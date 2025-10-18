október 18., szombat

2 órája

Balesetveszélyes épületet bontatott le a NAV a Kéktúra egyik indulási pontjánál

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) intézkedésének köszönhetően ismét biztonságosan járható az Országos Kéktúra egyik szomszédos vármegyei szakasza. Az adóhivatal egy omlásveszélyes, túraútvonal mellett álló, balesetveszélyes ingatlan bontását szervezte meg, miután a tulajdonos nem tett eleget a hatósági felszólításnak.

Az Országos Kéktúra egyik indulási pontjánál álló, balesetveszélyes ingatlan bontásáról intézkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az adóhivatal beavatkozásának köszönhetően a túraútvonal érintett szakasza ismét biztonságosan bejárható.

Balesetveszélyes ingatlant bontatott le a NAV a Kéktúra egyik borsodi indulópontjánál
Balesetveszélyes ingatlant bontatott le a NAV

A NAV egyik feladata, hogy az építésügyi hatóságok megkeresése alapján eljárjon az életveszélyes állapotú épületek lebontásáról. Amennyiben a tulajdonos a hatósági felszólítás ellenére sem végzi el a bontást, az adóhivatal megszervezi a munkálatokat, a költségeket kiszámlázza, majd szükség esetén végrehajtási úton be is hajtja.

Így történt egy borsodi kistelepülésen is, ahol a Kéktúra útvonalának egyik indulási pontjánál álló, omlásveszélyes épület nemcsak a túrázókra, hanem a szomszédos lakóházra is komoly kockázatot jelentett. A NAV lebontatta az ingatlant, ezzel megszüntetve a balesetveszélyt.

A bontási költség megtérülése érdekében a hivatal biztosítási intézkedést is elrendelt, lefoglalva az adós további ingatlanjait és gépjárműveit. Az érintett végül megtérítette az eljárás teljes költségét.

A napokban arról írtunk, hogy egy egri szórakozóhely üzemeltetője került kellemetlen helyzetbe:

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
