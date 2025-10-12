3 órája
Itt a lista! Ezeken a településeken lesz áramszünet a következő napokban Hevesben
Október 13. és 19. között több Heves vármegyei településen is készülni kell kimaradásokra. Ezekben az utcákban lesz áramszünet a jövő héten a megyében!
Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthatsz áramszünetre.
Az áramszünetben érintett címek
Andornaktálya 2025.10.17. 8:00 - 12:00:
- II. Rákóczi Ferenc út 2/25/C
- II. Rákóczi Ferenc utca 2/25/A-55/7, 59-73, 896/2
- Kölcsey Ferenc utca 19-26
- Széchenyi István utca 1-55
- Új Élet utca 1-40
- Vörösmarty Mihály utca 2-6, 23, 27-49
Eger 2025.10.16. 11:00 - 15:00:
- Postaköz utca 6
- Sánc utca 1-42
- Sánc utca 4-4/B, 11, 22, 1061/2
- Sáncalja utca 1, 5-32
- Sáncalja utca 2-4, 8, 21, 25-27, 34, 5000
- Szarvaskői út 11-13
- Szarvaskői út 9, 15
- Tárkányi út 42-42/1
- Tárkányi út 44
Erdőtelek 2025.10.15.7:30 - 17:30:
- Ady Endre út 14, 131/12
- Béke utca 1-27
- Fő út 3-7, 10-64, 68-90, 1741
- Fő utca 9
- Hrsz. utca 344, 1907
- Ifjúság utca 1-20
- Külsősor utca 3
- Szabadság utca 1-21
- Tópart utca 3-9, 12-27
- Úttörő utca 1, 5-19
- Bajcsy-Zsilinszky utca 13-22, 26-32
- Érsor út 1b-34, 38-56, 62-66, 70-82
- Érsor utca 58
- Fő út 69-81, 85-132, 136-140, 144-150/1, 154-164, 845/14
- Hrsz. utca 358, 845/12, 927
- Iskola utca 4-15, 18-22
- József Attila utca 1-15
- Kossuth Lajos utca 2-16, 19-21, 25-29
- Mária utca 1-6
- Tenki út 45, 48-60/2, 67-88
- Tenki utca 64
- Fő út 123-127, 131-147, 151-206, 210-218, 222, 226-258, 364/1, 845/6
- Hrsz. utca 404/5
- Jókai Mór utca 1
- Kossuth Lajos utca 18, 22-65
- Széchenyi István utca 1/A-10
- Szent István út 3
- Tenki út 81-87, 90-101
- Fő út 215
Felsőtárkány 2025.10.16. 8:00 - 12:00:
- Akácfa utca 1-18
- Béke utca 1-10
- Belterület 1066/3
- Belterület utca 1066/2
- Dózsa György utca 1-63, 68-72, 76-84/1
- Fő út 91-160
- Fő utca 1049/7
Füzesabony 2025.10.13. 9:00 - 13:00 és 2025.10.20. 9:00 - 13:00:
- Külterület 0341/2
- Külterület 010/109
- Hrsz. utca 339/8
- Külterület utca 0341/3
- Pusztaszikszó tanya 2/1-6, 9, 15-21, 0339/8
- Pusztaszikszó út 0339/10
- Hrsz. utca 0339/35
- Pusztaszikszó tanya 0339/2
- Pusztaszikszó út 0276/17
Gyöngyöspata 2025.10.17.8:00 - 16:00:
- Vízműtelep 1
Gyöngyöstarján:
- Fajzati út 277/4
- Damjanich János utca 1-30, 33-37
- Jókai Mór tér 18-20
- Petőfi Sándor utca 1-11
- Rózsa utca 1-17
- Szabadság utca 17-54
- Tűzoltó utca 1-32, 36-38
- Hrsz. utca 061/25
- Külterület 061/22, 5001-5002
- Hrsz. utca 3555
- Kaloda dűlő 10, 14-16, 20, 3558, 3561
- Kaloda utca 3519, 3524-3525, 3534-3535, 3551
- Kaloda Zártkert 3544
- Külterület 3603
Hatvan 2025.10.15.8:00 - 16:00:
- Gódor Kálmán utca 15-25/3, 4575, 4579, 4582
- Mező Imre út 4573, 4593
- Tabán út 10-33, 5000
- Aranyfácán Vadásztársaság 0223/3
- Delelő utca 0220/1
Hevesaranyos 2025.10.16.8:00 - 16:00:
- Szabadság utca 123
Kápolna 2025.10.13.9:30 - 15:30:
- Dankó tér 1, 5-7, 16-20
- Kossuth út 42
- Rákóczi Ferenc utca 15-26, 29-51, 55-61, 407
- Rákóczi út 27
Kompolt 2025.10.13.9:30 - 15:30:
- Dankó tér 27-39, 42
- Deák Ferenc utca 2-4/a, 7-9, 15-19
- Etel köz 1-5, 9-13
- Etelköz utca 1-2
- Fleischmann utca 82/13
- Kossuth Lajos utca 2-35, 38-42, 45-47, 51-53, 59
- Széchenyi utca 1-24, 27, 31-40, 44-60, 64-68, 74, 78, 636
- Deák Ferenc utca 6-16, 20-32a, 38-64, 67-69, 73, 77, 81, 89-91
- Rózsa utca 3
- Szegfű utca 2
- Tízöles utca 4
- Fleischmann utca 2-12/a, 82/5, 0240/5
Maklár 2025.10.13. 9:00 - 13:00 és 2025.10.20. 9:00 - 13:00:
- Külterület 081/129
Mátraballa 2025.10.15.11:00 - 15:00:
- Bem József utca 1-6
- Fő út 1-41
- Gárdonyi Géza utca 3
- Mátra utca 1-18
- Ságvári Endre utca 1, 4-13
Nagyréde 2025.10.16.8:00 - 16:00:
- József Attila utca 10-33, 37-49
- Óvoda utca 1-11
Recsk 2025.10.17.8:00 - 16:00:
- Kőbányai út 2
- Emlékpark 116
- Hrsz. utca 116
- Hrsz. utca 113/9
- Külterület erdősor 120/4
- Külterület utca 061/54
- Hrsz. utca 0163/9
- Külterület 24
- Külterület erdősor 162/1
- Várbükki 1670
- Ifjúság utca 1-40, 1604/2
- Várbükki utca 3-41, 47, 161
- Arany János utca 25
- Csokonai Mihály utca 1-21
- Csokonai Vitéz Mihály utca 12
- Dobó István utca 1-15
- II. Rákóczi Ferenc utca 1-26
- Kőbányai lakótelep 15
- Kőbányai út 3-17
- Kőbányai utca 1
- Mátra utca 1-28
- Széchenyi István utca 1-27
- Vasút utca 2-26
- Vörösmarty Mihály utca 1-21
- 466/12 466/12
- Arany János utca 1-47, 0181/37
- Belterület utca 556
- Csokonai Mihály utca 18-35
- Dobó István utca 2
- Hrsz. utca 361/23, 468
- Jámbor Vilmos utca 1-3
- Kőbánya utca 3
- Kőbányai lakótelep 10
- Kőbányai út 4-21, 124
- Kőbányai utca 17
- Külterület 0170/2
- Mátra utca 5000
- 473/1 473/1
- Kőbánya lakótelep 473/1
