Karbantartás miatt lekapcsolják az áramot több hevesi településen – itt az MVM teljes listája
Az MVM tájékoztatása szerint a következő napokban több helyen is dolgoznak a szakemberek a hálózat karbantartásán Heves vármegyében. A munkálatok idején átmeneti áramszünet várható számos településen – mutatjuk, hol és mikor számíthatnak rá a lakók.
Az MVM tájékoztatása szerint a közeljövőben több tervezett áramszünetre is számítani kell Heves vármegyében. A vállalat kiemeli, hogy az áramellátás biztonságos fenntartása érdekében időnként elkerülhetetlenek a karbantartással járó, átmeneti leállások. Minden esetben egyedileg mérlegelik, halasztható-e az adott munka, valamint figyelembe veszik az áramszünet hatását a fontos intézményekre, például iskolákra vagy kórházakra. A szükséges munkálatok során pedig igyekeznek a lehető legrövidebbre csökkenteni az áramkimaradás időtartamát – közölte a szolgáltató. Az MVM térképe alapján összegyűjtöttük, hol várható áramszünet a jövő héten Heves vármegyében.
Jövőhéten több településen lesz áramszünet Hevesben.
Eger
Rácliget utca 1
- 2025.10.20. 10:00 - 15:00
Árpád utca 25-47, 54
- 2025.10.21. 8:00 - 16:00
Demjén
2025.10.20. 7:30 - 15:30
- Akácfa utca 1-3/a, 6, 9, 15, 472
- Szabadság utca 1-16
- Táncsics Mihály utca 1-23/a
2025.10.21. 7:30 - 15:30
- Akácfa utca 1-3/a, 6, 9, 15, 472
- Szabadság utca 1-16
- Táncsics Mihály utca 1-23/a
2025.10.27. 7:30 - 15:30
- Akácfa utca 1-3/a, 6, 9, 15, 472
- Szabadság utca 1-16
- Táncsics Mihály utca 1-23/a
Kerecsend
2025.10.20. 10:00 - 14:00
- Abonyi Csomópont 64/9
- Demjéni út 1-64, 640/2
- Fő utca 1-56, 60, 70-104, 108-114, 118-132, 136-148
- Füzesabonyi út 1-4, 7-37
- Hrsz. utca 1, 64/7, 564/1
- Jókai Mór utca 1-38, 41
- József Attila utca 1-14
- Móricz Zsigmond utca 2-10
- Pataki utca 1-42, 46-60
- Széchenyi István utca 2
- Váci Mihály utca 2-6, 9-14, 18, 22
Maklár
2025.10.20. 8:00 - 16:00
- Rozmaring utca 1-31, 151
- Arany János utca 1-16, 164
2025.10.30. 8:00 - 12:00
- Gárdonyi Géza utca 32-34/a
- Hrsz. utca 279/2
- József Attila utca 1-77, 205/3
- Kölcsey Ferenc utca 3-8
- Kölcsey út 280/2
- Széchenyi István utca 2
- Vasút utca 42-68
Füzesabony
2025.10.20. 9:00 - 13:00
- Külterület 0341/2
- Külterület 010/109
- Hrsz. utca 339/8
- Külterület utca 0341/3
- Pusztaszikszó tanya 2/1-6, 9, 15-21, 0339/8
- Pusztaszikszó út 0339/10
Dormánd
2025.10.22. 11:00 - 15:00
- Alkotmány út 1-22, 31
- Alkotmány utca 11
- Dózsa György út 23
- Dózsa út 7-9, 12-41, 44-52, 60, 66-68
- Honvéd út 1-8, 11
- Hrsz. utca 398/1
- István út 1, 7-16, 20-28
- István utca 5
- Jókai út 3-4, 13
- Szabadság út 1-27, 31-31/A
- Szent István út 2-6, 18
- Táncsics út 1-17, 23-27, 31-37
- Templom utca 1-19, 23/2-39
Besenyőtelek
2025.10.22. 8:00 - 12:00
- Erdélyi utca 1-21, 25-27
- Fő út 1-60, 1205
- Fő. út 1
- József Attila utca 2-18, 22-26, 30-34, 38-48
- Liget utca 1-29
- Mária utca 1-21, 0294/1-0296
- Mező utca 1-26
- Rákóczi Ferenc utca 1-48a, 196
- Zrínyi Miklós utca 21, 50
2025.10.21. 11:00 - 15:00
- Ady Endre utca 1-24
- Arany János utca 2-6, 9-18, 22
- Bartók Béla utca 4-8
- Fő út 142
- Gárdonyi Géza utca 2
- Honvéd utca 13-25, 31, 36-67, 73, 237
- Jókai Mór utca 8-53, 337-339
- Mikszáth Kálmán utca 1, 4-10
- Petőfi Sándor utca 22-30, 34-50
- Rákóczi Ferenc utca 25-43, 50a-68, 153
- Szabadság utca 1-41, 339
Recsk
2025.10.22. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 113/9
- Külterület erdősor 120/4
- Kőbányai út 2
Mátraszentimre
2025.10.20. 9:00 - 16:00
- Deák Ferenc utca 1-40a, 43
- Dózsa György utca 1-25
- Eötvös József utca 2-52/a, 55-62, 66, 411/1, 5000
- Eötvös utca 62
- Hrsz. utca 416/7
Gyöngyössolymos
2025.10.22. 8:00 - 16:00
- Szalajka Ház pihenő 0277
Gyöngyöstarján
2025.10.21. 8:00 - 16:00
- Sósi rét 1, 0388-0392/2
- Hrsz. utca 034/9, 2050, 2102, 2203
- Külterület út 2108/2
- Lógi dűlő 001-1, 14, 131, 148-149, 232, 256, 270, 289, 2016, 2020-2023, 2028, 2031-2033, 2037, 2045, 2054-2055, 2134, 2139, 2144, 2147, 2151-2153, 2162, 2177/2, 2181
- Zártkert 2053, 2184
- Hrsz. utca 3555
- Kaloda dűlő 10, 14-16, 20, 3558, 3561
- Kaloda utca 3519, 3524-3525, 3534-3535, 3551
- Kaloda Zártkert 3544
- Külterület 3603
Apc
2025.10.21. 9:00 - 15:00
- Gyár utca 2-8, 12-22
- Hrsz. utca 0155
- Vasút út 068/2-069
- Vasút utca 071 hrsz
2025.10.28. 9:00 - 15:00
- Gyár utca 2-8, 12-22
- Hrsz. utca 0155
- Vasút út 068/2-069
- Vasút utca 071 hrsz
Zagyvaszántó
2025.10.21. 9:00 - 15:00
- Ady Endre utca 1a-73
- Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 16-47, 796/3
- Bajcsy-Zsilinszky út 32
- Damjanich János utca 1-50, 54-64
- Hrsz. utca 747-748, 787
- Jókai Mór utca 1-25, 744, 750, 783
- Mester utca 1-3
- Mikszáth Kálmán utca 2-10
- Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 5-7
- Ifjúság út 5
- Ifjúság utca 1-64
- Rákóczi Ferenc út 11-27, 31-33, 438/10-438/11
- Zagyvaszántó Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2-4, 8-15
- Zagyvaszántó Belterület utca 430/4
- Lőrinci Cukorgyári út 5-8
- Zagyvaszántó Hrsz. utca 430/2
- Zagyvaszántó József Attila utca 1-19
- Zagyvaszántó Kölcsey utca 1-4
- Zagyvaszántó Lőcsei utca 1-8, 12-16
- Zagyvaszántó Mikszáth Kálmán utca 1-5, 9
- Zagyvaszántó Móricz Zsigmond utca 1-33
- Zagyvaszántó Rákóczi Ferenc út 1-9, 425/2
- Zagyvaszántó Rózsa út 3, 18/a
- Zagyvaszántó Rózsa utca 1-21a
- Zagyvaszántó Selypi út 1-3, 423 hrsz, 437
- Zagyvaszántó Tavasz utca 1-35
2025.10.28. 9:00 - 15:00
- Ady Endre utca 1a-73
- Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 16-47, 796/3
- Bajcsy-Zsilinszky út 32
- Damjanich János utca 1-50, 54-64
- Hrsz. utca 747-748, 787
- Jókai Mór utca 1-25, 744, 750, 783
- Mester utca 1-3
- Mikszáth Kálmán utca 2-10
- Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 5-7
- Ifjúság út 5
- Ifjúság utca 1-64
- Rákóczi Ferenc út 11-27, 31-33, 438/10-438/11
- Zagyvaszántó Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2-4, 8-15
- Zagyvaszántó Belterület utca 430/4
- Lőrinci Cukorgyári út 5-8
- Zagyvaszántó Hrsz. utca 430/2
- Zagyvaszántó József Attila utca 1-19
- Zagyvaszántó Kölcsey utca 1-4
- Zagyvaszántó Lőcsei utca 1-8, 12-16
- Zagyvaszántó Mikszáth Kálmán utca 1-5, 9
- Zagyvaszántó Móricz Zsigmond utca 1-33
- Zagyvaszántó Rákóczi Ferenc út 1-9, 425/2
- Zagyvaszántó Rózsa út 3, 18/a
- Zagyvaszántó Rózsa utca 1-21a
- Zagyvaszántó Selypi út 1-3, 423 hrsz, 437
- Zagyvaszántó Tavasz utca 1-35
Hatvan
2025.10.21. 8:00 - 16:00
- Gódor Kálmán utca 15-25/3, 4575, 4579, 4582
- Mező Imre út 4573, 4593
- Tabán út 10-33, 5000
Hort
2025.10.20. 8:00 - 16:00
- Iskola út 1-4a
- Kossuth Lajos út 109-162
- Rákóczi Ferenc út 69-71
- Kossuth Lajos út 85-120
- Kertalja út 62-66a, 70-82, 86-90, 94
2025.10.21. 8:00 - 16:00
- Iskola út 1-4a
- Kossuth Lajos út 109-162
- Rákóczi Ferenc út 69-71
- Kossuth Lajos út 85-120
- Kertalja út 62-66a, 70-82, 86-90, 94
Az MVM térképén mindig friss infókat olvashat a várható áramszünetekről!
