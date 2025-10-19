október 19., vasárnap

Áramszünet

1 órája

Karbantartás miatt lekapcsolják az áramot több hevesi településen – itt az MVM teljes listája

Címkék#áramszünet#MVM#áram

Az MVM tájékoztatása szerint a következő napokban több helyen is dolgoznak a szakemberek a hálózat karbantartásán Heves vármegyében. A munkálatok idején átmeneti áramszünet várható számos településen – mutatjuk, hol és mikor számíthatnak rá a lakók.

Heol.hu

Az MVM tájékoztatása szerint a közeljövőben több tervezett áramszünetre is számítani kell Heves vármegyében. A vállalat kiemeli, hogy az áramellátás biztonságos fenntartása érdekében időnként elkerülhetetlenek a karbantartással járó, átmeneti leállások. Minden esetben egyedileg mérlegelik, halasztható-e az adott munka, valamint figyelembe veszik az áramszünet hatását a fontos intézményekre, például iskolákra vagy kórházakra. A szükséges munkálatok során pedig igyekeznek a lehető legrövidebbre csökkenteni az áramkimaradás időtartamát – közölte a szolgáltató. Az MVM térképe alapján összegyűjtöttük, hol várható áramszünet a jövő héten Heves vármegyében.

áramszünet, villanyszerelők
Több településen lesz áramszünet jövőhéten
Fotó: Koncz György / Népszabadság

Jövőhéten több településen lesz áramszünet Hevesben.

Eger

Rácliget utca 1

  • 2025.10.20. 10:00 - 15:00

Árpád utca 25-47, 54

  • 2025.10.21. 8:00 - 16:00

Demjén

2025.10.20. 7:30 - 15:30

  • Akácfa utca 1-3/a, 6, 9, 15, 472
  • Szabadság utca 1-16
  • Táncsics Mihály utca 1-23/a

2025.10.21. 7:30 - 15:30

  • Akácfa utca 1-3/a, 6, 9, 15, 472
  • Szabadság utca 1-16
  • Táncsics Mihály utca 1-23/a

2025.10.27. 7:30 - 15:30

  • Akácfa utca 1-3/a, 6, 9, 15, 472
  • Szabadság utca 1-16
  • Táncsics Mihály utca 1-23/a

Kerecsend

2025.10.20. 10:00 - 14:00

  • Abonyi Csomópont 64/9
  • Demjéni út 1-64, 640/2
  • Fő utca 1-56, 60, 70-104, 108-114, 118-132, 136-148
  • Füzesabonyi út 1-4, 7-37
  • Hrsz. utca 1, 64/7, 564/1
  • Jókai Mór utca 1-38, 41
  • József Attila utca 1-14
  • Móricz Zsigmond utca 2-10
  • Pataki utca 1-42, 46-60
  • Széchenyi István utca 2
  • Váci Mihály utca 2-6, 9-14, 18, 22

Maklár

2025.10.20. 8:00 - 16:00

  • Rozmaring utca 1-31, 151
  • Arany János utca 1-16, 164

2025.10.30. 8:00 - 12:00

  • Gárdonyi Géza utca 32-34/a
  • Hrsz. utca 279/2
  • József Attila utca 1-77, 205/3
  • Kölcsey Ferenc utca 3-8
  • Kölcsey út 280/2
  • Széchenyi István utca 2
  • Vasút utca 42-68

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Füzesabony

2025.10.20. 9:00 - 13:00

  • Külterület 0341/2
  • Külterület 010/109
  • Hrsz. utca 339/8
  • Külterület utca 0341/3
  • Pusztaszikszó tanya 2/1-6, 9, 15-21, 0339/8
  • Pusztaszikszó út 0339/10

Dormánd

2025.10.22. 11:00 - 15:00

  • Alkotmány út 1-22, 31
  • Alkotmány utca 11
  • Dózsa György út 23
  • Dózsa út 7-9, 12-41, 44-52, 60, 66-68
  • Honvéd út 1-8, 11
  • Hrsz. utca 398/1
  • István út 1, 7-16, 20-28
  • István utca 5
  • Jókai út 3-4, 13
  • Szabadság út 1-27, 31-31/A
  • Szent István út 2-6, 18
  • Táncsics út 1-17, 23-27, 31-37
  • Templom utca 1-19, 23/2-39

Besenyőtelek

2025.10.22. 8:00 - 12:00

  • Erdélyi utca 1-21, 25-27
  • Fő út 1-60, 1205
  • Fő. út 1
  • József Attila utca 2-18, 22-26, 30-34, 38-48
  • Liget utca 1-29
  • Mária utca 1-21, 0294/1-0296
  • Mező utca 1-26
  • Rákóczi Ferenc utca 1-48a, 196
  • Zrínyi Miklós utca 21, 50

2025.10.21. 11:00 - 15:00

  • Ady Endre utca 1-24
  • Arany János utca 2-6, 9-18, 22
  • Bartók Béla utca 4-8
  • Fő út 142
  • Gárdonyi Géza utca 2
  • Honvéd utca 13-25, 31, 36-67, 73, 237
  • Jókai Mór utca 8-53, 337-339
  • Mikszáth Kálmán utca 1, 4-10
  • Petőfi Sándor utca 22-30, 34-50
  • Rákóczi Ferenc utca 25-43, 50a-68, 153
  • Szabadság utca 1-41, 339

Recsk

2025.10.22. 8:00 - 16:00

  • Hrsz. utca 113/9
  • Külterület erdősor 120/4
  • Kőbányai út 2

Mátraszentimre

2025.10.20. 9:00 - 16:00

  • Deák Ferenc utca 1-40a, 43
  • Dózsa György utca 1-25
  • Eötvös József utca 2-52/a, 55-62, 66, 411/1, 5000
  • Eötvös utca 62
  • Hrsz. utca 416/7

Gyöngyössolymos

2025.10.22. 8:00 - 16:00

  • Szalajka Ház pihenő 0277

Gyöngyöstarján

2025.10.21. 8:00 - 16:00

  • Sósi rét 1, 0388-0392/2
  • Hrsz. utca 034/9, 2050, 2102, 2203
  • Külterület út 2108/2
  • Lógi dűlő 001-1, 14, 131, 148-149, 232, 256, 270, 289, 2016, 2020-2023, 2028, 2031-2033, 2037, 2045, 2054-2055, 2134, 2139, 2144, 2147, 2151-2153, 2162, 2177/2, 2181
  • Zártkert 2053, 2184
  • Hrsz. utca 3555
  • Kaloda dűlő 10, 14-16, 20, 3558, 3561
  • Kaloda utca 3519, 3524-3525, 3534-3535, 3551
  • Kaloda Zártkert 3544
  • Külterület 3603

Apc

2025.10.21. 9:00 - 15:00

  • Gyár utca 2-8, 12-22
  • Hrsz. utca 0155
  • Vasút út 068/2-069
  • Vasút utca 071 hrsz

2025.10.28. 9:00 - 15:00

  • Gyár utca 2-8, 12-22
  • Hrsz. utca 0155
  • Vasút út 068/2-069
  • Vasút utca 071 hrsz

Zagyvaszántó

2025.10.21. 9:00 - 15:00

  • Ady Endre utca 1a-73
  • Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 16-47, 796/3
  • Bajcsy-Zsilinszky út 32
  • Damjanich János utca 1-50, 54-64
  • Hrsz. utca 747-748, 787
  • Jókai Mór utca 1-25, 744, 750, 783
  • Mester utca 1-3
  • Mikszáth Kálmán utca 2-10
  • Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 5-7
  • Ifjúság út 5
  • Ifjúság utca 1-64
  • Rákóczi Ferenc út 11-27, 31-33, 438/10-438/11
  • Zagyvaszántó Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2-4, 8-15
  • Zagyvaszántó Belterület utca 430/4
  • Lőrinci Cukorgyári út 5-8
  • Zagyvaszántó Hrsz. utca 430/2
  • Zagyvaszántó József Attila utca 1-19
  • Zagyvaszántó Kölcsey utca 1-4
  • Zagyvaszántó Lőcsei utca 1-8, 12-16
  • Zagyvaszántó Mikszáth Kálmán utca 1-5, 9
  • Zagyvaszántó Móricz Zsigmond utca 1-33
  • Zagyvaszántó Rákóczi Ferenc út 1-9, 425/2
  • Zagyvaszántó Rózsa út 3, 18/a
  • Zagyvaszántó Rózsa utca 1-21a
  • Zagyvaszántó Selypi út 1-3, 423 hrsz, 437
  • Zagyvaszántó Tavasz utca 1-35

2025.10.28. 9:00 - 15:00

  • Ady Endre utca 1a-73
  • Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 16-47, 796/3
  • Bajcsy-Zsilinszky út 32
  • Damjanich János utca 1-50, 54-64
  • Hrsz. utca 747-748, 787
  • Jókai Mór utca 1-25, 744, 750, 783
  • Mester utca 1-3
  • Mikszáth Kálmán utca 2-10
  • Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 5-7
  • Ifjúság út 5
  • Ifjúság utca 1-64
  • Rákóczi Ferenc út 11-27, 31-33, 438/10-438/11
  • Zagyvaszántó Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2-4, 8-15
  • Zagyvaszántó Belterület utca 430/4
  • Lőrinci Cukorgyári út 5-8
  • Zagyvaszántó Hrsz. utca 430/2
  • Zagyvaszántó József Attila utca 1-19
  • Zagyvaszántó Kölcsey utca 1-4
  • Zagyvaszántó Lőcsei utca 1-8, 12-16
  • Zagyvaszántó Mikszáth Kálmán utca 1-5, 9
  • Zagyvaszántó Móricz Zsigmond utca 1-33
  • Zagyvaszántó Rákóczi Ferenc út 1-9, 425/2
  • Zagyvaszántó Rózsa út 3, 18/a
  • Zagyvaszántó Rózsa utca 1-21a
  • Zagyvaszántó Selypi út 1-3, 423 hrsz, 437
  • Zagyvaszántó Tavasz utca 1-35

Hatvan

2025.10.21. 8:00 - 16:00

  • Gódor Kálmán utca 15-25/3, 4575, 4579, 4582
  • Mező Imre út 4573, 4593
  • Tabán út 10-33, 5000

Hort

2025.10.20. 8:00 - 16:00

  • Iskola út 1-4a
  • Kossuth Lajos út 109-162
  • Rákóczi Ferenc út 69-71
  • Kossuth Lajos út 85-120
  • Kertalja út 62-66a, 70-82, 86-90, 94

2025.10.21. 8:00 - 16:00

  • Iskola út 1-4a
  • Kossuth Lajos út 109-162
  • Rákóczi Ferenc út 69-71
  • Kossuth Lajos út 85-120
  • Kertalja út 62-66a, 70-82, 86-90, 94

Az MVM térképén mindig friss infókat olvashat a várható áramszünetekről!

 

 

