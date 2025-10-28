október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Áramszünet

1 órája

Mindenszentek környékén több hevesi településen is lekapcsolják az áramot – mutatjuk, hol!

Címkék#áramszünet#MVM#villany

Az MVM karbantartási munkálatokat végez a következő napokban Heves vármegyében, hogy biztosítsa a hálózat megbízható működését. A munkák miatt több településen is áramszünet várható a Mindenszentekhez közeli időszakban.

Heol.hu

Az MVM közleménye szerint a vállalat számára kiemelten fontos az áramellátás biztonságának folyamatos fenntartása, ezért a közeljövőben több helyszínen is szükségessé válnak olyan karbantartási munkálatok, amelyek átmeneti áramszünettel járhatnak. A társaság minden esetben egyedileg vizsgálja meg, hogy az adott munka elhalasztható-e, kiket érintene a tervezett áramszünet – például hatással lenne-e iskolák vagy kórházak működésére – valamint azt is, mennyi ideig maradhat ellátás nélkül egy-egy terület.

Áramszünet lesz több hevesi településen is
Forrás: Havran Zoltán / MW

Jövőhéten több településen lesz áramszünet Hevesben.

Lapunk összegyűjtötte, mely területeken várható áramszünet a közelgő napokban, ugyanakkor érdemes az MVM hivatalos oldalán is ellenőrizni, történt-e időközben változás.

Eger

2025.10.28. 8:00 - 16:00

  • Belterület 5804/21
  • Hrsz. utca 5808/15-5808/21
  • Hrsz. utca 5808/15-5808/21
  • Legányi Ferenc utca 5808/10
  • Szellő utca 2, 5, 8-10, 5804/15-5805/3
  • Tibrikdűlő utca 9
  • Bem tábornok tér 10-12

2025.10.30. 8:00 - 15:00

  • Bethlen Gábor utca 36
  • Csokonai Mihály utca 1-23
  • Garai János utca 1-9
  • Hajdúhegy utca 1-25
  • Mindszenty Gedeon utca 8-12, 19, 23-49
  • Móricz Zsigmond utca 4-29
  • Petőfi Sándor utca 5/A
  • Petőfi Sándor utca 1-26/1
  • Tordai Ányos utca 1-4
  • Vak Bottyán utca 1
  • Vörösmarty Mihály utca 45

Andornaktálya

2025.10.29. 8:00 - 16:00

  • Hrsz. utca 0182/2
  • Külterület utca 0141/15

Maklár

2025.10.28. 8:00 - 16:00

  • Alkotmány utca 1-45
  • Gárdonyi Géza utca 54
  • Hunyadi János utca 1-47, 886/2
  • Jókai Mór utca 1-4, 954

2025.10.30. 8:00 - 12:00

  • Arany János utca 1-16, 164
  • Gárdonyi Géza utca 32-34/a
  • Hrsz. utca 279/2
  • József Attila utca 1-77, 205/3
  • Kölcsey Ferenc utca 3-8
  • Kölcsey út 280/2
  • Rozmaring utca 1-31, 151
  • Széchenyi István utca 2
  • Vasút utca 42-68
  • Belterület 293/2
  • Egri út 1-88, 92-100
  • Egri utca 64, 85
  • Hrsz. utca 458/4
  • Kertész utca 2-15/4, 21-25
  • Kölcsey Ferenc utca 1, 10, 332
  • Templom tér 8-27a, 489, 5000
  • Zöldmező utca 1-7, 14-15

Füzesabony

2025.10.28. 8:00 - 16:00

  • Kerecsendi út 77, 81-81/a

2025.10.29. 8:00 - 12:00

  • Dobó István utca 2-28
  • Dózsa György utca 80
  • Hősök út 13
  • Hősök utca 5-11, 15-64
  • Huszár utca 14, 19
  • Jókai Mór utca 24-42, 48-60
  • Lenkey János utca 1-8
  • Maklári út 31
  • Nagyrét utca 1-36
  • Szent korona utca 26-42
  • Dobó István utca 2a, 10/1
  • Dózsa György utca 47-78
  • Honvéd utca 45-74
  • Huszár utca 1-17
  • Maklári út 1-36
  • Szent korona utca 13, 16-29a, 836/2
  • Szentkorona út 18/A
  • Szihalmi út 60a
  • Úttörő utca 47-60

2025.10.29. 11:00 - 15:00

  • Dobó István utca 2-28
  • Dózsa György utca 80
  • Hősök út 13
  • Hősök utca 5-11, 15-64
  • Huszár utca 14, 19
  • Jókai Mór utca 24-42, 48-60
  • Lenkey János utca 1-8
  • Maklári út 31
  • Nagyrét utca 1-36
  • Szent korona utca 26-42

Poroszló

2025.10.31. 11:00 - 15:00

  • Alkotmány út 68-94, 97-114
  • Arany János utca 4-10
  • Boldog Jövő út 1-20
  • Fejlődés utca 1506/2
  • Halászkúti út 1-14
  • Hrsz. utca 0263/8
  • Kétútközi utca 1-16
  • Kölesföld út 6, 11
  • Malom út 2-15, 19, 1462
  • Malom utca 7/A
  • Nagy Sándor út 2-4
  • Remény út 2a-8
  • Székek út 1-20
  • Vass Lajos út 19
  • Vasút állomás Alkotmány út 0263/10
  • Vasút utca 2-7, 10-22, 1389
  • Versényi László utca 2-24

Sarud

2025.10.31. 8:00 - 12:00

  • Akácos út 2-20, 23
  • Belterület utca 1543
  • Búzavirág utca 7, 11-13, 19-23
  • Füzes út 1-9, 5000
  • Gyöngyvirág utca 1-33, 37-43, 47-53, 5000
  • Szeder utca 1/a-6, 12-21, 24-36, 39-50, 53, 57, 61-63, 67-69, 73
  • Tisza út 2-6, 9-25
  • Villantó utca 4, 16

Kápolna

2025.10.31. 7:30 - 15:30

  • Dankó tér 1, 5-7, 16-20
  • Kossuth út 42
  • Szabadság tér 1
  • Szabadság utca 1-35, 39
  • Szent István utca 1-32, 35-44, 48-54, 87/2

Boconád

2025.10.29. 9:00 - 15:30

  • Bajcsy-Zsilinszky utca 40
  • Baross Gábor utca 1-13
  • Dózsa György utca 24-32
  • Iskola utca 1-6
  • Táncsics Mihály utca 1-30, 188/2
  • Tölgyes utca 2-27, 30-32, 395 hrsz
  • Kispesti utca 2/a-9, 21
  • Kiss János utca 1-4, 7-8
  • Kossuth Lajos út 1-8
  • Móricz Zsigmond utca 2
  • Orgona utca 2-23
  • Petőfi Sándor utca 2

2025.10.30. 9:00 - 15:30

  • Arany János utca 4, 566, 715
  • Bajcsy-Zsilinszky utca 11-20
  • Esze Tamás utca 1, 4-22, 25-35
  • Szabadság tér 13

Karácsond

2025.10.28. 8:00 - 16:00

  • Szabadság út 2/1
  • Szent István út 2, 66-76, 79-93
  • Szent István utca 78
  • Alkotmány út 1-27
  • Csiszár út 2
  • Gönczy Pál út 1-12
  • Jókai Mór út 1-34, 38, 41-45, 53
  • Szent István út 94-112

2025.10.30. 8:00 - 16:00

  • Szabadság út 2/1
  • Szent István út 2, 66-76, 79-93
  • Szent István utca 78
  • Alkotmány út 1-27
  • Csiszár út 2
  • Gönczy Pál út 1-12
  • Jókai Mór út 1-34, 38, 41-45, 53
  • Szent István út 94-112

Visonta

2025.10.29. 8:00 - 12:00

  • Arany János utca 1-20
  • Árpád utca 14
  • Béke utca 1-5, 9, 500/4-502/1
  • Belterület 195/7-195/8
  • Hősök tere 1-9, 13-19
  • Jegenye utca 1-19, 22-32
  • Kossuth Lajos tér 1-4, 7-10, 485/1-485/2, 5000
  • Petőfi Sándor utca 1-46
  • Pince sor 1-5, 16, 20, 485/1-485/2, 502/8, 5000
  • Polg.hiv.temető utca 0140/4

2025.10.29. 11:00 - 15:00

  • Árpád utca 2-45
  • Belterület 195/4
  • Diófa utca 1-2, 554
  • Hajnal köz 1-3
  • Hősök tere 4
  • Jókai Mór utca 1-6
  • Mátra utca 1-23
  • Sport utca 1-60, 78/1

Gyöngyös

2025.10.29. 8:00 - 16:00

  • Baross Gábor utca 33
  • Esze Tamás utca 7-21
  • Fogarasi utca 1
  • Szabadság utca 28-32

Ecséd

2025.10.28. 8:15 - 16:00

  • Akácfa utca 92-102, 106-118, 171, 175-177
  • Tabán utca 30
  • Tabán utca 5-31, 34-67

Apc

2025.10.28. 9:00 - 15:00

  • Gyár utca 2-8, 12-22
  • Hrsz. utca 0155
  • Vasút út 068/2-069
  • Vasút utca 071 hrsz

Zagyvaszántó

2025.10.28. 9:00 - 15:00

  • Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 5-7
  • Ifjúság út 5
  • Ifjúság utca 1-64
  • Rákóczi Ferenc út 11-27, 31-33, 438/10-438/11
  • Ady Endre utca 1a-73
  • Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 16-47, 796/3
  • Bajcsy-Zsilinszky út 32
  • Damjanich János utca 1-50, 54-64
  • Hrsz. utca 747-748, 787
  • Jókai Mór utca 1-25, 744, 750, 783
  • Mester utca 1-3
  • Mikszáth Kálmán utca 2-10

Lőrinci

2025.10.28. 8:00 - 16:00

  • Hatvan Hegymegpuszta 0156
  • Lőrinci Hegymegpuszta út 1
  • Lőrinci Külterület út 0156
  • Lőrinci Külterület-Lőrinci utca 156/H
  • Hatvan Lőrinci út 10

Hatvan

2025.10.28. 8:00 - 16:00

  • Külterület utca 0112/23
  • Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
  • Görbeér tanya 1
  • Sóderos út 2-3, 10, 18-22
  • Horváth Mihály út 7-11, 15-21/4
  • Rét utca 14-18, 0163/15
  • Réti tó utca 0163/25
  • Sóderos út 0125/6
  • TÓ utca 0163/59
  • Tó utca 31/A-31/a, 0163/28

2025.10.29. 8:00 - 16:00

  • Görbeér tanya 1
  • Külterület utca 0112/23
  • Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
  • Sóderos út 2-3, 10, 18-22
  • Hrsz. utca 0163/54
  • Külterület 0163/27-0163/62
  • Külterület utca 0163/39
  • Rét utca 14-18, 0163/15
  • Réti tó utca 0163/25
  • Sóderos út 0125/6
  • TÓ utca 0163/59
  • Tó utca 31/A-31/a, 0163/28

2025.10.29. 8:00 - 16:00

  • Vas Gereben utca 2-12
  • Görbeér utca 0154/6, 0163/7
  • Hrsz. utca 0163/54
  • Külterület 0163/27-0163/62
  • Külterület utca 0163/39
  • Rét utca 14-18, 0163/15
  • Réti tó utca 0163/25
  • Sóderos út 0125/6
  • TÓ utca 0163/59
  • Tó utca 31/A-31/a, 0163/28

2025.10.30. 8:00 - 16:00

  • Görbeér tanya 1
  • Külterület utca 0112/23
  • Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
  • Sóderos út 2-3, 10, 18-22
  • Görbeér utca 0154/6, 0163/7
  • Hrsz. utca 0163/54
  • Külterület 0163/27-0163/62
  • Külterület utca 0163/39
  • Rét utca 14-18, 0163/15
  • Réti tó utca 0163/25
  • Sóderos út 0125/6
  • TÓ utca 0163/59
  • Tó utca 31/A-31/a, 0163/28

2025.11.05. 8:00 - 16:00

  • Görbeér tanya 1
  • Külterület utca 0112/23
  • Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
  • Görbeér tanya 1
  • Sóderos út 2-3, 10, 18-22
  • Görbeér utca 0154/6, 0163/7
  • Hrsz. utca 0163/54
  • Külterület 0163/27-0163/62
  • Külterület utca 0163/39
  • Rét utca 14-18, 0163/15
  • Réti tó utca 0163/25
  • Sóderos út 0125/6
  • TÓ utca 0163/59
  • Tó utca 31/A-31/a, 0163/28

2025.11.06. 8:00 - 16:00

  • Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
  • Sóderos út 2-3, 10, 18-22

2025.11.11. 8:00 - 16:00

  • Görbe utca 1-13/, 16, 19-25, 152/3, 1533, 1537, 1540, 1545/5-1546, 1549-1551, 5000, 11530-11531, 11537, 11542, 11548
  • Görbeér tanya 1
  • Sóderos út 2-3, 10, 18-22

Sirok

2025.10.28. 8:00 - 16:00

  • Hrsz. utca 0163/4
  • Külterület 0161
  • Ady Endre utca 1-16, 137/2
  • Bornemissza utca 1-23
  • Darnói utca 1-6, 9-13
  • Dobó utca 1-31
  • Dózsa György utca 1-18
  • Külterület 0192/22
  • Nyírjes út 2-14, 760/5
  • Petőfi Sándor út 73, 105
  • Petőfi út 1, 4-64, 67/a-72, 75-103, 107-129, 139-143
  • Temető 6
  • Temető utca 1-11, 14, 19, 165/2-165/5, 170, 189/5
  • Dankó utca 1-16, 19
  • Kőkútpuszta vasútállomás utca 0309
  • Mártírok útja 3-9
  • Petőfi út 2
  • Rózsa utca 1-6
  • Széchenyi István út 1/A-3, 68, 80-84, 99
  • Széchenyi István utca 2-42, 45-51, 54-62, 66-132, 136-154
  • Széchenyi út 44
  • Széchenyi utca 29
  • Vár utca 1-23
  • Vörös út 409/1
  • Vörös utca 23-25, 30-31, 34, 40
  • Petőfi út 25

2025.11.05. 8:00 - 16:00

  • Hrsz. utca 0163/4
  • Külterület 0161
  • Ady Endre utca 1-16, 137/2
  • Bornemissza utca 1-23
  • Darnói utca 1-6, 9-13
  • Dobó utca 1-31
  • Dózsa György utca 1-18
  • Külterület 0192/22
  • Nyírjes út 2-14, 760/5
  • Petőfi Sándor út 73, 105
  • Petőfi út 1, 4-64, 67/a-72, 75-103, 107-129, 139-143
  • Temető 6
  • Temető utca 1-11, 14, 19, 165/2-165/5, 170, 189/5
  • Dankó utca 1-16, 19
  • Kőkútpuszta vasútállomás utca 0309
  • Mártírok útja 3-9
  • Petőfi út 2
  • Rózsa utca 1-6
  • Széchenyi István út 1/A-3, 68, 80-84, 99
  • Széchenyi István utca 2-42, 45-51, 54-62, 66-132, 136-154
  • Széchenyi út 44
  • Széchenyi utca 29
  • Vár utca 1-23
  • Vörös út 409/1
  • Vörös utca 23-25, 30-31, 34, 40
  • Petőfi út 25

Sirok

2025.10.28. 8:00 - 16:00

  • Liget út 16-34/1, 42-50/2, 54-54/f, 5254
  • GARÁZS sor 28, 54
  • Hrsz. utca 577/80
  • II. Rákóczi Ferenc utca 580/1
  • Liget Garázssor út 577/24, 5000
  • Liget út 23-47, 52-52/v, 56-70, 577/3-577/60
  • Rákóczi Ferenc utca 26-32, 40, 47/1, 51-55
  • Nyírjes út 30-81, 84-92, 95, 611
  • Nyirjes utca 62
  • Nyírjes utca 83
  • Sirok Vízmű utca 012/2
  • Tanya 1
  • Hrsz. utca 4
  • Kétvárköz Zártkert 1301/16-1301/6
  • Zártkertek 1301/9
  • LISZKO 5000
  • Béke utca 1-36
  • Gyári út 1-18
  • József Attila utca 1-17
  • Vasút utca 1-9
  • Verpeléti út 1-43, 46, 60-64, 78, 300/9, 1128

2025.11.05. 8:00 - 16:00

  • Liget út 16-34/1, 42-50/2, 54-54/f, 5254
  • GARÁZS sor 28, 54
  • Hrsz. utca 577/80
  • II. Rákóczi Ferenc utca 580/1
  • Liget Garázssor út 577/24, 5000
  • Liget út 23-47, 52-52/v, 56-70, 577/3-577/60
  • Rákóczi Ferenc utca 26-32, 40, 47/1, 51-55
  • Nyírjes út 30-81, 84-92, 95, 611
  • Nyirjes utca 62
  • Nyírjes utca 83
  • Sirok Vízmű utca 012/2
  • Tanya 1
  • Hrsz. utca 4
  • Kétvárköz Zártkert 1301/16-1301/6
  • Zártkertek 1301/9
  • LISZKO 5000
  • Béke utca 1-36
  • Gyári út 1-18
  • József Attila utca 1-17
  • Vasút utca 1-9
  • Verpeléti út 1-43, 46, 60-64, 78, 300/9, 1128

 

 

