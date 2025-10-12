Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthatsz áramszünetre.

Itt a lista! Ezeken a településeken lesz áramszünet a következő napokban Hevesben

Az áramszünetben érintett címek

Andornaktálya 2025.10.17. 8:00 - 12:00:

II. Rákóczi Ferenc út 2/25/C

II. Rákóczi Ferenc utca 2/25/A-55/7, 59-73, 896/2

Kölcsey Ferenc utca 19-26

Széchenyi István utca 1-55

Új Élet utca 1-40

Vörösmarty Mihály utca 2-6, 23, 27-49

Eger 2025.10.16. 11:00 - 15:00:

Postaköz utca 6

Sánc utca 1-42

Sánc utca 4-4/B, 11, 22, 1061/2

Sáncalja utca 1, 5-32

Sáncalja utca 2-4, 8, 21, 25-27, 34, 5000

Szarvaskői út 11-13

Szarvaskői út 9, 15

Tárkányi út 42-42/1

Tárkányi út 44

Erdőtelek 2025.10.15.7:30 - 17:30:

Ady Endre út 14, 131/12

Béke utca 1-27

Fő út 3-7, 10-64, 68-90, 1741

Fő utca 9

Hrsz. utca 344, 1907

Ifjúság utca 1-20

Külsősor utca 3

Szabadság utca 1-21

Tópart utca 3-9, 12-27

Úttörő utca 1, 5-19

Bajcsy-Zsilinszky utca 13-22, 26-32

Érsor út 1b-34, 38-56, 62-66, 70-82

Érsor utca 58

Fő út 69-81, 85-132, 136-140, 144-150/1, 154-164, 845/14

Hrsz. utca 358, 845/12, 927

Iskola utca 4-15, 18-22

József Attila utca 1-15

Kossuth Lajos utca 2-16, 19-21, 25-29

Mária utca 1-6

Tenki út 45, 48-60/2, 67-88

Tenki utca 64

Fő út 123-127, 131-147, 151-206, 210-218, 222, 226-258, 364/1, 845/6

Hrsz. utca 404/5

Jókai Mór utca 1

Kossuth Lajos utca 18, 22-65

Széchenyi István utca 1/A-10

Szent István út 3

Tenki út 81-87, 90-101

Fő út 215

Felsőtárkány 2025.10.16. 8:00 - 12:00:

Akácfa utca 1-18

Béke utca 1-10

Belterület 1066/3

Belterület utca 1066/2

Dózsa György utca 1-63, 68-72, 76-84/1

Fő út 91-160

Fő utca 1049/7

Füzesabony 2025.10.13. 9:00 - 13:00 és 2025.10.20. 9:00 - 13:00:

Külterület 0341/2

Külterület 010/109

Hrsz. utca 339/8

Külterület utca 0341/3

Pusztaszikszó tanya 2/1-6, 9, 15-21, 0339/8

Pusztaszikszó út 0339/10

Hrsz. utca 0339/35

Pusztaszikszó tanya 0339/2

Pusztaszikszó út 0276/17

Gyöngyöspata 2025.10.17.8:00 - 16:00:

Vízműtelep 1

Gyöngyöstarján:

Fajzati út 277/4

Damjanich János utca 1-30, 33-37

Jókai Mór tér 18-20

Petőfi Sándor utca 1-11

Rózsa utca 1-17

Szabadság utca 17-54

Tűzoltó utca 1-32, 36-38

Hrsz. utca 061/25

Külterület 061/22, 5001-5002

Hrsz. utca 3555

Kaloda dűlő 10, 14-16, 20, 3558, 3561

Kaloda utca 3519, 3524-3525, 3534-3535, 3551

Kaloda Zártkert 3544

Külterület 3603

Hatvan 2025.10.15.8:00 - 16:00:

Gódor Kálmán utca 15-25/3, 4575, 4579, 4582

Mező Imre út 4573, 4593

Tabán út 10-33, 5000

Aranyfácán Vadásztársaság 0223/3

Delelő utca 0220/1

Hevesaranyos 2025.10.16.8:00 - 16:00:

Szabadság utca 123

Kápolna 2025.10.13.9:30 - 15:30:

Dankó tér 1, 5-7, 16-20

Kossuth út 42

Rákóczi Ferenc utca 15-26, 29-51, 55-61, 407

Rákóczi út 27

Kompolt 2025.10.13.9:30 - 15:30:

Dankó tér 27-39, 42

Deák Ferenc utca 2-4/a, 7-9, 15-19

Etel köz 1-5, 9-13

Etelköz utca 1-2

Fleischmann utca 82/13

Kossuth Lajos utca 2-35, 38-42, 45-47, 51-53, 59

Széchenyi utca 1-24, 27, 31-40, 44-60, 64-68, 74, 78, 636

Deák Ferenc utca 6-16, 20-32a, 38-64, 67-69, 73, 77, 81, 89-91

Rózsa utca 3

Szegfű utca 2

Tízöles utca 4

Fleischmann utca 2-12/a, 82/5, 0240/5

Maklár 2025.10.13. 9:00 - 13:00 és 2025.10.20. 9:00 - 13:00:

Külterület 081/129

Mátraballa 2025.10.15.11:00 - 15:00:

Bem József utca 1-6

Fő út 1-41

Gárdonyi Géza utca 3

Mátra utca 1-18

Ságvári Endre utca 1, 4-13

Nagyréde 2025.10.16.8:00 - 16:00:

József Attila utca 10-33, 37-49

Óvoda utca 1-11

Recsk 2025.10.17.8:00 - 16:00: