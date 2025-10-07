október 7., kedd

Kié a felelősség?

2 órája

Odaadtam a kocsit a havernak, mi bajom lehet? Kapaszkodj meg, válaszol az ügyvéd és a rendőrség

Már nem kötelező magunknál tartani a forgalmit és a jogosítványt, a rendőrök a nyilvántartásból így is pontosan látják, ki vezeti az autót. De mi történik, ha a kormány mögött nem a tulajdonos ül? Egy egyszerű szívességből könnyen kellemetlen ügy lehet – a rendőrség szerint nem árt óvatosnak lenni, ha kölcsönadjuk a kocsinkat.

2023 eleje óta hatályos az a törvénymódosítás, amely szerint igazoltatáskor nem kell bemutatni sem a jogosítványt, sem a forgalmi engedélyt. A modern rendőrségi nyilvántartásokból a fényképes igazolvány alapján a hatóság néhány másodperc alatt ellenőrizni tudja, ki a sofőr és kié az autó. Felmerül azonban a kérdés: ha valaki más ül a volán mögé, mint az üzembentartó, az rögtön gyanús helyzetet teremt?

igazoltatás
Bár Magyarországon nem kötelező írásos meghatalmazás vagy kölcsönadási szerződés a gépjárművekről, azért bizonyos esetekben nem árt, ha van valamilyen írásos dokumentum, melyet akár az igazoltatás során fel tudunk mutatni.
Fotó: Kiss Albert

Szívességből vezet? Nem mindegy, hogyan

Képzeljük el: a szomszéd sürgősen elintézne valamit, de az autója épp szerelőnél van, mi pedig jószívvel kölcsönadjuk neki a sajátunkat. Ha őt útközben megállítja a rendőr, vajon elég, ha csak elmondja, hogy mi engedtük vezetni az autót? 

Magyarországon nem kötelező írásos meghatalmazás vagy kölcsönadási szerződés egy magánautó kölcsönadásához, de a szakértők szerint nem árt, ha van róla valamilyen dokumentum – főleg, ha nem közeli hozzátartozóról van szó.

– A felelősség megállapításánál mindig számít, hogy az adott személy milyen jogcímen vezeti a járművet – mondta el a Heolnak dr. Megyesi Melinda, a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda ügyvédje. – Már a motor beindításával is megvalósulhat a jármű önkényes elvétele, vagy akár a járművezetés tiltott átengedése, például ha valaki ittas vagy kiskorú személynek adja át a volánt – tette hozzá.

Kinek a nyakába szakad a bírság?

Közlekedési szabálysértés, például tilosban parkolás esetén gyakori hivatkozás, hogy „nem én vezettem, kölcsönadtam”.
Ilyenkor azonban az objektív felelősség elve alapján a bírságot alapesetben az üzembentartónak kell megfizetnie – hívta fel a figyelmet dr. Megyesi Melinda.

Mi történik, ha nem a saját autóját vezeti?

A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette: ha az üzembentartó hitelt érdemlően igazolja, például írásos nyilatkozattal, hogy a jogsértés idején ki vezette az autót, akkor mentesülhet a felelősség alól. Ezért is ajánlott legalább egy egyszerű, két tanús megállapodást készíteni, ha másnak adjuk a kocsit.

Külföldön még szigorúbb lehet

A rendőrség tájékoztatása szerint külföldi utazásoknál különösen érdemes figyelni: bizonyos hatóságok (például határellenőrzéskor) kérhetnek írásos meghatalmazást a jármű jogszerű használatának igazolására. Ha valaki a tulajdonos engedélye nélkül vezeti az autót, az jármű önkényes elvételének minősülhet, és a tulajdonos feljelentést tehet.
 

Egy rutinrendőri ellenőrzés során pedig azonnal kiderülhet a körözés, és az autót akár a helyszínen lefoglalhatják.

A bizalom jó, a papír jobb

Bár a szabályok ma már egyszerűbbek, a felelősség továbbra is a tulajdonosé. Ha kölcsönadjuk az autónkat, nem árt előre tisztázni, ki ül a volán mögé – és egy rövid írásos megállapodással elkerülhetjük, hogy egy ártatlan szívességből jogi bonyodalom legyen.

 

