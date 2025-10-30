Az ország egyik legjobb alapítványi iskolája egri

De mint kiderült, nem csak gyöngyösi van a listán, hanem egri is.

– Hatalmas büszkeség. Iskolánk a HVG legfrissebb rangsorában az ország hetedik legjobb alapítványi középiskolája lett – tudatta a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium. Mint írják, ez az eredmény közös siker: a neumannos diákok tehetsége, szorgalma, tanáraink elhivatottsága, a szülők bizalma és töretlen támogatása, valamint közösségünk összetartása tette lehetővé.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Eredményünk azt bizonyítja, hogy együtt valóban képesek vagyunk maradandót alkotni – emelték ki.