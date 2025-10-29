október 29., szerda

56 perce

Lehet, hogy ingyen használhatná a fizetős autópályát - utánanézett már?

Címkék#autópálya matrica#Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt#kedvezmény#vezetés

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az autópályák ingyenes, illetve díjkedvezményes használatának lehetőségeit sorolja fel. Az autópálya-matrica részleges díjmentességére meghatározott személyek tarthatnak igényt.

Szabó István

Vajon tudjuk-e, hogy lehet díjköteles szakaszon is autópálya-matrica nélkül vagy díjkedvezménnyel közlekedni – a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) információi jól jöhetnek a hétvégén, hiszen a mindenszentek miatt ismét nagyon sokan autóznak a hazai autópályákon.

Az autópálya-matrica kötelező megvásárlása alól is vannak kivételek
Az autópálya-matrica kötelező megvásárlása alól is vannak kivételek
Forrás:   Berán Dániel / Heol.hu

Az autópálya-matrica olcsóbban is vásárolható - ez meg hogy lehet?

A NÚSZ weboldaláról kiderül, hogy bizonyos személyek a járműveikkel akár autópálya-matrica nélkül is használhatják a díjköteles útszakaszokat, de jelentős könnyítést élvezhetnek 

  • a nagycsaládosok és
  • a mozgáskorlátozottak is.

Részleges díjmentességre jogosultak, vagyis D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsijukkal D1 díjkategóriájú e-matrica megváltásával használhatják a díjköteles úthálózatot a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak.

Kiknek jár a kedvezményes autópálya-matrica?

A D2 és a D1 díjkategória díjmérték különbözetének megfizetése alól mentesül, és így díj úthasználati jogosultságot szerez a D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója, ha legalább 3 gyermek után családi pótlékban részesül, vagy parkolási igazolvánnyal rendelkezik, vagy fenti személyek hozzátartozójának, minősül.

Milyen gépjárművekre vonatkozik a részleges díjmentesség?

Azt is tudni kell, hogy a részleges díjmentesség kizárólag arra a gépjárműre vonatkozik, amelyet az üzembentartó bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett. A kedvezmény időtartama pedig addig tart, amíg a jármű a rendszerben részleges mentességre jogosultként szerepel.

Hol kell bejelenteni az igényt a kedvezményre?

A kedvezményes jogosultság igénybevételéhez egy kérelem benyújtása szükséges bármely közlekedési igazgatási hatóságnál a járási hivatalokban, kormányablakoknál. Az eljárás során szükség van a jogosultságot igazoló dokumentumokra, például családi pótlék igazolásra vagy mozgáskorlátozott parkolási engedélyre. A bejelentést követően a kedvezmény automatikusan érvényesül az adott járműre.

A joker-kérdés: kik használhatják ingyen a fizetős autópálya szakaszokat?

A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet 2. §-a meghatározza azoknak a körét, akiknek nem kell díjat fizetni.





 

 

