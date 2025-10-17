2 órája
Egy pillanatra nem figyelt az autós, és egyből megtörtént a baj Lőrinciben
Idén már számtalan alkalommal számoltunk be olyan esetekről, melyekben különböző gépjárműveket loptak, vagy azokból tulajdonítottak el sokszor nagy értékű tárgyakat. Pár napja a Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Facebook oldalára került fel egy poszt, aminek akár az is lehetett volna a címe: így könnyű autólopásba keveredni.
Mint arról korábbi cikkünkben beszámoltunk, a rendőrség korábbi körözési adatai szerint egyre több autólopás történik vidéken, 2024-ben az ellopott gépjárművek 70,3 százaléka, az ellopott személyautóknak pedig a 69,8 százaléka vidékről tűnt el – derült ki a Vezess kérésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) által elküldött statisztikákból.
Mint írtuk, miközben a 90-es években 90 százalék feletti arányban Budapestről tűntek el a személyautók sok-sok esztendőn át, a 2010-es évek közepétől – a lopásszám csökkenésével párhuzamosan – elkezdett áttolódni vidékre a bűnözők tevékenysége. Öt-hat éve billenhetett át a mérleg nyelve, most pedig már kétharmad felett van a vidéki arány. A rendőrség által akkor megnevezett hat településből három Heves vármegyében található: Gyöngyösön 12, Egerben 7, Hevesen pedig 6 autót loptak el.
Idén áprilisban két gyöngyösi rendőr járőrözött az Esze Tamás utcában, amikor szembe jött velük egy Lada Samara. A rendőrök egyből kiszúrták, hogy az autót néhány órával korábban lopták el. A járművet azonnal megállították, az utasokat pedig előállították a városi rendőrkapitányságra. Az autólopásból a két férfi nem fog meggazdagodni. Az elkövetők nem először próbálkoztak már, itt írtunk erről:
Egy mezőtárkányi lakos tett bejelentést a rendőrségre március 16-án 9 óra körül, miszerint Füzesabonyban a Rákóczi Ferenc úton állt meg autójával egy percre, hogy beszaladjon a boltba. Mire visszaért, a kocsinak csak a hűlt helyét találta. Az elkövetőnek nem volt nehéz dolga, mivel a kulcs is benne maradt – írta közösségi oldalán a Heves vármegyei rendőrség az autólopásról:
Akár egy amerikai akciófilm forgatókönyvírói is lecsaphattak volna arra a hatvani sztorira, amely végül hepienddel zárult, igaz, nem az elkövetőnek. Május 22-én reggel a hatvani vonat kalauza sem gondolta, hogy a bliccelő, akit leszállított a járműről valójában egy trükkös autótolvaj, aki nem ismer akadályt:
Idén télen egy 18 éves fiatal úgy gondolta, hogy február 15-én éjszaka könnyű zsákmányra tesz szert és ellop egy nyitva hagyott autót egy poroszlói ingatlan udvarából. A járműben még az indítókulcs is benne volt, így akadálytalanul elhajthatott vele, de nem sokáig örülhetett a zsákmányának: az autóval elakadt és segítséget kellett kérnie:
Az autólopás komoly kockázatát jobb megelőzni
A Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Facebook oldalára a napokban került ki az a poszt, amelyben felhívják a figyelmet a feledékenységünk, kimerültségünkből fakadó figyelmetlenségeinkre. Az egyesület szolgálatvezetője séta közben vette észre, hogy az egyik ház előtt parkoló autó zárjában a tulajdonosa benne felejtette a kulcsot.
Mint írták, többször próbált csengetni és kiabálni a háziaknak, de senki nem nyitott ajtót, így nem tudta értesíteni a jármű tulajdonosát, ezért bezárta a járművet és a kulcsot bedobta az ingatlan zárt postaládájába. Később, mobiltelefonon sikerült felvenni a kapcsolatot a jármű tulajdonosával, aki megtalálta a biztonságba helyezett indítókulcsot és köszönetét fejezte ki egyesületünk szolgálatvezetőjének figyelmességéért.
Legyünk körültekintőek, ne adjunk esélyt a tolvajoknak!
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság is igyekszik felhívni a figyelmet a gépjárművek biztonságos tárolására, az alábbi poszttal szeretnék növelni a tudatosságot:
