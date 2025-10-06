2 órája
Több hevesi településen is lekapcsolják az áramot, mutatjuk, hol és mikor
Október 6. és 12. között több Heves vármegyei településen is készülni kell kimaradásokra. Ezekben az utcákban lesz áramszünet a jövő héten a megyében!
Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthatsz áramszünetre.
Az áramszünetben érintett címek
Eger
Balassi Bálint utca 8-46
2025.10.10. 9:00 - 15:00
Jankovits Dezső utca 1-1/a
2025.10.10. 9:00 - 15:00
Tavassy Antal utca 1-10
2025.10.10. 9:00 - 15:00
Szentmártonkáta
Feldebrő Árpád út 1-16
2025.10.10. 9:30 - 14:00
Feldebrő Attila utca 1, 5
2025.10.10. 9:30 - 14:00
Feldebrő Bajcsy-Zsilinszky utca 1-8, 11-19
2025.10.10. 9:30 - 14:00
Feldebrő Bocskai utca 2-3, 7-18
2025.10.10. 9:30 - 14:00
Feldebrő Dózsa György utca 1-6, 10-17, 20-31
2025.10.10. 9:30 - 14:00
Feldebrő Egri utca 2-25, 29
2025.10.10. 9:30 - 14:00
Feldebrő Gyóni Géza utca 1-3, 6-12, 15-17, 21
2025.10.10. 9:30 - 14:00
Feldebrő Jókai Mór utca 1-12, 15-17, 20
2025.10.10. 9:30 - 14:00
Feldebrő Kossuth Lajos utca 1-2
2025.10.10. 9:30 - 14:00
Feldebrő Szabadság tér 1-28
2025.10.10. 9:30 - 14:00
Feldebrő
Aba Sámuel utca 1-6, 9-13
2025.10.08. 9:30 - 14:00
Hrsz. utca 0185/23
2025.10.08. 9:30 - 14:00
Kossuth Lajos út 4, 11
2025.10.08. 9:30 - 14:00
Kossuth Lajos utca 3-19/1
2025.10.08. 9:30 - 14:00
Rákóczi Ferenc utca 1-63, 69-71, 339/4
2025.10.08. 9:30 - 14:00
Vécsi út 2
2025.10.08. 9:30 - 14:00
Adács
Akácfa út 1-60
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Bajcsy-Zsilinszky utca 25-37, 44-54, 58-72
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Béke út 3-5, 8-14
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Dózsa György út 10, 24
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Gyöngyvirág út 1-6
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Hold út 1-13, 990
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Rákóczi Ferenc utca 1-38, 42-64, 968/1
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Rózsa utca 1-15, 19
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Szabadság tér 1-7, 14
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Szent Jakab utca 1-9, 13, 17
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Táncsics Mihály út 2-2/a
2025.10.09. 11:00 - 16:00
Gyöngyöshalász
Aradi út 1-16, 434
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Arany János út 1-16
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Damjanich János út 1-10
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Deák Ferenc út 1-9
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Hrsz. utca 457/3-457/5
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Hunyadi János út 1-14
2025.10.08. 11:00 - 16:00
József Attila út 1-14
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Kossuth Lajos út 10/2-12, 15-71, 469, 0483
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Köztársaság tér 2-4
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Rózsa út 1-11
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Szabadság tér 1-5, 22-26
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Szent László út 6, 35-85, 457/6-457/7
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Táncsics Mihály út 1-19
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Temető út 1-21, 25-51
2025.10.08. 11:00 - 16:00
Alkotmány út 1-46
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Atkári út 0170
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Dobó István út 1-11
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Gyöngyösi út 1-48
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Honvéd út 1-20
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Hrsz. utca 0228/29
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Kassai út 20
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Kóczián tanya 012/21-012/23
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Kolozsvári út 1-34, 40
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Köztársaság tér 1-6
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Othello út 1-45
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Petőfi Sándor út 11-20
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Széchenyi István út 12
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Szent László út 1-33
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Vasút út 1-41
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Atkár
0178/39 út 02/11
2025.10.07. 11:00 - 16:00
Alkotmány út 43-68
2025.10.07. 11:00 - 16:00
Hrsz. utca 1148
2025.10.07. 11:00 - 16:00
Hunyadi János út 25-64
2025.10.07. 11:00 - 16:00
József Attila út 2-14
2025.10.07. 11:00 - 16:00
Kertalja út 7-9, 26-38
2025.10.07. 11:00 - 16:00
Kossuth Lajos út 1-40
2025.10.07. 11:00 - 16:00
Mátra utca 35, 41-43, 1119, 1122-1123, 1128
2025.10.07. 11:00 - 16:00
Rédei út 1-15, 19-21, 446, 455, 490
2025.10.07. 11:00 - 16:00
Nagyréde
Alsórét út 1-14
2025.10.08. 8:00 - 16:00
Atkári út 1-18, 21, 590
2025.10.08. 8:00 - 16:00
Erzsébet tér 1a-3, 6-9
2025.10.08. 8:00 - 16:00
Fö út 1-14, 17-19
2025.10.08. 8:00 - 16:00
Fő út 13-15
2025.10.08. 8:00 - 16:00
József Attila utca 1-13
2025.10.08. 8:00 - 16:00
Petőfi Sándor utca 1-16
2025.10.08. 8:00 - 16:00
Pincesor utca 1-2, 5-15, 0208/1, 624/1, 732
2025.10.08. 8:00 - 16:00
Rákóczi Ferenc út 1-64
2025.10.08. 8:00 - 16:00
Rákóczi út 47/3
2025.10.08. 8:00 - 16:00
Gyöngyössolymos
Belterület utca 942/1
2025.10.09. 8:00 - 12:00
Hunyadi János út 1
2025.10.09. 8:00 - 12:00
Jókai Mór út 38a
2025.10.09. 8:00 - 12:00
József Attila út 2-10, 14-30
2025.10.09. 8:00 - 12:00
Kossuth Lajos út 1-53, 1198
2025.10.09. 8:00 - 12:00
Rákóczi Ferenc út 1-38, 42-50
2025.10.09. 8:00 - 12:00
Szabadság út 63-160, 725
2025.10.09. 8:00 - 12:00
Boldog
Hatvani út 65/16, 1322/4-1324
2025.10.10. 8:00 - 15:00
Hrsz. utca 1313
2025.10.10. 8:00 - 15:00
Hatvan
Hárslevelű kertsor 31, 10923/2, 10941-10944, 10956/2, 10960-10962, 10971, 11027/3
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Hárslevelű kertsor sor 10935
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Hrsz. utca 10828, 10875, 10932, 11021
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Nagygombos 10733/2, 10750, 10757, 10770/2
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Nagygombos lovas tanya 10736
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Nagygombos lovas tanya dűlő 10829
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Peres dűlő 10701/1, 10734/2-10736/3, 10774, 10782-10783, 10788, 10795/2, 10800, 10821-10822, 10827, 10886/1-10887, 11006-11008
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Peresi utca 11020
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Szőlő kert sor 51-53
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Szőlő kertsor 10831, 10842, 10852-10855, 10858-10859, 10867/2, 10872-10873
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Zártkert 10818, 10837, 10891, 10977
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Zártkert utca 10700, 10799, 10824, 10922/2, 11012
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Belterület 6301/2
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Balassi Bálint út 6303/1-6304
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Gesztenye fasor 1, 4, 0531/2
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Gesztenye fasor út 1
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Külterület 0453/31
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Lőrinci út 14
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Nagygombos 0453/35-0453/36
2025.10.10. 8:00 - 16:00
NAGYGOMBOS 3
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Nagygombos major 39, 43, 74
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Nagygombos út 1
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Pécsi Sándor utca 0453/38
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Árnyas út 1, 5-7, 15
2025.10.10. 8:00 - 16:00
ÁRNYAS utca 4
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Csalános utca 4-8
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Gesztenye fasor út 1
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Kóczos kert sor 19, 25, 51, 10680
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Kurta utca 2-4, 7-16
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Lőrinci út 18-22
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Major utca 35
2025.10.10. 8:00 - 16:00
NAGYGOMBOS 25, 28/b, 34, 48-50, 54, 62, 73, 86
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Nagygombos 76, 0556/4
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Nagygombos út 1
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Pécsi Sándor út 0000
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Pécsi Sándor utca 4, 8, 14, 24-28, 36-38
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Peres dűlő 10685, 10691-10695
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Zagyvaparti utca 1-3, 7-9, 13-15, 19
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Zártkert utca 10696/2
2025.10.10. 8:00 - 16:00
Nagykökényes
Bem utca 2-19
2025.10.14. 8:00 - 16:00
2025.10.16. 8:00 - 16:00
Bem utca 3
2025.10.10. 8:00 - 16:00
2025.10.13. 9:00 - 16:00
Dózsa út 29
2025.10.10. 8:00 - 16:00
2025.10.13. 9:00 - 16:00
2025.10.14. 8:00 - 16:00
2025.10.16. 8:00 - 16:00
Hősök tere 4
2025.10.10. 8:00 - 16:00
2025.10.13. 9:00 - 16:00
2025.10.14. 8:00 - 16:00
2025.10.16. 8:00 - 16:00
József Attila út 1-20
2025.10.14. 8:00 - 16:00
2025.10.16. 8:00 - 16:00
Klapka út 1-22, 222/2
2025.10.10. 8:00 - 16:00
2025.10.13. 9:00 - 16:00
2025.10.14. 8:00 - 16:00
2025.10.16. 8:00 - 16:00
Rákóczi út 1-43, 47-65, 150
2025.10.10. 8:00 - 16:00
2025.10.13. 9:00 - 16:00
2025.10.14. 8:00 - 16:00
2025.10.16. 8:00 - 16:00
Heves
Arany János utca 62
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Dankó Pista köz 86
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Dankó Pista utca 2-30, 33, 36, 39-47, 52, 55-72, 76-84
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Fő út 63, 75
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Hellebronth utca 3-38
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Kodály Zoltán utca 1-28, 33-50, 54-72, 1876
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Ady Endre utca 1-15, 2939
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Batthyány út 1
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Csaba vezér utca 10, 27-31
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Csokonai Vitéz Mihály utca 14-19, 23-34
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Kölcsey Ferenc utca 1/a-28
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Május 1. utca 1-40, 44, 48-58
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Semmelweis Ignác utca 1-61
2025.10.06. 7:30 - 17:30
Mátraderecske
Kossuth Lajos út 84a
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Külterület 0179/14
2025.10.08. 8:00 - 12:00
Külterület 0199/4
2025.10.08. 11:00 - 15:00
Mátraballa
Hrsz. utca 1
2025.10.09. 11:00 - 15:00
Külterület puszta 0141/2
2025.10.09. 11:00 - 15:00
Hrsz. utca 1
2025.10.09. 8:00 - 12:00
Petőfi Sándor utca 1-38, 42-50
2025.10.09. 8:00 - 12:00
Vasút utca 7
2025.10.09. 8:00 - 12:00
Várasztó
Szabadság út 4-44, 0213/19
2025.10.06. 10:00 - 16:00
Szabadság út 13, 29, 35, 46-50, 56-60, 64-68, 72, 76-76/A
2025.10.06. 10:00 - 16:00
Szabadság utca 27
2025.10.06. 10:00 - 16:00
