Áramszünet

2 órája

Több hevesi településen is lekapcsolják az áramot, mutatjuk, hol és mikor

Október 6. és 12. között több Heves vármegyei településen is készülni kell kimaradásokra. Ezekben az utcákban lesz áramszünet a jövő héten a megyében!

Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthatsz áramszünetre. 

Ezeken a településeken áramszünet miatt bosszankodhatnak a felhasználók.
Forrás: beol.hu

Az áramszünetben érintett címek

Eger

Balassi Bálint utca 8-46

2025.10.10. 9:00 - 15:00

Jankovits Dezső utca 1-1/a

2025.10.10. 9:00 - 15:00

Tavassy Antal utca 1-10

2025.10.10. 9:00 - 15:00

Szentmártonkáta

Feldebrő Árpád út 1-16

2025.10.10. 9:30 - 14:00

Feldebrő Attila utca 1, 5

2025.10.10. 9:30 - 14:00

Feldebrő Bajcsy-Zsilinszky utca 1-8, 11-19

2025.10.10. 9:30 - 14:00

Feldebrő Bocskai utca 2-3, 7-18

2025.10.10. 9:30 - 14:00

Feldebrő Dózsa György utca 1-6, 10-17, 20-31

2025.10.10. 9:30 - 14:00

Feldebrő Egri utca 2-25, 29

2025.10.10. 9:30 - 14:00

Feldebrő Gyóni Géza utca 1-3, 6-12, 15-17, 21

2025.10.10. 9:30 - 14:00

Feldebrő Jókai Mór utca 1-12, 15-17, 20

2025.10.10. 9:30 - 14:00

Feldebrő Kossuth Lajos utca 1-2

2025.10.10. 9:30 - 14:00

Feldebrő Szabadság tér 1-28

2025.10.10. 9:30 - 14:00

Feldebrő

Aba Sámuel utca 1-6, 9-13

2025.10.08. 9:30 - 14:00

Hrsz. utca 0185/23

2025.10.08. 9:30 - 14:00

Kossuth Lajos út 4, 11

2025.10.08. 9:30 - 14:00

Kossuth Lajos utca 3-19/1

2025.10.08. 9:30 - 14:00

Rákóczi Ferenc utca 1-63, 69-71, 339/4

2025.10.08. 9:30 - 14:00

Vécsi út 2

2025.10.08. 9:30 - 14:00

Adács

Akácfa út 1-60

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Bajcsy-Zsilinszky utca 25-37, 44-54, 58-72

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Béke út 3-5, 8-14

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Dózsa György út 10, 24

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Gyöngyvirág út 1-6

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Hold út 1-13, 990

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Rákóczi Ferenc utca 1-38, 42-64, 968/1

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Rózsa utca 1-15, 19

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Szabadság tér 1-7, 14

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Szent Jakab utca 1-9, 13, 17

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Táncsics Mihály út 2-2/a

2025.10.09. 11:00 - 16:00

Gyöngyöshalász

Aradi út 1-16, 434

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Arany János út 1-16

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Damjanich János út 1-10

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Deák Ferenc út 1-9

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Hrsz. utca 457/3-457/5

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Hunyadi János út 1-14

2025.10.08. 11:00 - 16:00

József Attila út 1-14

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Kossuth Lajos út 10/2-12, 15-71, 469, 0483

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Köztársaság tér 2-4

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Rózsa út 1-11

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Szabadság tér 1-5, 22-26

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Szent László út 6, 35-85, 457/6-457/7

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Táncsics Mihály út 1-19

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Temető út 1-21, 25-51

2025.10.08. 11:00 - 16:00

Alkotmány út 1-46

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Atkári út 0170

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Dobó István út 1-11

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Gyöngyösi út 1-48

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Honvéd út 1-20

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Hrsz. utca 0228/29

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Kassai út 20

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Kóczián tanya 012/21-012/23

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Kolozsvári út 1-34, 40

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Köztársaság tér 1-6

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Othello út 1-45

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Petőfi Sándor út 11-20

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Széchenyi István út 12

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Szent László út 1-33

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Vasút út 1-41

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Atkár

0178/39 út 02/11

2025.10.07. 11:00 - 16:00

Alkotmány út 43-68

2025.10.07. 11:00 - 16:00

Hrsz. utca 1148

2025.10.07. 11:00 - 16:00

Hunyadi János út 25-64

2025.10.07. 11:00 - 16:00

József Attila út 2-14

2025.10.07. 11:00 - 16:00

Kertalja út 7-9, 26-38

2025.10.07. 11:00 - 16:00

Kossuth Lajos út 1-40

2025.10.07. 11:00 - 16:00

Mátra utca 35, 41-43, 1119, 1122-1123, 1128

2025.10.07. 11:00 - 16:00

Rédei út 1-15, 19-21, 446, 455, 490

2025.10.07. 11:00 - 16:00

Nagyréde

Alsórét út 1-14

2025.10.08. 8:00 - 16:00

Atkári út 1-18, 21, 590

2025.10.08. 8:00 - 16:00

Erzsébet tér 1a-3, 6-9

2025.10.08. 8:00 - 16:00

Fö út 1-14, 17-19

2025.10.08. 8:00 - 16:00

Fő út 13-15

2025.10.08. 8:00 - 16:00

József Attila utca 1-13

2025.10.08. 8:00 - 16:00

Petőfi Sándor utca 1-16

2025.10.08. 8:00 - 16:00

Pincesor utca 1-2, 5-15, 0208/1, 624/1, 732

2025.10.08. 8:00 - 16:00

Rákóczi Ferenc út 1-64

2025.10.08. 8:00 - 16:00

Rákóczi út 47/3

2025.10.08. 8:00 - 16:00

Gyöngyössolymos

Belterület utca 942/1

2025.10.09. 8:00 - 12:00

Hunyadi János út 1

2025.10.09. 8:00 - 12:00

Jókai Mór út 38a

2025.10.09. 8:00 - 12:00

József Attila út 2-10, 14-30

2025.10.09. 8:00 - 12:00

Kossuth Lajos út 1-53, 1198

2025.10.09. 8:00 - 12:00

Rákóczi Ferenc út 1-38, 42-50

2025.10.09. 8:00 - 12:00

Szabadság út 63-160, 725

2025.10.09. 8:00 - 12:00

Boldog

Hatvani út 65/16, 1322/4-1324

2025.10.10. 8:00 - 15:00

Hrsz. utca 1313

2025.10.10. 8:00 - 15:00

Hatvan

Hárslevelű kertsor 31, 10923/2, 10941-10944, 10956/2, 10960-10962, 10971, 11027/3

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Hárslevelű kertsor sor 10935

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Hrsz. utca 10828, 10875, 10932, 11021

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Nagygombos 10733/2, 10750, 10757, 10770/2

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Nagygombos lovas tanya 10736

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Nagygombos lovas tanya dűlő 10829

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Peres dűlő 10701/1, 10734/2-10736/3, 10774, 10782-10783, 10788, 10795/2, 10800, 10821-10822, 10827, 10886/1-10887, 11006-11008

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Peresi utca 11020

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Szőlő kert sor 51-53

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Szőlő kertsor 10831, 10842, 10852-10855, 10858-10859, 10867/2, 10872-10873

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Zártkert 10818, 10837, 10891, 10977

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Zártkert utca 10700, 10799, 10824, 10922/2, 11012

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Belterület 6301/2

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Balassi Bálint út 6303/1-6304

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Gesztenye fasor 1, 4, 0531/2

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Gesztenye fasor út 1

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Külterület 0453/31

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Lőrinci út 14

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Nagygombos 0453/35-0453/36

2025.10.10. 8:00 - 16:00

NAGYGOMBOS 3

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Nagygombos major 39, 43, 74

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Nagygombos út 1

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Pécsi Sándor utca 0453/38

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Árnyas út 1, 5-7, 15

2025.10.10. 8:00 - 16:00

ÁRNYAS utca 4

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Csalános utca 4-8

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Gesztenye fasor út 1

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Kóczos kert sor 19, 25, 51, 10680

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Kurta utca 2-4, 7-16

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Lőrinci út 18-22

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Major utca 35

2025.10.10. 8:00 - 16:00

NAGYGOMBOS 25, 28/b, 34, 48-50, 54, 62, 73, 86

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Nagygombos 76, 0556/4

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Nagygombos út 1

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Pécsi Sándor út 0000

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Pécsi Sándor utca 4, 8, 14, 24-28, 36-38

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Peres dűlő 10685, 10691-10695

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Zagyvaparti utca 1-3, 7-9, 13-15, 19

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Zártkert utca 10696/2

2025.10.10. 8:00 - 16:00

Nagykökényes

Bem utca 2-19

2025.10.14. 8:00 - 16:00

2025.10.16. 8:00 - 16:00

Bem utca 3

2025.10.10. 8:00 - 16:00

2025.10.13. 9:00 - 16:00

Dózsa út 29

2025.10.10. 8:00 - 16:00

2025.10.13. 9:00 - 16:00

2025.10.14. 8:00 - 16:00

2025.10.16. 8:00 - 16:00

Hősök tere 4

2025.10.10. 8:00 - 16:00

2025.10.13. 9:00 - 16:00

2025.10.14. 8:00 - 16:00

2025.10.16. 8:00 - 16:00

József Attila út 1-20

2025.10.14. 8:00 - 16:00

2025.10.16. 8:00 - 16:00

Klapka út 1-22, 222/2

2025.10.10. 8:00 - 16:00

2025.10.13. 9:00 - 16:00

2025.10.14. 8:00 - 16:00

2025.10.16. 8:00 - 16:00

Rákóczi út 1-43, 47-65, 150

2025.10.10. 8:00 - 16:00

2025.10.13. 9:00 - 16:00

2025.10.14. 8:00 - 16:00

2025.10.16. 8:00 - 16:00

Heves

Arany János utca 62

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Dankó Pista köz 86

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Dankó Pista utca 2-30, 33, 36, 39-47, 52, 55-72, 76-84

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Fő út 63, 75

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Hellebronth utca 3-38

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Kodály Zoltán utca 1-28, 33-50, 54-72, 1876

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Ady Endre utca 1-15, 2939

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Batthyány út 1

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Csaba vezér utca 10, 27-31

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Csokonai Vitéz Mihály utca 14-19, 23-34

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Kölcsey Ferenc utca 1/a-28

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Május 1. utca 1-40, 44, 48-58

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Semmelweis Ignác utca 1-61

2025.10.06. 7:30 - 17:30

Mátraderecske

Kossuth Lajos út 84a

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Külterület 0179/14

2025.10.08. 8:00 - 12:00

Külterület 0199/4

2025.10.08. 11:00 - 15:00

Mátraballa

Hrsz. utca 1

2025.10.09. 11:00 - 15:00

Külterület puszta 0141/2

2025.10.09. 11:00 - 15:00

Hrsz. utca 1

2025.10.09. 8:00 - 12:00

Petőfi Sándor utca 1-38, 42-50

2025.10.09. 8:00 - 12:00

Vasút utca 7

2025.10.09. 8:00 - 12:00

Várasztó

Szabadság út 4-44, 0213/19

2025.10.06. 10:00 - 16:00

Szabadság út 13, 29, 35, 46-50, 56-60, 64-68, 72, 76-76/A

2025.10.06. 10:00 - 16:00

Szabadság utca 27

2025.10.06. 10:00 - 16:00

