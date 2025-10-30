október 30., csütörtök

Veszélyben vagyunk? Baj lehet a népszerű ásványvízzel!

Visszahívja az Auchan az egyi népszerű termékét. Mutatjuk, miért kellett levenni a polcokról.

Az Auchan Magyarország Kft. az általuk forgalmazott Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L kiszerelésének visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben egy önellenőrzés során mikrobiológiai eltérést mutattak ki.

Auchan ásványvíz: Termékvisszahívások az üzletláncnál.
Forrás: nkfh.gov.hu

– Az Auchan Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti – tájékoztatott az NKFH.

Az érintett Auchan ásványvíz adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Auchan Kedvenc Primavera szénsavmentes ásványvíz 1,5 L
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.18.
  • Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelősség.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el.

Korábban már beszámoltunk arról a tányéralátétről, ami károsíthatja a hormonrendszert:

 

