Egy pillanatra nem figyelt az autós, és egyből megtörtént a baj Lőrinciben

Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a rendőrség korábbi körözési adatai szerint egyre több autólopás történik vidéken, 2024-ben az ellopott gépjárművek 70,3 százaléka, az ellopott személyautóknak pedig a 69,8 százaléka vidékről tűnt el – derült ki a Vezess kérésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által elküldött statisztikákból.

Mint írtuk, miközben a 90-es években 90 százalék feletti arányban Budapestről tűntek el a személyautók sok-sok esztendőn át, a 2010-es évek közepétől – a lopásszám csökkenésével párhuzamosan – elkezdett áttolódni vidékre a bűnözők tevékenysége. Öt-hat éve billenhetett át a mérleg nyelve, most pedig már kétharmad felett van a vidéki arány. A rendőrség által akkor megnevezett hat településből három Heves vármegyében található: Gyöngyösön 12, Egerben 7, Hevesen pedig 6 autót loptak el.

Idén áprilisban két gyöngyösi rendőr járőrözött az Esze Tamás utcában, amikor szembe jött velük egy Lada Samara. A rendőrök egyből kiszúrták, hogy az autót néhány órával korábban lopták el. A járművet azonnal megállították, az utasokat pedig előállították a városi rendőrkapitányságra. Az autólopásból a két férfi nem fog meggazdagodni. Az elkövetők nem először próbálkoztak már