Odaadtam a kocsit a havernak, mi bajom lehet? Kapaszkodj meg, válaszol az ügyvéd és a rendőrség

2023 eleje óta hatályos az a törvénymódosítás, amely szerint igazoltatáskor nem kell bemutatni sem a jogosítványt, sem a forgalmi engedélyt. A modern rendőrségi nyilvántartásokból a fényképes igazolvány alapján a hatóság néhány másodperc alatt ellenőrizni tudja, ki a sofőr és kié az autó. Felmerül azonban a kérdés: ha valaki más ül a volán mögé, mint az üzembentartó, az rögtön gyanús helyzetet teremt?

Bár Magyarországon nem kötelező írásos meghatalmazás vagy kölcsönadási szerződés a gépjárművekről, azért bizonyos esetekben nem árt, ha van valamilyen írásos dokumentum, melyet akár az igazoltatás során fel tudunk mutatni. Képünk illusztráció

Fotó: Kiss Albert

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Szívességből vezet? Nem mindegy, hogyan

Képzeljük el: a szomszéd sürgősen elintézne valamit, de az autója épp szerelőnél van, mi pedig jószívvel kölcsönadjuk neki a sajátunkat. Ha őt útközben megállítja a rendőr, vajon elég, ha csak elmondja, hogy mi engedtük vezetni az autót?

Magyarországon nem kötelező írásos meghatalmazás vagy kölcsönadási szerződés egy magánautó kölcsönadásához, de a szakértők szerint nem árt, ha van róla valamilyen dokumentum – főleg, ha nem közeli hozzátartozóról van szó.

– A felelősség megállapításánál mindig számít, hogy az adott személy milyen jogcímen vezeti a járművet – mondta el a Heolnak dr. Megyesi Melinda, a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda ügyvédje. – Már a motor beindításával is megvalósulhat a jármű önkényes elvétele, vagy akár a járművezetés tiltott átengedése, például ha valaki ittas vagy kiskorú személynek adja át a volánt – tette hozzá.

Kinek a nyakába szakad a bírság?

Közlekedési szabálysértés, például tilosban parkolás esetén gyakori hivatkozás, hogy „nem én vezettem, kölcsönadtam”.

Ilyenkor azonban az objektív felelősség elve alapján a bírságot alapesetben az üzembentartónak kell megfizetnie – hívta fel a figyelmet dr. Megyesi Melinda.

Mi történik, ha nem a saját autóját vezeti?

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette: ha az üzembentartó hitelt érdemlően igazolja, például írásos nyilatkozattal, hogy a jogsértés idején ki vezette az autót, akkor mentesülhet a felelősség alól. Ezért is ajánlott legalább egy egyszerű, két tanús megállapodást készíteni, ha másnak adjuk a kocsit.