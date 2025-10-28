Mindenszentek környékén több hevesi településen is lekapcsolják az áramot – mutatjuk, hol!

Az MVM közleménye szerint a vállalat számára kiemelten fontos az áramellátás biztonságának folyamatos fenntartása, ezért a közeljövőben több helyszínen is szükségessé válnak olyan karbantartási munkálatok, amelyek átmeneti áramszünettel járhatnak. A társaság minden esetben egyedileg vizsgálja meg, hogy az adott munka elhalasztható-e, kiket érintene a tervezett áramszünet – például hatással lenne-e iskolák vagy kórházak működésére – valamint azt is, mennyi ideig maradhat ellátás nélkül egy-egy terület.

Áramszünet lesz több hevesi településen is

Jövőhéten több településen lesz áramszünet Hevesben.

Lapunk összegyűjtötte, mely területeken várható áramszünet a közelgő napokban, ugyanakkor érdemes az MVM hivatalos oldalán is ellenőrizni, történt-e időközben változás.

Eger

2025.10.28. 8:00 - 16:00

Belterület 5804/21

Hrsz. utca 5808/15-5808/21

Legányi Ferenc utca 5808/10

Szellő utca 2, 5, 8-10, 5804/15-5805/3

Tibrikdűlő utca 9

Bem tábornok tér 10-12

2025.10.30. 8:00 - 15:00

Bethlen Gábor utca 36

Csokonai Mihály utca 1-23

Garai János utca 1-9

Hajdúhegy utca 1-25

Mindszenty Gedeon utca 8-12, 19, 23-49

Móricz Zsigmond utca 4-29

Petőfi Sándor utca 5/A

Petőfi Sándor utca 1-26/1

Tordai Ányos utca 1-4

Vak Bottyán utca 1

Vörösmarty Mihály utca 45

Andornaktálya

2025.10.29. 8:00 - 16:00

Hrsz. utca 0182/2

Külterület utca 0141/15

Maklár

2025.10.28. 8:00 - 16:00

Alkotmány utca 1-45

Gárdonyi Géza utca 54

Hunyadi János utca 1-47, 886/2

Jókai Mór utca 1-4, 954

2025.10.30. 8:00 - 12:00

Arany János utca 1-16, 164

Gárdonyi Géza utca 32-34/a

Hrsz. utca 279/2

József Attila utca 1-77, 205/3

Kölcsey Ferenc utca 3-8

Kölcsey út 280/2

Rozmaring utca 1-31, 151

Széchenyi István utca 2

Vasút utca 42-68

Belterület 293/2

Egri út 1-88, 92-100

Egri utca 64, 85

Hrsz. utca 458/4

Kertész utca 2-15/4, 21-25

Kölcsey Ferenc utca 1, 10, 332

Templom tér 8-27a, 489, 5000

Zöldmező utca 1-7, 14-15

Füzesabony

2025.10.28. 8:00 - 16:00

Kerecsendi út 77, 81-81/a

2025.10.29. 8:00 - 12:00

Dobó István utca 2-28

Dózsa György utca 80

Hősök út 13

Hősök utca 5-11, 15-64

Huszár utca 14, 19

Jókai Mór utca 24-42, 48-60

Lenkey János utca 1-8

Maklári út 31

Nagyrét utca 1-36

Szent korona utca 26-42

Dobó István utca 2a, 10/1

Dózsa György utca 47-78

Honvéd utca 45-74

Huszár utca 1-17

Maklári út 1-36

Szent korona utca 13, 16-29a, 836/2

Szentkorona út 18/A

Szihalmi út 60a

Úttörő utca 47-60

2025.10.29. 11:00 - 15:00

Poroszló

2025.10.31. 11:00 - 15:00

Alkotmány út 68-94, 97-114

Arany János utca 4-10

Boldog Jövő út 1-20

Fejlődés utca 1506/2

Halászkúti út 1-14

Hrsz. utca 0263/8

Kétútközi utca 1-16

Kölesföld út 6, 11

Malom út 2-15, 19, 1462

Malom utca 7/A

Nagy Sándor út 2-4

Remény út 2a-8

Székek út 1-20

Vass Lajos út 19

Vasút állomás Alkotmány út 0263/10

Vasút utca 2-7, 10-22, 1389

Versényi László utca 2-24

Sarud

2025.10.31. 8:00 - 12:00

Akácos út 2-20, 23

Belterület utca 1543

Búzavirág utca 7, 11-13, 19-23

Füzes út 1-9, 5000

Gyöngyvirág utca 1-33, 37-43, 47-53, 5000

Szeder utca 1/a-6, 12-21, 24-36, 39-50, 53, 57, 61-63, 67-69, 73

Tisza út 2-6, 9-25

Villantó utca 4, 16

Kápolna

2025.10.31. 7:30 - 15:30

Dankó tér 1, 5-7, 16-20

Kossuth út 42

Szabadság tér 1

Szabadság utca 1-35, 39

Szent István utca 1-32, 35-44, 48-54, 87/2

Boconád

2025.10.29. 9:00 - 15:30

Bajcsy-Zsilinszky utca 40

Baross Gábor utca 1-13

Dózsa György utca 24-32

Iskola utca 1-6

Táncsics Mihály utca 1-30, 188/2

Tölgyes utca 2-27, 30-32, 395 hrsz

Kispesti utca 2/a-9, 21

Kiss János utca 1-4, 7-8

Kossuth Lajos út 1-8

Móricz Zsigmond utca 2

Orgona utca 2-23

Petőfi Sándor utca 2

2025.10.30. 9:00 - 15:30

Arany János utca 4, 566, 715

Bajcsy-Zsilinszky utca 11-20

Esze Tamás utca 1, 4-22, 25-35

Szabadság tér 13

Karácsond

2025.10.28. 8:00 - 16:00

Szabadság út 2/1

Szent István út 2, 66-76, 79-93

Szent István utca 78

Alkotmány út 1-27

Csiszár út 2

Gönczy Pál út 1-12

Jókai Mór út 1-34, 38, 41-45, 53

Szent István út 94-112

2025.10.30. 8:00 - 16:00

Szabadság út 2/1

Szent István út 2, 66-76, 79-93

Szent István utca 78

Alkotmány út 1-27

Csiszár út 2

Gönczy Pál út 1-12

Jókai Mór út 1-34, 38, 41-45, 53

Szent István út 94-112

Visonta

2025.10.29. 8:00 - 12:00

Arany János utca 1-20

Árpád utca 14

Béke utca 1-5, 9, 500/4-502/1

Belterület 195/7-195/8

Hősök tere 1-9, 13-19

Jegenye utca 1-19, 22-32

Kossuth Lajos tér 1-4, 7-10, 485/1-485/2, 5000

Petőfi Sándor utca 1-46

Pince sor 1-5, 16, 20, 485/1-485/2, 502/8, 5000

Polg.hiv.temető utca 0140/4

2025.10.29. 11:00 - 15:00

Árpád utca 2-45

Belterület 195/4

Diófa utca 1-2, 554

Hajnal köz 1-3

Hősök tere 4

Jókai Mór utca 1-6

Mátra utca 1-23

Sport utca 1-60, 78/1

Gyöngyös

2025.10.29. 8:00 - 16:00

Baross Gábor utca 33

Esze Tamás utca 7-21

Fogarasi utca 1

Szabadság utca 28-32

Ecséd

2025.10.28. 8:15 - 16:00

Akácfa utca 92-102, 106-118, 171, 175-177

Tabán utca 30

Tabán utca 5-31, 34-67

Apc

2025.10.28. 9:00 - 15:00

Gyár utca 2-8, 12-22

Hrsz. utca 0155

Vasút út 068/2-069

Vasút utca 071 hrsz

