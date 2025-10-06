Áramszünet 2 órája

Több hevesi településen is lekapcsolják az áramot, mutatjuk, hol és mikor

Október 6. és 12. között több Heves vármegyei településen is készülni kell kimaradásokra. Ezekben az utcákban lesz áramszünet a jövő héten a megyében!

Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthatsz áramszünetre. Ezeken a településeken áramszünet miatt bosszankodhatnak a felhasználók.

Forrás: beol.hu A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is! Az áramszünetben érintett címek Eger Balassi Bálint utca 8-46 2025.10.10. 9:00 - 15:00 Jankovits Dezső utca 1-1/a 2025.10.10. 9:00 - 15:00 Tavassy Antal utca 1-10 2025.10.10. 9:00 - 15:00 Szentmártonkáta Feldebrő Árpád út 1-16 2025.10.10. 9:30 - 14:00 Feldebrő Attila utca 1, 5 2025.10.10. 9:30 - 14:00 Feldebrő Bajcsy-Zsilinszky utca 1-8, 11-19 2025.10.10. 9:30 - 14:00 Feldebrő Bocskai utca 2-3, 7-18 2025.10.10. 9:30 - 14:00 Feldebrő Dózsa György utca 1-6, 10-17, 20-31 2025.10.10. 9:30 - 14:00 Feldebrő Egri utca 2-25, 29 2025.10.10. 9:30 - 14:00 Feldebrő Gyóni Géza utca 1-3, 6-12, 15-17, 21 2025.10.10. 9:30 - 14:00 Feldebrő Jókai Mór utca 1-12, 15-17, 20 2025.10.10. 9:30 - 14:00 Feldebrő Kossuth Lajos utca 1-2 2025.10.10. 9:30 - 14:00 Feldebrő Szabadság tér 1-28 2025.10.10. 9:30 - 14:00 Feldebrő Aba Sámuel utca 1-6, 9-13 2025.10.08. 9:30 - 14:00 Hrsz. utca 0185/23 2025.10.08. 9:30 - 14:00 Kossuth Lajos út 4, 11 2025.10.08. 9:30 - 14:00 Kossuth Lajos utca 3-19/1 2025.10.08. 9:30 - 14:00 Rákóczi Ferenc utca 1-63, 69-71, 339/4 2025.10.08. 9:30 - 14:00 Vécsi út 2 2025.10.08. 9:30 - 14:00 Adács Akácfa út 1-60 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Bajcsy-Zsilinszky utca 25-37, 44-54, 58-72 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Béke út 3-5, 8-14 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Dózsa György út 10, 24 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Gyöngyvirág út 1-6 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Hold út 1-13, 990 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Rákóczi Ferenc utca 1-38, 42-64, 968/1 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Rózsa utca 1-15, 19 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Szabadság tér 1-7, 14 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Szent Jakab utca 1-9, 13, 17 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Táncsics Mihály út 2-2/a 2025.10.09. 11:00 - 16:00 Gyöngyöshalász Aradi út 1-16, 434 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Arany János út 1-16 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Damjanich János út 1-10 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Deák Ferenc út 1-9 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Hrsz. utca 457/3-457/5

2025.10.08. 11:00 - 16:00 Hunyadi János út 1-14 2025.10.08. 11:00 - 16:00 József Attila út 1-14 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Kossuth Lajos út 10/2-12, 15-71, 469, 0483 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Köztársaság tér 2-4 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Rózsa út 1-11 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Szabadság tér 1-5, 22-26 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Szent László út 6, 35-85, 457/6-457/7 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Táncsics Mihály út 1-19 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Temető út 1-21, 25-51 2025.10.08. 11:00 - 16:00 Alkotmány út 1-46 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Atkári út 0170 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Dobó István út 1-11 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Gyöngyösi út 1-48 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Honvéd út 1-20 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Hrsz. utca 0228/29 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Kassai út 20 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Kóczián tanya 012/21-012/23 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Kolozsvári út 1-34, 40 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Köztársaság tér 1-6 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Othello út 1-45 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Petőfi Sándor út 11-20 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Széchenyi István út 12 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Szent László út 1-33 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Vasút út 1-41 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Atkár 0178/39 út 02/11 2025.10.07. 11:00 - 16:00 Alkotmány út 43-68 2025.10.07. 11:00 - 16:00 Hrsz. utca 1148 2025.10.07. 11:00 - 16:00 Hunyadi János út 25-64 2025.10.07. 11:00 - 16:00 József Attila út 2-14 2025.10.07. 11:00 - 16:00 Kertalja út 7-9, 26-38 2025.10.07. 11:00 - 16:00 Kossuth Lajos út 1-40 2025.10.07. 11:00 - 16:00 Mátra utca 35, 41-43, 1119, 1122-1123, 1128 2025.10.07. 11:00 - 16:00 Rédei út 1-15, 19-21, 446, 455, 490 2025.10.07. 11:00 - 16:00 Nagyréde Alsórét út 1-14 2025.10.08. 8:00 - 16:00 Atkári út 1-18, 21, 590 2025.10.08. 8:00 - 16:00 Erzsébet tér 1a-3, 6-9 2025.10.08. 8:00 - 16:00 Fö út 1-14, 17-19 2025.10.08. 8:00 - 16:00 Fő út 13-15 2025.10.08. 8:00 - 16:00 József Attila utca 1-13 2025.10.08. 8:00 - 16:00 Petőfi Sándor utca 1-16 2025.10.08. 8:00 - 16:00 Pincesor utca 1-2, 5-15, 0208/1, 624/1, 732 2025.10.08. 8:00 - 16:00 Rákóczi Ferenc út 1-64 2025.10.08. 8:00 - 16:00 Rákóczi út 47/3 2025.10.08. 8:00 - 16:00

Gyöngyössolymos Belterület utca 942/1 2025.10.09. 8:00 - 12:00 Hunyadi János út 1 2025.10.09. 8:00 - 12:00 Jókai Mór út 38a 2025.10.09. 8:00 - 12:00 József Attila út 2-10, 14-30 2025.10.09. 8:00 - 12:00 Kossuth Lajos út 1-53, 1198 2025.10.09. 8:00 - 12:00 Rákóczi Ferenc út 1-38, 42-50 2025.10.09. 8:00 - 12:00 Szabadság út 63-160, 725 2025.10.09. 8:00 - 12:00 Boldog Hatvani út 65/16, 1322/4-1324 2025.10.10. 8:00 - 15:00 Hrsz. utca 1313 2025.10.10. 8:00 - 15:00 Hatvan Hárslevelű kertsor 31, 10923/2, 10941-10944, 10956/2, 10960-10962, 10971, 11027/3 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Hárslevelű kertsor sor 10935 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Hrsz. utca 10828, 10875, 10932, 11021 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Nagygombos 10733/2, 10750, 10757, 10770/2 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Nagygombos lovas tanya 10736 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Nagygombos lovas tanya dűlő 10829 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Peres dűlő 10701/1, 10734/2-10736/3, 10774, 10782-10783, 10788, 10795/2, 10800, 10821-10822, 10827, 10886/1-10887, 11006-11008 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Peresi utca 11020 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Szőlő kert sor 51-53 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Szőlő kertsor 10831, 10842, 10852-10855, 10858-10859, 10867/2, 10872-10873 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Zártkert 10818, 10837, 10891, 10977 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Zártkert utca 10700, 10799, 10824, 10922/2, 11012 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Belterület 6301/2 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Balassi Bálint út 6303/1-6304 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Gesztenye fasor 1, 4, 0531/2 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Gesztenye fasor út 1 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Külterület 0453/31 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Lőrinci út 14 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Nagygombos 0453/35-0453/36 2025.10.10. 8:00 - 16:00 NAGYGOMBOS 3 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Nagygombos major 39, 43, 74 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Nagygombos út 1 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Pécsi Sándor utca 0453/38 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Árnyas út 1, 5-7, 15 2025.10.10. 8:00 - 16:00 ÁRNYAS utca 4 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Csalános utca 4-8 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Gesztenye fasor út 1 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Kóczos kert sor 19, 25, 51, 10680

2025.10.10. 8:00 - 16:00 Kurta utca 2-4, 7-16 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Lőrinci út 18-22 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Major utca 35 2025.10.10. 8:00 - 16:00 NAGYGOMBOS 25, 28/b, 34, 48-50, 54, 62, 73, 86 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Nagygombos 76, 0556/4 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Nagygombos út 1 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Pécsi Sándor út 0000 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Pécsi Sándor utca 4, 8, 14, 24-28, 36-38 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Peres dűlő 10685, 10691-10695 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Zagyvaparti utca 1-3, 7-9, 13-15, 19 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Zártkert utca 10696/2 2025.10.10. 8:00 - 16:00 Nagykökényes Bem utca 2-19 2025.10.14. 8:00 - 16:00 2025.10.16. 8:00 - 16:00 Bem utca 3 2025.10.10. 8:00 - 16:00 2025.10.13. 9:00 - 16:00 Dózsa út 29 2025.10.10. 8:00 - 16:00 2025.10.13. 9:00 - 16:00 2025.10.14. 8:00 - 16:00 2025.10.16. 8:00 - 16:00 Hősök tere 4 2025.10.10. 8:00 - 16:00 2025.10.13. 9:00 - 16:00 2025.10.14. 8:00 - 16:00 2025.10.16. 8:00 - 16:00 József Attila út 1-20 2025.10.14. 8:00 - 16:00 2025.10.16. 8:00 - 16:00 Klapka út 1-22, 222/2 2025.10.10. 8:00 - 16:00 2025.10.13. 9:00 - 16:00 2025.10.14. 8:00 - 16:00 2025.10.16. 8:00 - 16:00 Rákóczi út 1-43, 47-65, 150 2025.10.10. 8:00 - 16:00 2025.10.13. 9:00 - 16:00 2025.10.14. 8:00 - 16:00 2025.10.16. 8:00 - 16:00 Heves Arany János utca 62 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Dankó Pista köz 86 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Dankó Pista utca 2-30, 33, 36, 39-47, 52, 55-72, 76-84 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Fő út 63, 75 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Hellebronth utca 3-38 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Kodály Zoltán utca 1-28, 33-50, 54-72, 1876 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Ady Endre utca 1-15, 2939 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Batthyány út 1 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Csaba vezér utca 10, 27-31 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Csokonai Vitéz Mihály utca 14-19, 23-34 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Kölcsey Ferenc utca 1/a-28 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Május 1. utca 1-40, 44, 48-58 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Semmelweis Ignác utca 1-61 2025.10.06. 7:30 - 17:30 Mátraderecske Kossuth Lajos út 84a 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Külterület 0179/14 2025.10.08. 8:00 - 12:00 Külterület 0199/4

2025.10.08. 11:00 - 15:00 Mátraballa Hrsz. utca 1 2025.10.09. 11:00 - 15:00 Külterület puszta 0141/2 2025.10.09. 11:00 - 15:00 Hrsz. utca 1 2025.10.09. 8:00 - 12:00 Petőfi Sándor utca 1-38, 42-50 2025.10.09. 8:00 - 12:00 Vasút utca 7 2025.10.09. 8:00 - 12:00 Várasztó Szabadság út 4-44, 0213/19 2025.10.06. 10:00 - 16:00 Szabadság út 13, 29, 35, 46-50, 56-60, 64-68, 72, 76-76/A 2025.10.06. 10:00 - 16:00 Szabadság utca 27 2025.10.06. 10:00 - 16:00

