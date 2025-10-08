57 perce
Autógyártók figyelmeztetnek, akár lángra is kaphat a kocsija – több százezer jármű érintett
Egyre több autót hívnak vissza a világ minden tájáról biztonsági kockázatok miatt. Az autógyártók most sorra vizsgálják felül modelljeiket, hogy megelőzzék a komolyabb baleseteket.
Ha az autógyártók, vagy súlyosabb esetben a hatóságok egy-egy modellnél biztonsági kockázatot jelentő vagy az élettartamot rövidítő tervezési, gyártási hibát észlelnek, elindul a visszahívás. Ez az autóiparban azt jelenti, hogy a vélhetően hibás járművek tulajdonosait értesítik, majd a kocsit rendkívüli szervizlátogatásra hívják, ahol ellenőrzik, vagy szükség esetén alkatrészt cserélnek. Nem meglepő módon a legnagyobb autógyártók nevei szerepelnek legtöbbször az összesített visszahívási listákon - olvasható a netriskauto.hu oldalán.
A világ legnagyobb autógyártók rangsora 2025-ben
A legyártott autók mennyisége alapján készített aktuális ranglista szerint a világ tíz legnagyobb autógyártója a Volkswagen-csoport, a Toyota, a francia, olasz és amerikai márkákat tömörítő Stellantis, a Mercedes, a Ford, a BMW, a Honda, a General Motors, valamint a két kínai konszern, a SAIC és a FAW. A listáról a Suzuki neve sem hiányzik - írják.
A Stellantis modelljei tűzveszélyt rejtenek
Miért indult visszahívási hullám a Stellantisnál? A közelmúlt ellenőrzései során kiderült, hogy több jármű veszélyes lehet. Az autógyártó közlése szerint bizonyos modellekbe tűzveszélyes alkatrészek kerültek, emiatt világszerte mintegy 750 ezer autót érint a visszahívás, így a magyar tulajdonosoknak is érdemes felkészülniük. Fokozott vizsgálat alá estek a 2022 októbere és 2025 közepe között gyártott modellek, köztük az Opel Grandland, Corsa, Mokka, Frontera és Astra, a Peugeot 208, 308, 408, 2008, 3008 és 500, a Citroën C3, C4, C5 Aircross, C5X, DS3, DS4, valamint a Fiat Grande Panda és 600.
A visszahívás oka gyári hiba: a nagynyomású üzemanyag-vezeték és az elosztócső csatlakozása nem mindig elég szoros, ami üzemanyag-szivárgáshoz vezethet, és a forró motoralkatrészekkel érintkezve tűzveszélyt okozhat.
Egy apró hiba is elég, hogy lángra kapjon az autó
A legtöbb esetben a gyártó maga értesíti az autótulajdonosokat a visszahívásról, ezért érdemes figyelni, érkezik-e hivatalos levél vagy üzenet. A márkaszervizekben a szükséges ellenőrzéseket és javításokat természetesen ingyen végzik el. Ha valaki nem kapott értesítést, de aggódik, mindenképp ellenőrizze járműve gyártási évét — elsősorban a 2022 októbere és 2025 közepe között gyártott modellek érintettek.
A hibás járművek esetében már az elektrosztatikus feszültség, a magas hőmérséklet vagy a mindennapos használat is elég lehet ahhoz, hogy üzemanyag-szivárgás lépjen fel. Ennek jele lehet a megnövekedett fogyasztás, a nehezebb indítás vagy az ismeretlen szag az utastérben. Súlyosabb esetben tűz is keletkezhet — hasonló eseteket már több európai országban is jelentettek.
A Stellantis-csoport hangsúlyozta: a javítás garanciavesztéssel nem jár, teljesen ingyenes, viszont a tulajdonosoknak maguknak kell időpontot egyeztetniük a legközelebbi márkaszervizzel.
