Rózsaszín világ

1 órája

Aranyat érhet a gyerekkori játékod – a legdrágább Barbie felér egy autó árával!

Rózsaszín csillogás, táncoló lovak és mini repülőgépek – a Marketplace és a Vatera tele van Barbie-kkal, amikért néhányan komoly vagyonokat is elkérnek. A babák világa sosem volt olcsó mulatság, de az utóbbi időben úgy tűnik, újra divat lett gyűjteni vagy eladni a klasszikus Barbie-kat, kiegészítőiket és járműveiket. Megnéztük, melyik a legdrágább baba vagy kiegészítő, amit eladásra kínálnak - ledöbbentünk az árakon.

Ahogy a Marketplace-en és a Vaterán nézelődtünk, hamar kiderült, hogy a Barbie-univerzum továbbra is hódít. A kínálatban minden megtalálható, amit a rajongók valaha szerettek: táncoló ló, rózsaszín mentőautó, repülőgép, luxusvilla, sőt még Barbie-cipők és ruhák is. Az árak viszont sokszor meghökkentőek – egyes eladók ritkaságnak számító darabokat akár több tízezer forintért kínálnak. Akadnak köztük limitált kiadású babák, gyűjtői kincsek és nosztalgikus darabok is, amelyek újra felkeltették a figyelmet. Összegyűjtöttük a Marketplace és a Vatera legdrágább Barbie-it, hogy megmutassuk, mennyit is ér ma a rózsaszín álomvilág.

Barbie közel egy millióért? Mi sem hittük a szemünknek
A legdrágább Barbie baba közel egy millió forint

  • A legdrágább Barbie-ra végül a Vaterán bukkantunk rá: egy limitált kiadású, barna hajú sellő Barbie-ra, amelyet magángyűjteményből hirdettek meg 700 ezer forintért. A leírás szerint „Eladó limitált kiadású Mattel Barbie magángyűjteményből” – és a különlegességre még licitálni is lehet. A baba hosszú, hullámos haja és csillogó sellőfarka a klasszikus Barbie-esztétikát idézi, miközben ritkasága és eredeti állapota magyarázhatja a borsos árat. Ez a darab tökéletes példája annak, hogyan vált a gyerekkori játékból valódi gyűjtői kincs, amiért sokan akár mélyen a zsebükbe is nyúlnak. Ha le akarnál rá csapni, már csak pár napig elérhető az oldalon!
A '90-es évek Barbie-iból sincsen hiány

  • A Marketplace-en sem maradtunk nagy meglepetés nélkül: itt 103 ezer forintért kínálnak egy elegáns My Fair Lady Barbie-babát, amely a klasszikus film ikonikus karakterét, Eliza Doolittle-t idézi meg. A baba aprólékosan kidolgozott ruhát visel, csipkés kalappal és hatalmas masnival – igazi gyűjtői darab, amely a vintage stílus és a mozirajongás határán egyensúlyoz. Bár az ára elsőre talán sokkoló lehet, a gyűjtők számára ez az 1990-es években kiadott Barbie igazi kincsnek számít.
A My Fair Lady Barbie igazi gyűjtői darab – elegáns kalapban és csipkés ruhában kínálják a Marketplacen 103 ezer forintért
  • A Marketplace-en egy másik ’90-es évekbeli gyöngyszemre is rábukkantunk: egy 1992-es Barbie-babát kínálnak 40 ezer forintért. A baba fényes, metálkék és arany színű estélyit visel, hatalmas vállrésszel és feltűnő ékszerekkel – tipikus korabeli stílusban. A vörös hajú Barbie a korszak csillogó divatját idézi, és remekül mutatja, mennyire nosztalgikus értéket képviselnek ma már az ilyen, három évtizeddel ezelőtti kiadások.
  • A Marketplace kínálatában egy extravagáns, élénk színekbe öltöztetett Barbie-t találtunk, amelyet 70 ezer forintért árulnak. A baba feltűnő, pink, narancs, zöld és fekete színekben pompázó ruhája, valamint művészien feltűzött haja inkább egy kifutóra, mintsem gyerekszobába illene. 
Barbie-s telefon? A babák mellett más kincseket is árulnak a Marketplacen

  • A Facebookon nemcsak babákra bukkanhat az ember, hanem igazi különlegességekre is – például egy Barbie-s telefont is kínálnak, most éppen 20 ezer forintra leárazva az eredeti 35 ezer forintos ár helyett. A HMD Barbie Phone egy 4G-s, dual SIM-es készülék, amely kifejezetten a retró, egyszerű nyomógombos mobilok kedvelőinek készült – vagy azoknak, akik mindenben a rózsaszínt és a Barbie-logót keresik. Magyarországi vásárlás, számlával és jótállási jeggyel, így a nosztalgia mellé még garancia is jár.
Akár gyűjtői babáról, extravagáns ruhás divatmodellről vagy limitált kiadású Barbie-telefonról van szó, egyértelmű: a rózsaszín álomvilág továbbra is hódít. A Marketplace-en és a Vaterán kapható darabok bizonyítják, hogy a Barbie-jelenség messze túlmutat a gyerekkori játékon – mára nosztalgikus kincs, divatikon és gyűjtői befektetés is egyben. Úgy tűnik, a Barbie-világ értéke nem csupán forintban mérhető, hanem abban az életérzésben is, amit immár több generáció őriz a vitrinjeiben.

 

 

