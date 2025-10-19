Karbantartás miatt lekapcsolják az áramot több hevesi településen – itt az MVM teljes listája

Az MVM tájékoztatása szerint a közeljövőben több tervezett áramszünetre is számítani kell Heves vármegyében. A vállalat kiemeli, hogy az áramellátás biztonságos fenntartása érdekében időnként elkerülhetetlenek a karbantartással járó, átmeneti leállások. Minden esetben egyedileg mérlegelik, halasztható-e az adott munka, valamint figyelembe veszik az áramszünet hatását a fontos intézményekre, például iskolákra vagy kórházakra. A szükséges munkálatok során pedig igyekeznek a lehető legrövidebbre csökkenteni az áramkimaradás időtartamát – közölte a szolgáltató. Az MVM térképe alapján összegyűjtöttük, hol várható áramszünet a jövő héten Heves vármegyében.

Több településen lesz áramszünet jövőhéten

Fotó: Koncz György / Népszabadság

Jövőhéten több településen lesz áramszünet Hevesben.

Eger

Rácliget utca 1

2025.10.20. 10:00 - 15:00

Árpád utca 25-47, 54

2025.10.21. 8:00 - 16:00

Demjén

2025.10.20. 7:30 - 15:30

Akácfa utca 1-3/a, 6, 9, 15, 472

Szabadság utca 1-16

Táncsics Mihály utca 1-23/a

2025.10.21. 7:30 - 15:30

Akácfa utca 1-3/a, 6, 9, 15, 472

Szabadság utca 1-16

Táncsics Mihály utca 1-23/a

2025.10.27. 7:30 - 15:30

Akácfa utca 1-3/a, 6, 9, 15, 472

Szabadság utca 1-16

Táncsics Mihály utca 1-23/a

Kerecsend

2025.10.20. 10:00 - 14:00

Abonyi Csomópont 64/9

Demjéni út 1-64, 640/2

Fő utca 1-56, 60, 70-104, 108-114, 118-132, 136-148

Füzesabonyi út 1-4, 7-37

Hrsz. utca 1, 64/7, 564/1

Jókai Mór utca 1-38, 41

József Attila utca 1-14

Móricz Zsigmond utca 2-10

Pataki utca 1-42, 46-60

Széchenyi István utca 2

Váci Mihály utca 2-6, 9-14, 18, 22

Maklár

2025.10.20. 8:00 - 16:00

Rozmaring utca 1-31, 151

Arany János utca 1-16, 164

2025.10.30. 8:00 - 12:00

Gárdonyi Géza utca 32-34/a

Hrsz. utca 279/2

József Attila utca 1-77, 205/3

Kölcsey Ferenc utca 3-8

Kölcsey út 280/2

Széchenyi István utca 2

Vasút utca 42-68

Füzesabony

2025.10.20. 9:00 - 13:00

Külterület 0341/2

Külterület 010/109

Hrsz. utca 339/8

Külterület utca 0341/3

Pusztaszikszó tanya 2/1-6, 9, 15-21, 0339/8

Pusztaszikszó út 0339/10

Dormánd

2025.10.22. 11:00 - 15:00

Alkotmány út 1-22, 31

Alkotmány utca 11

Dózsa György út 23

Dózsa út 7-9, 12-41, 44-52, 60, 66-68

Honvéd út 1-8, 11

Hrsz. utca 398/1

István út 1, 7-16, 20-28

István utca 5

Jókai út 3-4, 13

Szabadság út 1-27, 31-31/A

Szent István út 2-6, 18

Táncsics út 1-17, 23-27, 31-37

Templom utca 1-19, 23/2-39

Besenyőtelek

2025.10.22. 8:00 - 12:00

Erdélyi utca 1-21, 25-27

Fő út 1-60, 1205

Fő. út 1

József Attila utca 2-18, 22-26, 30-34, 38-48

Liget utca 1-29

Mária utca 1-21, 0294/1-0296

Mező utca 1-26

Rákóczi Ferenc utca 1-48a, 196

Zrínyi Miklós utca 21, 50

2025.10.21. 11:00 - 15:00

Ady Endre utca 1-24

Arany János utca 2-6, 9-18, 22

Bartók Béla utca 4-8

Fő út 142

Gárdonyi Géza utca 2

Honvéd utca 13-25, 31, 36-67, 73, 237

Jókai Mór utca 8-53, 337-339

Mikszáth Kálmán utca 1, 4-10

Petőfi Sándor utca 22-30, 34-50

Rákóczi Ferenc utca 25-43, 50a-68, 153

Szabadság utca 1-41, 339

Recsk

2025.10.22. 8:00 - 16:00

Hrsz. utca 113/9

Külterület erdősor 120/4

Kőbányai út 2

Mátraszentimre

2025.10.20. 9:00 - 16:00

Deák Ferenc utca 1-40a, 43

Dózsa György utca 1-25

Eötvös József utca 2-52/a, 55-62, 66, 411/1, 5000

Eötvös utca 62

Hrsz. utca 416/7

Gyöngyössolymos

2025.10.22. 8:00 - 16:00

Szalajka Ház pihenő 0277

Gyöngyöstarján

2025.10.21. 8:00 - 16:00

Sósi rét 1, 0388-0392/2

Hrsz. utca 034/9, 2050, 2102, 2203

Külterület út 2108/2

Lógi dűlő 001-1, 14, 131, 148-149, 232, 256, 270, 289, 2016, 2020-2023, 2028, 2031-2033, 2037, 2045, 2054-2055, 2134, 2139, 2144, 2147, 2151-2153, 2162, 2177/2, 2181

Zártkert 2053, 2184

Hrsz. utca 3555

Kaloda dűlő 10, 14-16, 20, 3558, 3561

Kaloda utca 3519, 3524-3525, 3534-3535, 3551

Kaloda Zártkert 3544

Külterület 3603

Apc

2025.10.21. 9:00 - 15:00

Gyár utca 2-8, 12-22

Hrsz. utca 0155

Vasút út 068/2-069

Vasút utca 071 hrsz

2025.10.28. 9:00 - 15:00

Gyár utca 2-8, 12-22

Hrsz. utca 0155

Vasút út 068/2-069

Vasút utca 071 hrsz

Zagyvaszántó

2025.10.21. 9:00 - 15:00

Ady Endre utca 1a-73

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 16-47, 796/3

Bajcsy-Zsilinszky út 32

Damjanich János utca 1-50, 54-64

Hrsz. utca 747-748, 787

Jókai Mór utca 1-25, 744, 750, 783

Mester utca 1-3

Mikszáth Kálmán utca 2-10

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 5-7

Ifjúság út 5

Ifjúság utca 1-64

Rákóczi Ferenc út 11-27, 31-33, 438/10-438/11

Zagyvaszántó Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2-4, 8-15

Zagyvaszántó Belterület utca 430/4

Lőrinci Cukorgyári út 5-8

Zagyvaszántó Hrsz. utca 430/2

Zagyvaszántó József Attila utca 1-19

Zagyvaszántó Kölcsey utca 1-4

Zagyvaszántó Lőcsei utca 1-8, 12-16

Zagyvaszántó Mikszáth Kálmán utca 1-5, 9

Zagyvaszántó Móricz Zsigmond utca 1-33

Zagyvaszántó Rákóczi Ferenc út 1-9, 425/2

Zagyvaszántó Rózsa út 3, 18/a

Zagyvaszántó Rózsa utca 1-21a

Zagyvaszántó Selypi út 1-3, 423 hrsz, 437

Zagyvaszántó Tavasz utca 1-35

2025.10.28. 9:00 - 15:00

Ady Endre utca 1a-73

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 16-47, 796/3

Bajcsy-Zsilinszky út 32

Damjanich János utca 1-50, 54-64

Hrsz. utca 747-748, 787

Jókai Mór utca 1-25, 744, 750, 783

Mester utca 1-3

Mikszáth Kálmán utca 2-10

Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 5-7

Ifjúság út 5

Ifjúság utca 1-64

Rákóczi Ferenc út 11-27, 31-33, 438/10-438/11

Zagyvaszántó Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2-4, 8-15

Zagyvaszántó Belterület utca 430/4

Lőrinci Cukorgyári út 5-8

Zagyvaszántó Hrsz. utca 430/2

Zagyvaszántó József Attila utca 1-19

Zagyvaszántó Kölcsey utca 1-4

Zagyvaszántó Lőcsei utca 1-8, 12-16

Zagyvaszántó Mikszáth Kálmán utca 1-5, 9

Zagyvaszántó Móricz Zsigmond utca 1-33

Zagyvaszántó Rákóczi Ferenc út 1-9, 425/2

Zagyvaszántó Rózsa út 3, 18/a

Zagyvaszántó Rózsa utca 1-21a

Zagyvaszántó Selypi út 1-3, 423 hrsz, 437

Zagyvaszántó Tavasz utca 1-35

Hatvan

2025.10.21. 8:00 - 16:00

Gódor Kálmán utca 15-25/3, 4575, 4579, 4582

Mező Imre út 4573, 4593

Tabán út 10-33, 5000

Hort

2025.10.20. 8:00 - 16:00

Iskola út 1-4a

Kossuth Lajos út 109-162

Rákóczi Ferenc út 69-71

Kossuth Lajos út 85-120

Kertalja út 62-66a, 70-82, 86-90, 94

2025.10.21. 8:00 - 16:00

Iskola út 1-4a

Kossuth Lajos út 109-162

Rákóczi Ferenc út 69-71

Kossuth Lajos út 85-120

Kertalja út 62-66a, 70-82, 86-90, 94

