságot – idézte Kossuth Lajost Munkácsi Sándor, emlékeztetve arra, hogy a város mindig is a hazaszeretet, a bátorság és a kitartás jelképe volt.

A megemlékezést koszorúzás zárta, ahol pártok, közintézmények, társadalmi és civil szervezetek képviselői rótták le kegyeletüket.

Aradi vértanúk emlékére szervezett koszorúzás Egerben

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu