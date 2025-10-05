Egészséges és most olcsó szupergyümölcs vár az Aldiban

Nem lehet eleget hangsúlyozni, mennyire fontos az egészséges táplálkozás napjainkban. Ennek egyik alapja, hogy elegendő mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk, így biztosítva a szervezet számára szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat. Vannak olyan gyümölcsök, amelyek kiemelkedően gazdagok ezekben az értékes tápanyagokban, ezek közé tartozik például az avokádó is. Azt hihetnénk, hogy ez a szupergyümölcs egy vagyonba kerül, azonban az Aldi október 2. és 8. között 26%-os kedvezménnyel kínálja, így most viszonylag olcsón beszerezhető.

Az ALDI több gyümölcsöt is leakciózott, köztük az avokádót is.

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Az Aldiban eredetileg 949 forintért árulja az avokádót, azonban a szupergyümölcs most egy héten keresztül kedvezményesen kapható: 699 ft-os áron. Az avokádón kívül több gyümölcs, többek között a mag néküli fehér szőlő, a banán, a limonera körte és a citrom is akciós lesz október másodika és nyolcadika között az Aldiban. Az üzletláncnak Egerben is több boltja van, de van Gyöngyösön és Hatvanban is üzletük.

De miért egészséges az avokádó?

Az avokádó tele van egészséges zsírokkal, antioxidánsokkal, vitaminokkal és ásványi anyagokkal, amelyek sejtvédő és gyulladáscsökkentő hatásuknak köszönhetően segíthetnek a fogyásban.

Az avokádó fogyasztása segít csökkenteni a szervezetben a "rossz" (LDL) koleszterin szintjét, ezáltal segít csökkenteni a szívbetegségek kialakulásának esélyét is. Emellett sok benne a kálium, amely segít csökkenteni a vérnyomást, mivel természetes vízhajtóként viselkedik, ezáltal csökkenti a szívre és az artériákra gyakorolt nyomást, és az esetleges vizesedést is segíthet mérsékelni – írta a Házi Patika.

A portál cikkéből kiderül, hogy az avokádó további előnye, hogy fokozza a szervezet tápanyagfelvételét más ételekből is. Egy kutatás szerint egy fél avokádóval gazdagított saláta fogyasztásakor 8-szor több alfa-karotin és 13-szor több béta-karotin szívódik fel a zöldségekből. Egy másik tanulmány pedig azt emeli ki, hogy a paradicsom és a répa avokádóval kombinálva jobban hasznosítja az A-vitamint, ami a látásnak, a bőrnek és az immunrendszernek is jót tesz.