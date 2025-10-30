49 perce
Veszélyben vagyunk? Baj lehet a népszerű ásványvízzel!
Visszahívja az Auchan az egyi népszerű termékét. Mutatjuk, miért kellett levenni a polcokról.
Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L kiszerelésének visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben egy önellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti – tájékoztatott az NKFH.
Az érintett Auchan ásványvíz adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
- Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el.
Korábban már beszámoltunk arról a tányéralátétről, ami károsíthatja a hormonrendszert:
Károsíthatja a hormonrendszert egy népszerű termék, ami akár a te otthonodban is megtalálható
Aljasság egy Gyöngyös melletti gyümölcsösben, a kertek szégyene ez az 51 éves férfi
Megvan az egri színház új igazgatója - a Kossuth-díjas színész a Sorstalanságban és az Üvegtigrisben is játszott
Ilyen WC-t még biztosan nem láttál – egy hatvani étterem humoros megoldása mindent visz