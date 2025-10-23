Aranyat érhet a gyerekkori játékod – a legdrágább Barbie felér egy autó árával!

Ahogy a Marketplace-en és a Vaterán nézelődtünk, hamar kiderült, hogy a Barbie-univerzum továbbra is hódít. A kínálatban minden megtalálható, amit a rajongók valaha szerettek: táncoló ló, rózsaszín mentőautó, repülőgép, luxusvilla, sőt még Barbie-cipők és ruhák is. Az árak viszont sokszor meghökkentőek – egyes eladók ritkaságnak számító darabokat akár több tízezer forintért kínálnak. Akadnak köztük limitált kiadású babák, gyűjtői kincsek és nosztalgikus darabok is, amelyek újra felkeltették a figyelmet. Összegyűjtöttük a Marketplace és a Vatera legdrágább Barbie-it, hogy megmutassuk, mennyit is ér ma a rózsaszín álomvilág.

Barbie közel egy millióért? Mi sem hittük a szemünknek

Fotó: Nagy Gábor

A legdrágább Barbie baba közel egy millió forint

A legdrágább Barbie-ra végül a Vaterán bukkantunk rá: egy limitált kiadású, barna hajú sellő Barbie-ra, amelyet magángyűjteményből hirdettek meg 700 ezer forintért. A leírás szerint „Eladó limitált kiadású Mattel Barbie magángyűjteményből” – és a különlegességre még licitálni is lehet. A baba hosszú, hullámos haja és csillogó sellőfarka a klasszikus Barbie-esztétikát idézi, miközben ritkasága és eredeti állapota magyarázhatja a borsos árat. Ez a darab tökéletes példája annak, hogyan vált a gyerekkori játékból valódi gyűjtői kincs, amiért sokan akár mélyen a zsebükbe is nyúlnak. Ha le akarnál rá csapni, már csak pár napig elérhető az oldalon!