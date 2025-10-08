Nagyon durva, mit nézett végig az egri állomás! Ilyen bestiális verekedést ritkán lát a város

A vádlott előzetes szóváltást követően ököllel arcon ütötte a sértettet 2023 őszén Eger egyik tömegközlekedési csomópontján az utcán, forgalmas helyen, így a bűncselekményt többen is láthatták. A bántalmazás nem ért véget, a földre kerülő férfit a vádlott tovább verte – árulta el portálunknak dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

A bántalmazás Eger egyik tömegközlekedési csomópontján történt

Forrás: Berán Dániel/Heol.hu

A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, erre figyelemmel a vád tárgya súlyos testi sértés bűntette. Az Egri Járási Ügyészség most benyújtott vádiratban elzárás kiszabására tett indítványt a büntetett előéletű férfival szemben - olvasható a közleményben.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el. Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon túl gyógyul, az elkövető súlyos testi sértés bűntette miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a bűncselekmény következtében a sértett csonttörést szenved, úgy a gyógytartam 8 napon túli, mely súlyos testi sértés bűntettének megállapítására és súlyosabb büntetés kiszabására ad alapot.

- fogalmaznak.