Már hazánkban is megjelent az agresszív rovar – addig csíp, amíg a "betolakodó" él és mozog

A csapdák országszerte és vármegyénkben

Mint látható, a csapdákat az autópályák nyomvonalai köré telepítették.

Vármegyénkben is több befogó készülék található

Vármegyei telepítések

A Darázsvadász nem kertel – nem riogat, hanem felkészít

Varró Attila, az egri Darázsvadász közel 20 éve foglalkozik hivatásszerűen darázsirtással, fészkeik szakszerű eltávolításával, de megelőzéssel is. Mint mondta, tapasztalatai szerint Magyarországon még mindig nem veszik elég komolyan az európai lódarázs jelentette veszélyt sem, és megpróbálják házi módszerekkel kiirtani a lakókörnyezetbe fészkelt sárga-fekete rovarokat. Ám ez többször végződik kórházi kezeléssel, mintsem sikeres irtással.

– Sajnos én magam voltam az, aki egyik alkalommal olyan felnőtt, egészséges, allergiás reakciókat nem mutató embert szállítottam egy kórház sürgősségi betegellátó osztályára, akit egyetlen európai egyed támadott meg és háromszor szúrta meg, mégis nagyon komoly problémái lettek – említette meg Varró Attila.

Ez az eset pedig csak lányregény ahhoz képest, amit az ázsiai lódarázs jelent – egyelőre külföldön. Hollandiában már hosszú évek óta próbálnak együtt élni az ázsiai lódarazsak jelentette problémával, így jelentős tapasztalattal rendelkeznek, olyannyira, hogy a korábban mindeddig egyetlenként megtalált magyarországi fészket is holland szakember távolította el, melyet aztán megsemmisítettek.

– A rovarokat eddig Magyarországon egyszer azonosították, illetve ugyancsak egyszer Szlovákiában találtak belőle példányokat. Egyenesen a csodával határos az, hogy azóta sem észleltek újabb egyedeket Magyarországon, de sajnos azt kell mondjam, ami késik, csak várat magára, de nem ússzuk meg – tette hozzá a Darázsvadász.

Az európai és az ázsiai lódarázs között igen jelentős a különbség

Képzeljük el azt a helyzetet, amikor darazsak ezrei támadnak meg egyetlen embert, vagy épp állatot. Ez egyelőre csak valószerűtlen feltételezés, azonban néhány éven belül reális veszély lehet: míg az európai lódarazsak közül csak 5-10-en támadják meg a fészkük közelébe érkező "támadót", addig az ázsiai fajtársaik esetében az összes egyed támadásba lendül, mely akár több tízezer rovart is jelenthet.