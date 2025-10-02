Az északi elkerülőről, a jégpályáról is kérdezték a hatvani testületet

Hatvanban a szeptemberi testületi ülésen több támogatásról is döntöttek a képviselők. A képviselők döntöttek arról, hogy támogatják a Hatvani Bajza József Gimnázium tehetséggondozó programját, a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Alapítványát, valamint a Brunszvik Kisded Alapítványt. Emellett döntöttek a Civil Alapról is, ebben a félévben összesen 114 szervezetet támogattak, összesen 8 ezer 650 ezer forint értékben – írja a Hatvani Hírlap.

Több dologról is döntöttek a testületi ülésen Fotó: Albert Péter/Heol.hu

Horváth Richárd polgármester azt mondta, Hatvanban kiemelten fontosak a civil szervezetek, az ő közösségeik adják a város erejét, aktívan dolgoznak egymásért, az ügyeikért és ezzel erősítik is Hatvant. Éppen ezért mindenképpen támogatják őket, még ebben a nehéz gazdasági helyzetben is. Pályázni lehetett önszerveződő, ifjúsági, sport, egyházi, szociális és nemzetiségi keretre is.

A szeptember végi testületi ülésen tartották meg a közmeghallgatást is, ahol többen is kérdezték a testületet. Kállai József a Vasút utcában élők nevében érkezett ide, hogy a jégpálya kapcsán tegyen fel kérdéseket. Szerintük a pálya zajos és zavarja a környéken lakókat, kijelentette, arra törekednek, hogy megoldást találjanak. A polgármester azt mondta, hogy a jogszabályoknak megfelelően építették oda a pályát, előtte pedig konzultáltak a lakokkal, ez alapján át is tervezték a pályát. Megoldásként arra jutottak, hogy a hangszigetelést is ellenőrizni fogják. Az északi elkerülő útról is volt szó, s elhangzott, a kormány nemrégiben megjelent terve szerint 2035-ig készülne el ez az út, az előzetes tanulmányok szerint pedig ez nem tesz plusz terhet semmilyen más útvonalra.