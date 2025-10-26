„Hazudoznak! Addig korrektek amíg a kocsit el nem hozzuk!” – nem minden egri autókereskedés nyerte el a vásárlók szívét

Az autópiac széles választékot kínál, de a megfelelő autókereskedés kiválasztása kulcsfontosságú a zökkenőmentes vásárlás érdekében. Sajnos több esetben előfordult, hogy a vásárlók csalódottak lettek a vásárlás vagy az ügyintézés során. Összegyűjtöttük a legfrissebb negatív tapasztalatokat, hogy segítsünk másoknak megalapozott döntést hozni.

Az autókereskedésben tett látogatás során érdemes alaposan tájékozódni, hogy elkerüljük a kellemetlen meglepetéseket

Fotó: GEMES SANDOR

Mire figyeljünk egy autókereskedés választásakor Egerben? A vendégtapasztalatok alapján lenne mire...

Egy vásárló szerint egy egri autókereskedésnél rejtett hibákat találtak az autón, ami jelentős pluszköltséget jelentett a javítás során. Az ügyfél csalódottan fogalmazott: szerinte az autóvásárlás után becsapták, ezért máshol érdemes keresgélni.

Egy egri városszéli kereskedésről egy eladásra szánt autó tulajdonosa arról számolt be, hogy a hely nem nyújtott megfelelő segítséget: senki sem fogadta az irodában, majd az érdektelenség és lekezelő hozzáállás miatt végül más helyen tudta eladni az autóját.