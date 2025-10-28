Áramszünet miatt még az orvosi rendelés is szünetel Hevesben

Az áramszünetek mindig kellemetlenséget okozhatnak, legyen szó otthoni teendőkről, munkáról vagy mindennapi kényelmünkről. Szerencsére a legtöbb esetben ezek előre tervezett karbantartások miatt történnek, így van lehetőségünk időben felkészülni rájuk. Az MVM honlapján bárki egyszerűen megtekintheti a tervezett áramszüneteket – település, utca vagy időpont szerint keresve –, így elkerülhetők a kellemetlen meglepetések.

Több településen lesz áramszünet

A következő napokban Hevesben is több helyütt lesz áramszünet, megnéztük, mi várható. Szerdán Füzesabony 8-tól délig, illetve 11-től 15 óráig nem lesz áram több utcában. Gyöngyösön és Visontán is ugyanerre kell számítani, előbbi esetében 8-tól 16 óráig, míg utóbbinál 8-tól délig, illetve 11-től 15 óráig. Szerdán még Bélapátfalván lesz áramszünet néhol, 9-től 15 óráig. Recsken is szerdán dolgoznak a szakemberek, méghozzá az érintett utcákban 8-tól 16 óráig. Szajla, Terpes és Bükkszék is ugyanekkor és ugyanígy érintett, emiatt a bükkszéki rendelés is elmarad. A páciensek sürgős esetben a 112-es telefonszámon, vagy a 1830-as hívószámon kérhetnek segítséget.