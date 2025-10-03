1 órája
Már hazánkban is megjelent az agresszív rovar – addig csíp, amíg a "betolakodó" él és mozog
Az ázsiai lódarázs (Vespa velutina) egy inváziós faj, amely Európa több országában gyorsan terjed. Ez a rovar különösen veszélyes a méhészetekre és a természetes beporzókra egyaránt. Az ökológiai szempontból is kihívásokat rejtő faj Európában való megjelenése mára oly mértéket öltött, hogy Magyarország számos pontján – Hevesben is – csapdákat helyeztek ki. Az ázsiai lódarázs európai fajtársaival szemben sokkal veszélyesebb.
Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöksége az ázsiai lódarázs megjelenését követően döntött úgy, hogy létrehoz és 2024-től folyamatosan működtet egy olyan monitoring rendszert, amely csapdázással segít e rovarfaj újbóli megjelenésének felderítésében, önkéntes méhészek bevonásával.
– Az elképzelés az volt, hogy az autópályák 2 kilométeres körzetében lévő méhészeti telephelyeken darázscsapdákat helyeznek ki a jelentkező méhészetek, amelyeket heti rendszerességgel ellenőrizve, jó esetben ki tudjuk szűrni a szállítmányozás révén esetleg hazánkba kerülő ázsiai lódarázs egyedeket.
Rendkívül veszélyes az ázsiai lódarázs: jelentsd, ha ilyet látsz!
Ennek értelmében Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala vármegyékben kerültek kihelyezésre a csapdák. A megfigyelésben részt vevő méhészekhez a szaktanácsadói hálózat bevonásával Vespa Catch típusú csapdákat és a hozzá tartozó csalianyagokat juttattunk el. Szaktanácsadóink ellátták a méhészeket a csapda beüzemeléséhez és működtetéséhez szükséges információkkal, illetve tájékoztató-információs ismertetőt is a méhészek rendelkezésére bocsátottunk – áll az OMME tájékoztatójában.
Mint írják, a feladatban részt vevő méhészek vállalták a csapdák üzembe helyezését, működtetését, heti rendszerességű ellenőrzését, gyanú esetén pedig a csapdában lévő rovarok dokumentálását, esetleges fagyasztással történő tartósítását meghatározás céljából.
– A méhészek visszajelzése a csapdával kapcsolatban biztató. Működtetése egyszerű és a célnak megfelel. Az idei évben szeretnénk a használatát a méhészeti szezon egészére kiterjeszteni, és ennek megfelelően még több csalianyaggal ellátni a megfigyelési munkában részt vevő méhészeket. Ez azt jelenti, hogy az április 15. és október 15. közötti időszakban működnek majd csapdák. A csapdamonitoring hálózat működtetése az egyetlen megelőzési módja az ázsiai lódarázs esetleges jövőbeni megjelenésének. Fenntartása, működtetése mindenképpen indokolt Magyarország területén. Egy esetleges sikeres befogás után a szakmának lenne lehetősége gyorsan fellépni a lódarázsfészek megtalálása és kiirtása érdekében, időt nyerve ezzel a rovar hazai elterjedésének megakadályozásában – tájékoztat az OMME cikke.
A csapdák országszerte és vármegyénkben
Vármegyénkben is több befogó készülék található
A Darázsvadász nem kertel – nem riogat, hanem felkészít
Varró Attila, az egri Darázsvadász közel 20 éve foglalkozik hivatásszerűen darázsirtással, fészkeik szakszerű eltávolításával, de megelőzéssel is. Mint mondta, tapasztalatai szerint Magyarországon még mindig nem veszik elég komolyan az európai lódarázs jelentette veszélyt sem, és megpróbálják házi módszerekkel kiirtani a lakókörnyezetbe fészkelt sárga-fekete rovarokat. Ám ez többször végződik kórházi kezeléssel, mintsem sikeres irtással.
– Sajnos én magam voltam az, aki egyik alkalommal olyan felnőtt, egészséges, allergiás reakciókat nem mutató embert szállítottam egy kórház sürgősségi betegellátó osztályára, akit egyetlen európai egyed támadott meg és háromszor szúrta meg, mégis nagyon komoly problémái lettek – említette meg Varró Attila.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Ez az eset pedig csak lányregény ahhoz képest, amit az ázsiai lódarázs jelent – egyelőre külföldön. Hollandiában már hosszú évek óta próbálnak együtt élni az ázsiai lódarazsak jelentette problémával, így jelentős tapasztalattal rendelkeznek, olyannyira, hogy a korábban mindeddig egyetlenként megtalált magyarországi fészket is holland szakember távolította el, melyet aztán megsemmisítettek.
– A rovarokat eddig Magyarországon egyszer azonosították, illetve ugyancsak egyszer Szlovákiában találtak belőle példányokat. Egyenesen a csodával határos az, hogy azóta sem észleltek újabb egyedeket Magyarországon, de sajnos azt kell mondjam, ami késik, csak várat magára, de nem ússzuk meg – tette hozzá a Darázsvadász.
Az európai és az ázsiai lódarázs között igen jelentős a különbség
Képzeljük el azt a helyzetet, amikor darazsak ezrei támadnak meg egyetlen embert, vagy épp állatot. Ez egyelőre csak valószerűtlen feltételezés, azonban néhány éven belül reális veszély lehet: míg az európai lódarazsak közül csak 5-10-en támadják meg a fészkük közelébe érkező "támadót", addig az ázsiai fajtársaik esetében az összes egyed támadásba lendül, mely akár több tízezer rovart is jelenthet.
– Ami ennél is nagyobb baj, hogy a keleti fajtársak addig csípik a potenciálisan életükre törő élőlényt, míg az mozog, míg él. Mivel az ázsiai lódarázs fullánkja sem kampós, az nem szakad bele az áldozatba, így nagyon sokszor tudja újra és újra bedöfni. Míg néhány csípést bármelyik felnőtt, nem allergiás ember gond nélkül kibír, a tömeges támadás mindkét faj esetében lehet végzetes – csak az ázsiai lódarazsak támadása esetén gyakrabban. A házilagos darázsirtók között sajnos előfordulhatnak majd tragédiák – foglalta össze a darázsirtó szakember.
Az ázsiai lódarázs további "szuperképessége", melynek nem fogunk örülni
Európai társaival ellentétben a mérgét szúrás nélkül is ki tudja préselni, és több centiméteres távolságra, célzottan "ellőni".
– Kamerás felvételeken látható, hogy a felvevőkészülék objektívjét szemnek nézték és azt "lőtték" tele méreggel – így akár olyan következtetés is levonható, hogy felismerik és azonosítják az áldozataik szemét, és arra összpontosítják a támadásukat – emelte ki a Darázsvadász.
A jelenleg még az országunkban nem megjelent invazív ázsiai lódarázs fullánkját és harci kedvét jól példázza, hogy a hagyományos méhészruha holmi fátyolszerűnek tűnik, ha ellenük kell menni benne. Az ázsiaiak ellen is hatékony védőruházat 250 ezer forintba kerül, anyaga pedig olyan speciális és vastag, hogy a súlya sem elhanyagolható.
– Véleményem szerint 10 éven belül komoly problémákat fognak már nálunk is jelenteni ezek az élősködők.
Komoly problémákat, azaz már nem elszórtan jelennek meg, hanem már a lakosságnak kell velük küzdeni,
s mivel a magasan fekvő helyeket kedvelik, a háztetők vonzó lakhelynek tűnhetnek számukra – vetítette előre a Darázsvadász. – Vállalkozásunk azonban igyekszik az ilyen helyzetekre is felkészülni, rendelkezünk a megfelelő védőruházattal, tanultunk holland kollégáinktól és állunk minden helyzetben a lakosság rendelkezésére. Ha valakinél gyanús fészek jelenik meg, például valamely fa tetején egy fagyöngy nagyságú gömb, melyek körül darazsak repkednek, ne nyúljon hozzá, hívjon szakembert.
Kivételt tesz Egerrel a Kossuth-díjas művész: koncertet ad Demjén Ferenc
Hamarosan két szupergyümölcs is fillérekért vihető a Lidl-ből