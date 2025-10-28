1 órája
Mindenszentek környékén több hevesi településen is lekapcsolják az áramot – mutatjuk, hol!
Az MVM karbantartási munkálatokat végez a következő napokban Heves vármegyében, hogy biztosítsa a hálózat megbízható működését. A munkák miatt több településen is áramszünet várható a Mindenszentekhez közeli időszakban.
Az MVM közleménye szerint a vállalat számára kiemelten fontos az áramellátás biztonságának folyamatos fenntartása, ezért a közeljövőben több helyszínen is szükségessé válnak olyan karbantartási munkálatok, amelyek átmeneti áramszünettel járhatnak. A társaság minden esetben egyedileg vizsgálja meg, hogy az adott munka elhalasztható-e, kiket érintene a tervezett áramszünet – például hatással lenne-e iskolák vagy kórházak működésére – valamint azt is, mennyi ideig maradhat ellátás nélkül egy-egy terület.
Jövőhéten több településen lesz áramszünet Hevesben.
Lapunk összegyűjtötte, mely területeken várható áramszünet a közelgő napokban, ugyanakkor érdemes az MVM hivatalos oldalán is ellenőrizni, történt-e időközben változás.
Eger
2025.10.28. 8:00 - 16:00
- Belterület 5804/21
- Hrsz. utca 5808/15-5808/21
- Hrsz. utca 5808/15-5808/21
- Legányi Ferenc utca 5808/10
- Szellő utca 2, 5, 8-10, 5804/15-5805/3
- Tibrikdűlő utca 9
- Bem tábornok tér 10-12
2025.10.30. 8:00 - 15:00
- Bethlen Gábor utca 36
- Csokonai Mihály utca 1-23
- Garai János utca 1-9
- Hajdúhegy utca 1-25
- Mindszenty Gedeon utca 8-12, 19, 23-49
- Móricz Zsigmond utca 4-29
- Petőfi Sándor utca 5/A
- Petőfi Sándor utca 1-26/1
- Tordai Ányos utca 1-4
- Vak Bottyán utca 1
- Vörösmarty Mihály utca 45
Andornaktálya
2025.10.29. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 0182/2
- Külterület utca 0141/15
Maklár
2025.10.28. 8:00 - 16:00
- Alkotmány utca 1-45
- Gárdonyi Géza utca 54
- Hunyadi János utca 1-47, 886/2
- Jókai Mór utca 1-4, 954
2025.10.30. 8:00 - 12:00
- Arany János utca 1-16, 164
- Gárdonyi Géza utca 32-34/a
- Hrsz. utca 279/2
- József Attila utca 1-77, 205/3
- Kölcsey Ferenc utca 3-8
- Kölcsey út 280/2
- Rozmaring utca 1-31, 151
- Széchenyi István utca 2
- Vasút utca 42-68
- Belterület 293/2
- Egri út 1-88, 92-100
- Egri utca 64, 85
- Hrsz. utca 458/4
- Kertész utca 2-15/4, 21-25
- Kölcsey Ferenc utca 1, 10, 332
- Templom tér 8-27a, 489, 5000
- Zöldmező utca 1-7, 14-15
Füzesabony
2025.10.28. 8:00 - 16:00
- Kerecsendi út 77, 81-81/a
2025.10.29. 8:00 - 12:00
- Dobó István utca 2-28
- Dózsa György utca 80
- Hősök út 13
- Hősök utca 5-11, 15-64
- Huszár utca 14, 19
- Jókai Mór utca 24-42, 48-60
- Lenkey János utca 1-8
- Maklári út 31
- Nagyrét utca 1-36
- Szent korona utca 26-42
- Dobó István utca 2a, 10/1
- Dózsa György utca 47-78
- Honvéd utca 45-74
- Huszár utca 1-17
- Maklári út 1-36
- Szent korona utca 13, 16-29a, 836/2
- Szentkorona út 18/A
- Szihalmi út 60a
- Úttörő utca 47-60
2025.10.29. 11:00 - 15:00
- Dobó István utca 2-28
- Dózsa György utca 80
- Hősök út 13
- Hősök utca 5-11, 15-64
- Huszár utca 14, 19
- Jókai Mór utca 24-42, 48-60
- Lenkey János utca 1-8
- Maklári út 31
- Nagyrét utca 1-36
- Szent korona utca 26-42
Poroszló
2025.10.31. 11:00 - 15:00
- Alkotmány út 68-94, 97-114
- Arany János utca 4-10
- Boldog Jövő út 1-20
- Fejlődés utca 1506/2
- Halászkúti út 1-14
- Hrsz. utca 0263/8
- Kétútközi utca 1-16
- Kölesföld út 6, 11
- Malom út 2-15, 19, 1462
- Malom utca 7/A
- Nagy Sándor út 2-4
- Remény út 2a-8
- Székek út 1-20
- Vass Lajos út 19
- Vasút állomás Alkotmány út 0263/10
- Vasút utca 2-7, 10-22, 1389
- Versényi László utca 2-24
Sarud
2025.10.31. 8:00 - 12:00
- Akácos út 2-20, 23
- Belterület utca 1543
- Búzavirág utca 7, 11-13, 19-23
- Füzes út 1-9, 5000
- Gyöngyvirág utca 1-33, 37-43, 47-53, 5000
- Szeder utca 1/a-6, 12-21, 24-36, 39-50, 53, 57, 61-63, 67-69, 73
- Tisza út 2-6, 9-25
- Villantó utca 4, 16
Kápolna
2025.10.31. 7:30 - 15:30
- Dankó tér 1, 5-7, 16-20
- Kossuth út 42
- Szabadság tér 1
- Szabadság utca 1-35, 39
- Szent István utca 1-32, 35-44, 48-54, 87/2
Boconád
2025.10.29. 9:00 - 15:30
- Bajcsy-Zsilinszky utca 40
- Baross Gábor utca 1-13
- Dózsa György utca 24-32
- Iskola utca 1-6
- Táncsics Mihály utca 1-30, 188/2
- Tölgyes utca 2-27, 30-32, 395 hrsz
- Kispesti utca 2/a-9, 21
- Kiss János utca 1-4, 7-8
- Kossuth Lajos út 1-8
- Móricz Zsigmond utca 2
- Orgona utca 2-23
- Petőfi Sándor utca 2
2025.10.30. 9:00 - 15:30
- Arany János utca 4, 566, 715
- Bajcsy-Zsilinszky utca 11-20
- Esze Tamás utca 1, 4-22, 25-35
- Szabadság tér 13
Karácsond
2025.10.28. 8:00 - 16:00
- Szabadság út 2/1
- Szent István út 2, 66-76, 79-93
- Szent István utca 78
- Alkotmány út 1-27
- Csiszár út 2
- Gönczy Pál út 1-12
- Jókai Mór út 1-34, 38, 41-45, 53
- Szent István út 94-112
2025.10.30. 8:00 - 16:00
- Szabadság út 2/1
- Szent István út 2, 66-76, 79-93
- Szent István utca 78
- Alkotmány út 1-27
- Csiszár út 2
- Gönczy Pál út 1-12
- Jókai Mór út 1-34, 38, 41-45, 53
- Szent István út 94-112
Visonta
2025.10.29. 8:00 - 12:00
- Arany János utca 1-20
- Árpád utca 14
- Béke utca 1-5, 9, 500/4-502/1
- Belterület 195/7-195/8
- Hősök tere 1-9, 13-19
- Jegenye utca 1-19, 22-32
- Kossuth Lajos tér 1-4, 7-10, 485/1-485/2, 5000
- Petőfi Sándor utca 1-46
- Pince sor 1-5, 16, 20, 485/1-485/2, 502/8, 5000
- Polg.hiv.temető utca 0140/4
2025.10.29. 11:00 - 15:00
- Árpád utca 2-45
- Belterület 195/4
- Diófa utca 1-2, 554
- Hajnal köz 1-3
- Hősök tere 4
- Jókai Mór utca 1-6
- Mátra utca 1-23
- Sport utca 1-60, 78/1
Gyöngyös
2025.10.29. 8:00 - 16:00
- Baross Gábor utca 33
- Esze Tamás utca 7-21
- Fogarasi utca 1
- Szabadság utca 28-32
Ecséd
2025.10.28. 8:15 - 16:00
- Akácfa utca 92-102, 106-118, 171, 175-177
- Tabán utca 30
- Tabán utca 5-31, 34-67
Apc
2025.10.28. 9:00 - 15:00
- Gyár utca 2-8, 12-22
- Hrsz. utca 0155
- Vasút út 068/2-069
- Vasút utca 071 hrsz
Zagyvaszántó
2025.10.28. 9:00 - 15:00
- Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 5-7
- Ifjúság út 5
- Ifjúság utca 1-64
- Rákóczi Ferenc út 11-27, 31-33, 438/10-438/11
- Ady Endre utca 1a-73
- Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 16-47, 796/3
- Bajcsy-Zsilinszky út 32
- Damjanich János utca 1-50, 54-64
- Hrsz. utca 747-748, 787
- Jókai Mór utca 1-25, 744, 750, 783
- Mester utca 1-3
- Mikszáth Kálmán utca 2-10
Lőrinci
2025.10.28. 8:00 - 16:00
- Hatvan Hegymegpuszta 0156
- Lőrinci Hegymegpuszta út 1
- Lőrinci Külterület út 0156
- Lőrinci Külterület-Lőrinci utca 156/H
- Hatvan Lőrinci út 10
Hatvan
2025.10.28. 8:00 - 16:00
- Külterület utca 0112/23
- Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
- Görbeér tanya 1
- Sóderos út 2-3, 10, 18-22
- Horváth Mihály út 7-11, 15-21/4
- Rét utca 14-18, 0163/15
- Réti tó utca 0163/25
- Sóderos út 0125/6
- TÓ utca 0163/59
- Tó utca 31/A-31/a, 0163/28
2025.10.29. 8:00 - 16:00
- Görbeér tanya 1
- Külterület utca 0112/23
- Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
- Sóderos út 2-3, 10, 18-22
- Hrsz. utca 0163/54
- Külterület 0163/27-0163/62
- Külterület utca 0163/39
- Rét utca 14-18, 0163/15
- Réti tó utca 0163/25
- Sóderos út 0125/6
- TÓ utca 0163/59
- Tó utca 31/A-31/a, 0163/28
2025.10.29. 8:00 - 16:00
- Vas Gereben utca 2-12
- Görbeér utca 0154/6, 0163/7
- Hrsz. utca 0163/54
- Külterület 0163/27-0163/62
- Külterület utca 0163/39
- Rét utca 14-18, 0163/15
- Réti tó utca 0163/25
- Sóderos út 0125/6
- TÓ utca 0163/59
- Tó utca 31/A-31/a, 0163/28
2025.10.30. 8:00 - 16:00
- Görbeér tanya 1
- Külterület utca 0112/23
- Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
- Sóderos út 2-3, 10, 18-22
- Görbeér utca 0154/6, 0163/7
- Hrsz. utca 0163/54
- Külterület 0163/27-0163/62
- Külterület utca 0163/39
- Rét utca 14-18, 0163/15
- Réti tó utca 0163/25
- Sóderos út 0125/6
- TÓ utca 0163/59
- Tó utca 31/A-31/a, 0163/28
2025.11.05. 8:00 - 16:00
- Görbeér tanya 1
- Külterület utca 0112/23
- Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
- Görbeér tanya 1
- Sóderos út 2-3, 10, 18-22
- Görbeér utca 0154/6, 0163/7
- Hrsz. utca 0163/54
- Külterület 0163/27-0163/62
- Külterület utca 0163/39
- Rét utca 14-18, 0163/15
- Réti tó utca 0163/25
- Sóderos út 0125/6
- TÓ utca 0163/59
- Tó utca 31/A-31/a, 0163/28
2025.11.06. 8:00 - 16:00
- Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
- Sóderos út 2-3, 10, 18-22
2025.11.11. 8:00 - 16:00
- Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
- Görbeér tanya 1
- Sóderos út 2-3, 10, 18-22
Sirok
2025.10.28. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 0163/4
- Külterület 0161
- Ady Endre utca 1-16, 137/2
- Bornemissza utca 1-23
- Darnói utca 1-6, 9-13
- Dobó utca 1-31
- Dózsa György utca 1-18
- Külterület 0192/22
- Nyírjes út 2-14, 760/5
- Petőfi Sándor út 73, 105
- Petőfi út 1, 4-64, 67/a-72, 75-103, 107-129, 139-143
- Temető 6
- Temető utca 1-11, 14, 19, 165/2-165/5, 170, 189/5
- Dankó utca 1-16, 19
- Kőkútpuszta vasútállomás utca 0309
- Mártírok útja 3-9
- Petőfi út 2
- Rózsa utca 1-6
- Széchenyi István út 1/A-3, 68, 80-84, 99
- Széchenyi István utca 2-42, 45-51, 54-62, 66-132, 136-154
- Széchenyi út 44
- Széchenyi utca 29
- Vár utca 1-23
- Vörös út 409/1
- Vörös utca 23-25, 30-31, 34, 40
- Petőfi út 25
Sirok
2025.10.28. 8:00 - 16:00
- Liget út 16-34/1, 42-50/2, 54-54/f, 5254
- GARÁZS sor 28, 54
- Hrsz. utca 577/80
- II. Rákóczi Ferenc utca 580/1
- Liget Garázssor út 577/24, 5000
- Liget út 23-47, 52-52/v, 56-70, 577/3-577/60
- Rákóczi Ferenc utca 26-32, 40, 47/1, 51-55
- Nyírjes út 30-81, 84-92, 95, 611
- Nyirjes utca 62
- Nyírjes utca 83
- Sirok Vízmű utca 012/2
- Tanya 1
- Hrsz. utca 4
- Kétvárköz Zártkert 1301/16-1301/6
- Zártkertek 1301/9
- LISZKO 5000
- Béke utca 1-36
- Gyári út 1-18
- József Attila utca 1-17
- Vasút utca 1-9
- Verpeléti út 1-43, 46, 60-64, 78, 300/9, 1128
