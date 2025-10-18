Balesetveszélyes épületet bontatott le a NAV a Kéktúra egyik indulási pontjánál

Az Országos Kéktúra egyik indulási pontjánál álló, balesetveszélyes ingatlan bontásáról intézkedett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Az adóhivatal beavatkozásának köszönhetően a túraútvonal érintett szakasza ismét biztonságosan bejárható.

Balesetveszélyes ingatlant bontatott le a NAV a Kéktúra egyik borsodi indulópontjánál

A NAV egyik feladata, hogy az építésügyi hatóságok megkeresése alapján eljárjon az életveszélyes állapotú épületek lebontásáról. Amennyiben a tulajdonos a hatósági felszólítás ellenére sem végzi el a bontást, az adóhivatal megszervezi a munkálatokat, a költségeket kiszámlázza, majd szükség esetén végrehajtási úton be is hajtja.

Így történt egy borsodi kistelepülésen is, ahol a Kéktúra útvonalának egyik indulási pontjánál álló, omlásveszélyes épület nemcsak a túrázókra, hanem a szomszédos lakóházra is komoly kockázatot jelentett. A NAV lebontatta az ingatlant, ezzel megszüntetve a balesetveszélyt.

A bontási költség megtérülése érdekében a hivatal biztosítási intézkedést is elrendelt, lefoglalva az adós további ingatlanjait és gépjárműveit. Az érintett végül megtérítette az eljárás teljes költségét.

