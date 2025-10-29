56 perce
Lehet, hogy ingyen használhatná a fizetős autópályát - utánanézett már?
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. az autópályák ingyenes, illetve díjkedvezményes használatának lehetőségeit sorolja fel. Az autópálya-matrica részleges díjmentességére meghatározott személyek tarthatnak igényt.
Vajon tudjuk-e, hogy lehet díjköteles szakaszon is autópálya-matrica nélkül vagy díjkedvezménnyel közlekedni – a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) információi jól jöhetnek a hétvégén, hiszen a mindenszentek miatt ismét nagyon sokan autóznak a hazai autópályákon.
Az autópálya-matrica olcsóbban is vásárolható - ez meg hogy lehet?
A NÚSZ weboldaláról kiderül, hogy bizonyos személyek a járműveikkel akár autópálya-matrica nélkül is használhatják a díjköteles útszakaszokat, de jelentős könnyítést élvezhetnek
- a nagycsaládosok és
- a mozgáskorlátozottak is.
Részleges díjmentességre jogosultak, vagyis D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsijukkal D1 díjkategóriájú e-matrica megváltásával használhatják a díjköteles úthálózatot a nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak.
Kiknek jár a kedvezményes autópálya-matrica?
A D2 és a D1 díjkategória díjmérték különbözetének megfizetése alól mentesül, és így díj úthasználati jogosultságot szerez a D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója, ha legalább 3 gyermek után családi pótlékban részesül, vagy parkolási igazolvánnyal rendelkezik, vagy fenti személyek hozzátartozójának, minősül.
Milyen gépjárművekre vonatkozik a részleges díjmentesség?
Azt is tudni kell, hogy a részleges díjmentesség kizárólag arra a gépjárműre vonatkozik, amelyet az üzembentartó bejelentése alapján a közlekedési igazgatási hatóság nyilvántartásba vett. A kedvezmény időtartama pedig addig tart, amíg a jármű a rendszerben részleges mentességre jogosultként szerepel.
Hol kell bejelenteni az igényt a kedvezményre?
A kedvezményes jogosultság igénybevételéhez egy kérelem benyújtása szükséges bármely közlekedési igazgatási hatóságnál a járási hivatalokban, kormányablakoknál. Az eljárás során szükség van a jogosultságot igazoló dokumentumokra, például családi pótlék igazolásra vagy mozgáskorlátozott parkolási engedélyre. A bejelentést követően a kedvezmény automatikusan érvényesül az adott járműre.
A joker-kérdés: kik használhatják ingyen a fizetős autópálya szakaszokat?
A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet 2. §-a meghatározza azoknak a körét, akiknek nem kell díjat fizetni.
