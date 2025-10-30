október 30., csütörtök

Az ország egyik legjobb alapítványi iskolája egri

A gyöngyösi Berze mellett az egri középiskolát is rangsorolták. Még pedig a lista elején.

Az ország egyik legjobb alapítványi iskolája egri

Tanévet zárt az egri Neumann

Forrás: Molnár Helga/Heves Megyei Hírlap

A Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium – Heves vármegyében egyedüliként – ismét ott szerepel a HVG százas listáján, amely az ország legjobb gimnáziumainak 2026-os sorrendje, derül ki az október 27-én nyilvánosságra került listából. Az ország – érettségi, felvételi és kompetenciamérési eredményeik alapján  – legjobb gimnáziumait listázó HVG-rangsor 93. helyét szerezte meg idén a gyöngyösi gimnázium, erről beszámoltunk.

De mint kiderült, nem csak gyöngyösi van a listán, hanem egri is.

– Hatalmas büszkeség. Iskolánk a HVG legfrissebb rangsorában az ország hetedik legjobb alapítványi középiskolája lett – tudatta a Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium. Mint írják, ez az eredmény közös siker: a neumannos diákok tehetsége, szorgalma, tanáraink elhivatottsága, a szülők bizalma és töretlen támogatása, valamint közösségünk összetartása tette lehetővé.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

– Eredményünk azt bizonyítja, hogy együtt valóban képesek vagyunk maradandót alkotni – emelték ki.

 

 

 

