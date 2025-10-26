1 órája
„Hazudoznak! Addig korrektek amíg a kocsit el nem hozzuk!” – nem minden egri autókereskedés nyerte el a vásárlók szívét
Az autóvásárlás mindig komoly döntés, de sajnos nem minden kereskedés nyújt korrekt szolgáltatást. A vendégek tapasztalatai alapján összegyűjtöttük azokat az eseteket, amikor a vásárlók elégedetlenek voltak a helyi autókereskedésekkel Egerben.
Az autópiac széles választékot kínál, de a megfelelő autókereskedés kiválasztása kulcsfontosságú a zökkenőmentes vásárlás érdekében. Sajnos több esetben előfordult, hogy a vásárlók csalódottak lettek a vásárlás vagy az ügyintézés során. Összegyűjtöttük a legfrissebb negatív tapasztalatokat, hogy segítsünk másoknak megalapozott döntést hozni.
Mire figyeljünk egy autókereskedés választásakor Egerben? A vendégtapasztalatok alapján lenne mire...
Egy vásárló szerint egy egri autókereskedésnél rejtett hibákat találtak az autón, ami jelentős pluszköltséget jelentett a javítás során. Az ügyfél csalódottan fogalmazott: szerinte az autóvásárlás után becsapták, ezért máshol érdemes keresgélni.
Egy egri városszéli kereskedésről egy eladásra szánt autó tulajdonosa arról számolt be, hogy a hely nem nyújtott megfelelő segítséget: senki sem fogadta az irodában, majd az érdektelenség és lekezelő hozzáállás miatt végül más helyen tudta eladni az autóját.
Nagy betűkkel kiírva, hogy készpénzes autófelvásárlás. Be is mentem, mert szerettem volna eladni az autóm. Senki nem jött ki, majd miután beléptem az irodába közölték, hogy ők csak bizományi értékesítésben tudnak segíteni. A kereskedő egész idő alatt rám sem nézett, majd miután rákérdezett, hogy mégis milyen autóról van szó, rögtön le is húzta, úgy, hogy meg sem nézte az autót. Ezt nevezem én szolgáltatásnak! Teljes érdektelenség, flegmaság, lekezelő bánásmód. Végül pedig közölte a kereskedő, hogy próbálkozzak máshol. Így is tettem! Másnap eladtam az autót.
Már mondja is a tutit az egri kereskedő: ezt vedd a BMW helyett, ha megbízható csataló kell
Egy harmadik vásárló a vásárlás után tapasztalt rejtett hibákkal küzdött, például egy meghibásodott gyújtáskapcsolóval. Bár a közkedvelt egri kereskedés elvégeztette a javítást, az ügyfél szerint az összegyűjtött papírok nem feleltek meg a jogszabályoknak, így csalódottságát fejezte ki a kereskedés teljes hozzáállásával kapcsolatban.
— Senkinek nem ajánlom őket! Hazudoznak! Addig korrektek amíg a kocsit el nem hozzuk! Vásárlástól számított másfél hét után megállt a kocsi! Be sem lehetett indítani többet! Gyújtás kapcsoló kormányzár! Ez rejtett hiba.. ők szervizeltették a kocsit plusz 5 jegyű számért.. egy kézzel írott papírt adtak azzal, hogy korának megfelel… jogszabály szerint a használt autó kereskedésnek ebben az esetben állnia kell a javítási költséget, de ez a kereskedés csak az időt húzza. Semmilyen pozitív dolgot nem tudok felhozni, arról nem is beszélve, hogy mi van az adásvételi papíron és a valóságban… - írta kommentjében az elégedetlen vásárló.
Hevesben is felpörgött a használt autók piaca, ezekért a típusokért rohamozzák a kereskedőketAugusztusban közel 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon.
Volt olyan vásárló is, aki a kereskedés értékesítőit kedvesnek és korrektnek találta, ugyanakkor a tulajdonos ígéretei nem teljesültek, ezért becsapottnak érezte magát a vásárlás során. Másik negatív tapasztalat egy hirdetésekben eltérő információkkal kapcsolatban jelentkezett: az érdeklődőt a kereskedő arrogánsan kezelte, és a vásárló szerint az autók ára és állapota nem mindig tükrözte a valóságot.
Végül, egy másik ügyfél arról számolt be, hogy a vásárlás után a kereskedés tulajdonosa nem volt segítőkész egy felmerülő problémával kapcsolatban, így a vásárló úgy érezte, hogy nem kapták meg a szükséges támogatást és információt.
2 hónapja vásároltam egy gépjárművet azóta a bevizsgált autó és korrekt ügyintézés lekezelő volt! Hívtam a tulajdonost aki elhajtott, holott a segítségét kértem a problémára az autóval kapcsolatban. Nekem sajnos rossz tapasztalataim vannak a kereskedéssel kapcsolatban!!! De mindenkinek szíve joga honnan vásárol de innen ne!
