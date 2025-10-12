október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szünet

3 órája

Itt a lista! Ezeken a településeken lesz áramszünet a következő napokban Hevesben

Címkék#áramszünet#ÉMÁSZ#MVM

Október 13. és 19. között több Heves vármegyei településen is készülni kell kimaradásokra. Ezekben az utcákban lesz áramszünet a jövő héten a megyében!

Heol.hu

Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthatsz áramszünetre. 

Itt a lista! Ezeken a településeken lesz áramszünet a következő napokban Hevesben
Itt a lista! Ezeken a településeken lesz áramszünet a következő napokban Hevesben
Forrás: Haon.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Az áramszünetben érintett címek

Andornaktálya 2025.10.17. 8:00 - 12:00:

  • II. Rákóczi Ferenc út 2/25/C
  • II. Rákóczi Ferenc utca 2/25/A-55/7, 59-73, 896/2
  • Kölcsey Ferenc utca 19-26
  • Széchenyi István utca 1-55
  • Új Élet utca 1-40
  • Vörösmarty Mihály utca 2-6, 23, 27-49

Eger 2025.10.16. 11:00 - 15:00: 

  • Postaköz utca 6
  • Sánc utca 1-42
  • Sánc utca 4-4/B, 11, 22, 1061/2
  • Sáncalja utca 1, 5-32
  • Sáncalja utca 2-4, 8, 21, 25-27, 34, 5000
  • Szarvaskői út 11-13
  • Szarvaskői út 9, 15
  • Tárkányi út 42-42/1
  • Tárkányi út 44

Erdőtelek 2025.10.15.7:30 - 17:30:

  • Ady Endre út 14, 131/12
  • Béke utca 1-27
  • Fő út 3-7, 10-64, 68-90, 1741
  • Fő utca 9
  • Hrsz. utca 344, 1907
  • Ifjúság utca 1-20
  • Külsősor utca 3
  • Szabadság utca 1-21
  • Tópart utca 3-9, 12-27
  • Úttörő utca 1, 5-19
  • Bajcsy-Zsilinszky utca 13-22, 26-32
  • Érsor út 1b-34, 38-56, 62-66, 70-82
  • Érsor utca 58
  • Fő út 69-81, 85-132, 136-140, 144-150/1, 154-164, 845/14
  • Hrsz. utca 358, 845/12, 927
  • Iskola utca 4-15, 18-22
  • József Attila utca 1-15
  • Kossuth Lajos utca 2-16, 19-21, 25-29
  • Mária utca 1-6
  • Tenki út 45, 48-60/2, 67-88
  • Tenki utca 64
  • Fő út 123-127, 131-147, 151-206, 210-218, 222, 226-258, 364/1, 845/6
  • Hrsz. utca 404/5
  • Jókai Mór utca 1
  • Kossuth Lajos utca 18, 22-65
  • Széchenyi István utca 1/A-10
  • Szent István út 3
  • Tenki út 81-87, 90-101
  • Fő út 215

Felsőtárkány 2025.10.16. 8:00 - 12:00: 

  • Akácfa utca 1-18
  • Béke utca 1-10
  • Belterület 1066/3
  • Belterület utca 1066/2
  • Dózsa György utca 1-63, 68-72, 76-84/1
  • Fő út 91-160
  • Fő utca 1049/7

Füzesabony 2025.10.13. 9:00 - 13:00 és 2025.10.20. 9:00 - 13:00:

  • Külterület 0341/2
  • Külterület 010/109
  • Hrsz. utca 339/8
  • Külterület utca 0341/3
  • Pusztaszikszó tanya 2/1-6, 9, 15-21, 0339/8
  • Pusztaszikszó út 0339/10
  • Hrsz. utca 0339/35
  • Pusztaszikszó tanya 0339/2
  • Pusztaszikszó út 0276/17

Gyöngyöspata 2025.10.17.8:00 - 16:00:

  • Vízműtelep 1

Gyöngyöstarján:

  • Fajzati út 277/4
  • Damjanich János utca 1-30, 33-37
  • Jókai Mór tér 18-20
  • Petőfi Sándor utca 1-11
  • Rózsa utca 1-17
  • Szabadság utca 17-54
  • Tűzoltó utca 1-32, 36-38
  • Hrsz. utca 061/25
  • Külterület 061/22, 5001-5002
  • Hrsz. utca 3555
  • Kaloda dűlő 10, 14-16, 20, 3558, 3561
  • Kaloda utca 3519, 3524-3525, 3534-3535, 3551
  • Kaloda Zártkert 3544
  • Külterület 3603

Hatvan 2025.10.15.8:00 - 16:00:

  • Gódor Kálmán utca 15-25/3, 4575, 4579, 4582
  • Mező Imre út 4573, 4593
  • Tabán út 10-33, 5000
  • Aranyfácán Vadásztársaság 0223/3
  • Delelő utca 0220/1

Hevesaranyos 2025.10.16.8:00 - 16:00:

  • Szabadság utca 123

Kápolna 2025.10.13.9:30 - 15:30:

  • Dankó tér 1, 5-7, 16-20
  • Kossuth út 42
  • Rákóczi Ferenc utca 15-26, 29-51, 55-61, 407
  • Rákóczi út 27

Kompolt 2025.10.13.9:30 - 15:30:

  • Dankó tér 27-39, 42
  • Deák Ferenc utca 2-4/a, 7-9, 15-19
  • Etel köz 1-5, 9-13
  • Etelköz utca 1-2
  • Fleischmann utca 82/13
  • Kossuth Lajos utca 2-35, 38-42, 45-47, 51-53, 59
  • Széchenyi utca 1-24, 27, 31-40, 44-60, 64-68, 74, 78, 636
  • Deák Ferenc utca 6-16, 20-32a, 38-64, 67-69, 73, 77, 81, 89-91
  • Rózsa utca 3
  • Szegfű utca 2
  • Tízöles utca 4
  • Fleischmann utca 2-12/a, 82/5, 0240/5

Maklár 2025.10.13. 9:00 - 13:00 és 2025.10.20. 9:00 - 13:00:

  • Külterület 081/129

Mátraballa 2025.10.15.11:00 - 15:00:

  • Bem József utca 1-6
  • Fő út 1-41
  • Gárdonyi Géza utca 3
  • Mátra utca 1-18
  • Ságvári Endre utca 1, 4-13

Nagyréde 2025.10.16.8:00 - 16:00:

  • József Attila utca 10-33, 37-49
  • Óvoda utca 1-11

Recsk 2025.10.17.8:00 - 16:00:

  • Kőbányai út 2
  • Emlékpark 116
  • Hrsz. utca 116
  • Hrsz. utca 113/9
  • Külterület erdősor 120/4
  • Külterület utca 061/54
  • Hrsz. utca 0163/9
  • Külterület 24
  • Külterület erdősor 162/1
  • Várbükki 1670
  • Ifjúság utca 1-40, 1604/2
  • Várbükki utca 3-41, 47, 161
  • Arany János utca 25
  • Csokonai Mihály utca 1-21
  • Csokonai Vitéz Mihály utca 12
  • Dobó István utca 1-15
  • II. Rákóczi Ferenc utca 1-26
  • Kőbányai lakótelep 15
  • Kőbányai út 3-17
  • Kőbányai utca 1
  • Mátra utca 1-28
  • Széchenyi István utca 1-27
  • Vasút utca 2-26
  • Vörösmarty Mihály utca 1-21
  • 466/12 466/12
  • Arany János utca 1-47, 0181/37
  • Belterület utca 556
  • Csokonai Mihály utca 18-35
  • Dobó István utca 2
  • Hrsz. utca 361/23, 468
  • Jámbor Vilmos utca 1-3
  • Kőbánya utca 3
  • Kőbányai lakótelep 10
  • Kőbányai út 4-21, 124
  • Kőbányai utca 17
  • Külterület 0170/2
  • Mátra utca 5000
  • 473/1 473/1
  • Kőbánya lakótelep 473/1

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu